Госдума РФ приняла закон о призыве на военную службу

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря, пишет РИА Новости.
2025-10-28T13:14
2025-10-28T13:14
2025-10-28T13:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря, пишет РИА Новости.Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.Срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.Военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, состоящим на воинском учете и не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.При проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, призывная комиссия берет на себя обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. По словам Картаполова, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
13:14 28.10.2025 (обновлено: 13:16 28.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря, пишет РИА Новости.
Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.
Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет проходить два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
Срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.
Военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, состоящим на воинском учете и не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.
При проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, призывная комиссия берет на себя обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.
Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. По словам Картаполова, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
