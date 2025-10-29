На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла

https://crimea.ria.ru/20251029/na-neftebaze-v-leninskom-rayone-kryma-proizoshel-avariynyy-razliv-masla-1150524478.html
В Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района. РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района.По данным пресс-службы, из строя вышел масляной насос, который используется для поддержания температуры при подогреве битума. Масло вытекло на территорию предприятия и частично за ее пределы, включая железнодорожные пути и переезд. В результате загрязнились дорожное покрытие и тротуары.Места утечки обработаны песком и сорбентом, которые собирают и отправляют на утилизацию. Работы планируется завершить сегодня к 18:00.Прокуратура Ленинского района организовала проверку. Ведомство оценит, насколько предприятие соблюдало требования законодательства в области безопасности и охраны окружающей среды.
17:25 29.10.2025 (обновлено: 17:32 29.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района.
По данным пресс-службы, из строя вышел масляной насос, который используется для поддержания температуры при подогреве битума. Масло вытекло на территорию предприятия и частично за ее пределы, включая железнодорожные пути и переезд. В результате загрязнились дорожное покрытие и тротуары.
"В настоящий момент все необходимые службы находятся на месте происшествия. Движение транспорта на участке ограничено. Авария устранена, последствия разлива устраняются", – говорится в публикации.
Места утечки обработаны песком и сорбентом, которые собирают и отправляют на утилизацию. Работы планируется завершить сегодня к 18:00.
Прокуратура Ленинского района организовала проверку. Ведомство оценит, насколько предприятие соблюдало требования законодательства в области безопасности и охраны окружающей среды.
