Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин

В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Он рассказал, что ВС России не против пустить к окруженным солдатам западные и украинские СМИ.Россию беспокоит, чтобы с украинской стороны не было провокаций во время нахождения журналистов в зоне, где есть окруженный противник, добавил он.Более того, армия России готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ. Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО.Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.
14:51 29.10.2025 (обновлено: 15:21 29.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"В двух местах, в городе Купянске и в городе Красноармейске, противник находится заблокированным и в окружении", - сказал Путин.
Он рассказал, что ВС России не против пустить к окруженным солдатам западные и украинские СМИ.
"С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходят убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины. И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение о судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в "Азовстали". Такая возможность у них будет", - сказал Путин.
Россию беспокоит, чтобы с украинской стороны не было провокаций во время нахождения журналистов в зоне, где есть окруженный противник, добавил он.
Более того, армия России готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ.
"Мы готовы прекратить боевые действия на неопределенное время: на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов смогла зайти... посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти", - сказал Путин.
Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО.
Ранее в Минобороны сообщили
, что Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.
Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.
