Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - Путин
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Россия провела успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, который по мощности значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве."Вчера провели испытание еще одного перспективного комплекса – это подводный безэкипажный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой", - сказал глава государства. Путин назвал прошедшие испытания огромным успехом, поскольку "Посейдон" обладает рядом существенных преимуществ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - ПутинАрмия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин "Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
14:53 29.10.2025 (обновлено: 15:13 29.10.2025)