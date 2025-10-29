Рейтинг@Mail.ru
Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251029/armiya-rossii-okruzhila-vsu-v-kupyanske-i-krasnoarmeyske---putin-1150516910.html
Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин
Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин
В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T14:51
2025-10-29T15:21
россия
новости
владимир путин (политик)
новости сво
купянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d5678f3354a3f83d53725b1a647d9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Он рассказал, что ВС России не против пустить к окруженным солдатам западные и украинские СМИ.Россию беспокоит, чтобы с украинской стороны не было провокаций во время нахождения журналистов в зоне, где есть окруженный противник, добавил он.Более того, армия России готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ. Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО.Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
купянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b631ccefed176734c00bc2a936ac435d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, владимир путин (политик), новости сво, купянск
Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин

В Купянске и Красноармейске ВСУ заблокированы и находятся в окружении - Путин

14:51 29.10.2025 (обновлено: 15:21 29.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"В двух местах, в городе Купянске и в городе Красноармейске, противник находится заблокированным и в окружении", - сказал Путин.
Он рассказал, что ВС России не против пустить к окруженным солдатам западные и украинские СМИ.
"С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходят убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины. И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение о судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в "Азовстали". Такая возможность у них будет", - сказал Путин.
Россию беспокоит, чтобы с украинской стороны не было провокаций во время нахождения журналистов в зоне, где есть окруженный противник, добавил он.
Более того, армия России готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ.
"Мы готовы прекратить боевые действия на неопределенное время: на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов смогла зайти... посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти", - сказал Путин.
Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники СВО.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение окруженных группировок ВСУ в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки.
Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовостиВладимир Путин (политик)Новости СВОКупянск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии
15:21Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
15:08В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно
15:04Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"
14:53Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - Путин
14:51Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин
14:47Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
14:25Новости СВО: потери Киева составили более 1300 боевиков за сутки
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:02В Севастополе возобновили движение катеров и парома
13:48Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке
13:44Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году
13:39В Севастополе повторно закрыли рейд
13:30Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей
13:15В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
13:11В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА
13:06Крупный взрыв произошел на Солнце
12:51Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
12:45Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной
12:10Песков прокомментировал военное присутствие США возле Венесуэлы
Лента новостейМолния