https://crimea.ria.ru/20251025/prekraschenie-ognya-na-ukraine-ne-reshit-konflikt--dmitriev-1150424814.html

Прекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев

Россия надеется на решение украинского кризиса в разумные сроки. При этом Москва будет двигаться вперед в дипломатическом направлении, учитывая собственные... РИА Новости Крым, 25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Россия надеется на решение украинского кризиса в разумные сроки. При этом Москва будет двигаться вперед в дипломатическом направлении, учитывая собственные интересы, думая не только о прекращении огня, но и о конечном решении конфликта. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во время рабочей поездки в США.По информации Дмитриева сейчас для разрешения конфликта вокруг Украины происходит поиск компромиссов. О недостаточном темпе урегулирования в США могут говорить из-за недопонимания."Стороны в поиске компромиссов, которые удовлетворят всех. Я понимаю, некоторое разочарование, но это из-за недопонимания того, что происходит. Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности", - заявил глава РФПИ в интервью СNN.При этом, по мнению Дмитриева, прекращение огня на Украине не привело бы к разрешению ситуации само по себе. Он подчеркнул, что договоренности по остановке боевых действий в любой момент могут быть нарушены.Он пояснил, что решение украинского конфликта включает ряд элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.При этом он признал, что многие боятся мира на Украине, потому что он раскроет их истинное лицо."Поджигатели войны боятся мира, потому что мир раскрывает их истинное лицо, построенное на лжи, наживе и бюрократической власти", – написал Дмитриев в социальной сети X.При этом он отметил, что опыт предыдущей администрации США доказывает, .что "лучше иметь диалог с Россией".Также накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, находящийся с рабочей поездкой в США, рассказал журналистам, что в ходе визита намерен встретиться с несколькими представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. Фрагменты брифинга главы РФПИ опубликовало агентство РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очередиНовые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнениеСША отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН

2025

Новости

