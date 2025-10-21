https://crimea.ria.ru/20251021/ustanovlen-predelnyy-srok-yavki-v-voenkomat-po-elektronnoy-povestke-1150327791.html

Установлен предельный срок явки в военкомат по электронной повестке

2025-10-21T13:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума приняла поправку, согласно которой дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Об этом сообщает РИА Новости.Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу в течение календарного года. Ими закрепляется срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре, который не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки.Призывная комиссия наделяется правом принимать решение о выдаче отсрочки от призыва на военную службу, об освобождении от исполнения воинской обязанности или об освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.Военкоматы наделяются правом выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.Уточняется, что при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

