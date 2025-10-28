https://crimea.ria.ru/20251028/gosduma-rf-prinyala-zakon-o-prizyve-na-voennuyu-sluzhbu--1150486800.html

Госдума РФ приняла закон о призыве на военную службу

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T13:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря, пишет РИА Новости.Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.Срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.Военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, состоящим на воинском учете и не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.При проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, призывная комиссия берет на себя обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. По словам Картаполова, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Установлен предельный срок явки в военкомат по электронной повесткеОсенний призыв в российскую армию - Генштаб назвал особенностиПризывников не будут направлять в зону спецоперации – ГенштабОсобый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей

