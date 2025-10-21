Рейтинг@Mail.ru
Установлен предельный срок явки в военкомат по электронной повестке - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251021/ustanovlen-predelnyy-srok-yavki-v-voenkomat-po-elektronnoy-povestke-1150327791.html
Установлен предельный срок явки в военкомат по электронной повестке
Установлен предельный срок явки в военкомат по электронной повестке - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Установлен предельный срок явки в военкомат по электронной повестке
Госдума приняла поправку, согласно которой дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T13:54
2025-10-21T13:54
государственная дума рф
россия
призыв в вс россии
повестка
реестр повесток
закон и право
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130457850_880:402:3013:1602_1920x0_80_0_0_302e5aee081d12734e990920b9f8e120.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума приняла поправку, согласно которой дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Об этом сообщает РИА Новости.Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу в течение календарного года. Ими закрепляется срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре, который не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки.Призывная комиссия наделяется правом принимать решение о выдаче отсрочки от призыва на военную службу, об освобождении от исполнения воинской обязанности или об освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.Военкоматы наделяются правом выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.Уточняется, что при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130457850_1149:442:2799:1680_1920x0_80_0_0_95bb5a1f742716b010da5a8862c472b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, россия, призыв в вс россии, повестка, реестр повесток, закон и право, новости, общество
Установлен предельный срок явки в военкомат по электронной повестке

Госдума приняла поправку о 30-дневном сроке явки в военкомат по электронной повестке

13:54 21.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенный билет и повестка
Военный билет и повестка - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума приняла поправку, согласно которой дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Об этом сообщает РИА Новости.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу в течение календарного года. Ими закрепляется срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре, который не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки.
Призывная комиссия наделяется правом принимать решение о выдаче отсрочки от призыва на военную службу, об освобождении от исполнения воинской обязанности или об освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.
Военкоматы наделяются правом выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.
Уточняется, что при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Государственная Дума РФРоссияПризыв в ВС РоссииПовесткаРеестр повестокЗакон и правоНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20ВТБ впервые стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
15:09Земля за пять миллионов: в Севастополе сорвали аферу с участием чиновницы
14:58"Крымтроллейбус" бьет рекорды: перевезено 80 миллионов пассажиров
14:46Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
14:24В России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону
13:54Установлен предельный срок явки в военкомат по электронной повестке
13:42Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО
13:31Слова Зеленского об окончании конфликта имеют двойной смысл – мнение
13:19Новости СВО: российские бойцы крушат оборону ВСУ и занимают новые рубежи
13:08Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио
13:00Верховная рада продлила военное положение на Украине
12:40Удары по Украине: какие объекты поражены
12:32В Судаке стартует отопительный сезон
12:22В Севастополе продлили прием заявлений на "школьные" выплаты
12:01Неутомимое солнце российского кино: что связывает Михалкова и Крым
11:59Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
11:51Сколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью
11:31"Народы России и СНГ": в Москве откроют большой фестиваль единства
11:15В домах Симферополя начали включать отопление
10:56Стрелявшему в словацкого премьера Фицо вынесли приговор
Лента новостейМолния