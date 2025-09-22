https://crimea.ria.ru/20250922/osenniy-prizyv-v-rossiyskuyu-armiyu---genshtab-nazval-osobennosti-1149623175.html
Осенний призыв в российскую армию - Генштаб назвал особенности
2025-09-22T14:05
2025-09-22T14:05
2025-09-22T14:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со спецоперацией. Такое заявление сделал замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, пишет РИА Новости.Кампания стартует в октябре"Первого октября начинается осенний призыв <...>. Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества", - сказал он на брифинге по итогам проведения весеннего призыва и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.По информации Цимлянского, мероприятия осеннего призыва в этом году пройдут в плановом порядке и не связаны с ходом спецоперации. Осенний призыв срочников в российскую армию будет проходить в установленные российским законодательством сроки - с 1 октября по 31 декабря текущего года.При этом призывные мероприятия будут действовать в течение года, уточнил Цимлянский."Еще одной особенностью является то, что, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия", - сказал он в ходе брифинга.Это значит, что если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то его направят служить в следующий призыв, объяснил представитель Генштаба РФ.Повестки придут электронныеСрочников в ряды российской армии в этом году будут оповещать электронными повестками, но и от бумажных аналогов отказываться не станут.Уведомления о направлении электронной повестки, применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.При этот от напечатанных повесток не отказываются, они по-прежнему имеют юридическую силу, добавил он.Кроме того, в этом году осенний призыв новобранцев пройдет с использованием госинформсистемы "Единый реестр воинского учета". Этот реестр представляет из себя базу данных россиян, подлежащих воинскому учету.При неявке будут вводить мерыЕсли призывник осенней кампании не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему применят временные ограничительные меры, стимулирующие явку.Также он обозначил, что новобранцев не будут привлекать к выполнению задач спецоперации."Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - заверил он.Он уточнил, что не меньше трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой их направят в войска.Все набранные осенью этого года призывники будут служить только на территории России, добавил он.Российские военные, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в срок и направлены к местам проживания, заявил вице-адмирал Владимир Цимлянский.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства.В рамках весенней призывной кампании призывников не направляли в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контрактуОсобый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжейПризывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб
