На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла
На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла
На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла - РИА Новости Крым, 29.10.2025
На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла
В Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района. РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района.По данным пресс-службы, из строя вышел масляной насос, который используется для поддержания температуры при подогреве битума. Масло вытекло на территорию предприятия и частично за ее пределы, включая железнодорожные пути и переезд. В результате загрязнились дорожное покрытие и тротуары.Места утечки обработаны песком и сорбентом, которые собирают и отправляют на утилизацию. Работы планируется завершить сегодня к 18:00.Прокуратура Ленинского района организовала проверку. Ведомство оценит, насколько предприятие соблюдало требования законодательства в области безопасности и охраны окружающей среды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазеПожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздухаФеодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
РИА Новости Крым
На нефтебазе в Ленинском районе Крыма произошел аварийный разлив масла

В Ленинском районе Крыма из-за аварии на нефтебазе произошел разлив масла

17:25 29.10.2025 (обновлено: 17:32 29.10.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Нефтебаза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на Ленинской нефтебазе произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации технологического оборудования, сообщает администрация Ленинского района.
По данным пресс-службы, из строя вышел масляной насос, который используется для поддержания температуры при подогреве битума. Масло вытекло на территорию предприятия и частично за ее пределы, включая железнодорожные пути и переезд. В результате загрязнились дорожное покрытие и тротуары.
"В настоящий момент все необходимые службы находятся на месте происшествия. Движение транспорта на участке ограничено. Авария устранена, последствия разлива устраняются", – говорится в публикации.
Места утечки обработаны песком и сорбентом, которые собирают и отправляют на утилизацию. Работы планируется завершить сегодня к 18:00.
Прокуратура Ленинского района организовала проверку. Ведомство оценит, насколько предприятие соблюдало требования законодательства в области безопасности и охраны окружающей среды.
