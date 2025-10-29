https://crimea.ria.ru/20251029/tramp-sdelal-zayavlenie-ob-ukrainskom-konflikte-1150506235.html
Трамп сделал заявление об украинском конфликте
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом американский лидер заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.При этом глава Белого дома отметил, что прежде считал достижение мира на Ближнем Востоке "недостижимым", и выразил удивление тем фактом, что его удалось достичь раньше, чем урегулирования украинского конфликта.Российская сторона не раз подчеркивал, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
"Единственное, что я пока не сделал, – это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом (России Владимиром) Путиным – он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено", – цитирует Трампа РИА Новости.
При этом глава Белого дома отметил, что прежде считал достижение мира на Ближнем Востоке "недостижимым", и выразил удивление тем фактом, что его удалось достичь раньше, чем урегулирования украинского конфликта.
Российская сторона не раз подчеркивал, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
