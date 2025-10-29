https://crimea.ria.ru/20251029/tramp-sdelal-zayavlenie-ob-ukrainskom-konflikte-1150506235.html

Трамп сделал заявление об украинском конфликте

Трамп сделал заявление об украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом американский лидер заявил на саммите... РИА Новости Крым, 29.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом американский лидер заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.При этом глава Белого дома отметил, что прежде считал достижение мира на Ближнем Востоке "недостижимым", и выразил удивление тем фактом, что его удалось достичь раньше, чем урегулирования украинского конфликта.Российская сторона не раз подчеркивал, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп поставил условие для встречи с ПутинымЗеленский выдвинул условие для перемирияПрекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев

