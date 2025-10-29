https://crimea.ria.ru/20251029/na-neftebaze-v-leninskom-rayone-kryma-proizoshel-avariynyy-razliv-masla-1150524478.html

На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла

На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла - РИА Новости Крым, 29.10.2025

На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла

В Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района. РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T17:25

2025-10-29T17:25

2025-10-29T17:32

ленинский район

крым

новости крыма

происшествия

нефтебаза

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/23/1117622306_791:294:2992:1532_1920x0_80_0_0_3df30e5f70fb3d2ccc2727fd4d502da2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района.По данным пресс-службы, из строя вышел масляной насос, который используется для поддержания температуры при подогреве битума. Масло вытекло на территорию предприятия и частично за ее пределы, включая железнодорожные пути и переезд. В результате загрязнились дорожное покрытие и тротуары.Места утечки обработаны песком и сорбентом, которые собирают и отправляют на утилизацию. Работы планируется завершить сегодня к 18:00.Прокуратура Ленинского района организовала проверку. Ведомство оценит, насколько предприятие соблюдало требования законодательства в области безопасности и охраны окружающей среды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазеПожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздухаФеодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе

ленинский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, крым, новости крыма, происшествия, нефтебаза, срочные новости крыма