Осенний призыв в российскую армию - Генштаб назвал особенности - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Осенний призыв в российскую армию - Генштаб назвал особенности
Осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со спецоперацией. Такое заявление сделал замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, пишет РИА Новости.Кампания стартует в октябре"Первого октября начинается осенний призыв &lt;...&gt;. Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества", - сказал он на брифинге по итогам проведения весеннего призыва и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.По информации Цимлянского, мероприятия осеннего призыва в этом году пройдут в плановом порядке и не связаны с ходом спецоперации. Осенний призыв срочников в российскую армию будет проходить в установленные российским законодательством сроки - с 1 октября по 31 декабря текущего года.При этом призывные мероприятия будут действовать в течение года, уточнил Цимлянский."Еще одной особенностью является то, что, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия", - сказал он в ходе брифинга.Это значит, что если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то его направят служить в следующий призыв, объяснил представитель Генштаба РФ.Повестки придут электронныеСрочников в ряды российской армии в этом году будут оповещать электронными повестками, но и от бумажных аналогов отказываться не станут.Уведомления о направлении электронной повестки, применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.При этот от напечатанных повесток не отказываются, они по-прежнему имеют юридическую силу, добавил он.Кроме того, в этом году осенний призыв новобранцев пройдет с использованием госинформсистемы "Единый реестр воинского учета". Этот реестр представляет из себя базу данных россиян, подлежащих воинскому учету.При неявке будут вводить мерыЕсли призывник осенней кампании не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему применят временные ограничительные меры, стимулирующие явку.Также он обозначил, что новобранцев не будут привлекать к выполнению задач спецоперации."Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - заверил он.Он уточнил, что не меньше трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой их направят в войска.Все набранные осенью этого года призывники будут служить только на территории России, добавил он.Российские военные, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в срок и направлены к местам проживания, заявил вице-адмирал Владимир Цимлянский.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства.В рамках весенней призывной кампании призывников не направляли в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России.
В России осенний призыв в армию продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года - Генштаб

14:05 22.09.2025 (обновлено: 14:24 22.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со спецоперацией. Такое заявление сделал замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, пишет РИА Новости.

Кампания стартует в октябре

"Первого октября начинается осенний призыв <...>. Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества", - сказал он на брифинге по итогам проведения весеннего призыва и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.
По информации Цимлянского, мероприятия осеннего призыва в этом году пройдут в плановом порядке и не связаны с ходом спецоперации. Осенний призыв срочников в российскую армию будет проходить в установленные российским законодательством сроки - с 1 октября по 31 декабря текущего года.
При этом призывные мероприятия будут действовать в течение года, уточнил Цимлянский.
"Еще одной особенностью является то, что, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия", - сказал он в ходе брифинга.
Это значит, что если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то его направят служить в следующий призыв, объяснил представитель Генштаба РФ.

Повестки придут электронные

Срочников в ряды российской армии в этом году будут оповещать электронными повестками, но и от бумажных аналогов отказываться не станут.
"Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток", - сказал он на брифинге.
Уведомления о направлении электронной повестки, применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.
При этот от напечатанных повесток не отказываются, они по-прежнему имеют юридическую силу, добавил он.
Кроме того, в этом году осенний призыв новобранцев пройдет с использованием госинформсистемы "Единый реестр воинского учета". Этот реестр представляет из себя базу данных россиян, подлежащих воинскому учету.

При неявке будут вводить меры

Если призывник осенней кампании не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему применят временные ограничительные меры, стимулирующие явку.
"В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки", - сказал Цимлянский на брифинге.
Также он обозначил, что новобранцев не будут привлекать к выполнению задач спецоперации.
"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - заверил он.
Он уточнил, что не меньше трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой их направят в войска.
Все набранные осенью этого года призывники будут служить только на территории России, добавил он.
Российские военные, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в срок и направлены к местам проживания, заявил вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства.
В рамках весенней призывной кампании призывников не направляли в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России.
