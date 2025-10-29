https://crimea.ria.ru/20251029/sovfed-odobril-zakon-o-prizyve-na-voennuyu-sluzhbu--1150508962.html
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.Накануне Госдума РФ приняла этот закон в третьем, окончательном чтении.Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее отмечали парламентарии, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
