Совфед одобрил закон о призыве на военную службу - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу
Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T11:00
2025-10-29T11:04
совет федерации
закон и право
россия
призыв в вс россии
новости
армия и флот
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.Накануне Госдума РФ приняла этот закон в третьем, окончательном чтении.Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее отмечали парламентарии, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
совет федерации, закон и право, россия, призыв в вс россии, новости, армия и флот
Совфед одобрил закон о призыве на военную службу

Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу

11:00 29.10.2025 (обновлено: 11:04 29.10.2025)
 
Заседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря.
Накануне Госдума РФ приняла этот закон в третьем, окончательном чтении.
Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее отмечали парламентарии, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Совет ФедерацииЗакон и правоРоссияПризыв в ВС РоссииНовостиАрмия и флот
 
