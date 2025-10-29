https://crimea.ria.ru/20251029/armiya-rossii-okruzhila-vsu-v-kupyanske-i-krasnoarmeyske---putin-1150516910.html

Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин

Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин

В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T14:51

2025-10-29T14:51

2025-10-29T15:21

россия

новости

владимир путин (политик)

новости сво

купянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d5678f3354a3f83d53725b1a647d9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Он рассказал, что ВС России не против пустить к окруженным солдатам западные и украинские СМИ.Россию беспокоит, чтобы с украинской стороны не было провокаций во время нахождения журналистов в зоне, где есть окруженный противник, добавил он.Более того, армия России готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ. Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО.Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

купянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимир путин (политик), новости сво, купянск