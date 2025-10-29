Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - Путин

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Россия провела успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, который по мощности значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве."Вчера провели испытание еще одного перспективного комплекса – это подводный безэкипажный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой", - сказал глава государства. Путин назвал прошедшие испытания огромным успехом, поскольку "Посейдон" обладает рядом существенных преимуществ.
владимир путин (политик), вооруженные силы россии, новости, армия и флот, военно-промышленный комплекс (впк), россия
14:53 29.10.2025 (обновлено: 15:13 29.10.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПолигонные испытания комплекса «Посейдон»
Полигонные испытания комплекса «Посейдон»
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Россия провела успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, который по мощности значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве.
"Вчера провели испытание еще одного перспективного комплекса – это подводный безэкипажный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой", - сказал глава государства.
Путин назвал прошедшие испытания огромным успехом, поскольку "Посейдон" обладает рядом существенных преимуществ.
"Его энергетическая установка в 100 раз меньше, чем реактор на атомной подводной лодке, но зато мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат". А такой ракеты, как "Сармат", в мире нет, и у нас она пока не стоит, но скоро появится на дежурстве. А "Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности", - отметил президент.
Владимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флотВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Россия
 
