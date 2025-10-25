Рейтинг@Mail.ru
Трамп поставил условие для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 25.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251025/tramp-postavil-uslovie-dlya-vstrechi-s-putinym-1150438294.html
Трамп поставил условие для встречи с Путиным
Трамп поставил условие для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Трамп поставил условие для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда у него будет понимание о заключении сделки об... РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании на Украине. Об этом пишет РИА Новости.Утром в субботу перед вылетом в Азию глава Белого дома сказал, что уверен в том, что Россия хочет достичь мира на Украине.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы.Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.23 октября Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Венгрии, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Как считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, озвученные президентом США Дональдом Трампом заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
дональд трамп, сша, россия, владимир путин (политик), политика, внешняя политика, в мире, новости, украина, переговоры, переговоры путина и трампа
Трамп поставил условие для встречи с Путиным

Трамп готов встретиться с Путиным при одном условии

21:45 25.10.2025 (обновлено: 22:00 25.10.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, на каких условиях он будет согласен вновь назначить встречу с Путиным.
Утром в субботу перед вылетом в Азию глава Белого дома сказал, что уверен в том, что Россия хочет достичь мира на Украине.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы.
Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.
Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.
23 октября Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Венгрии, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
Как считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, озвученные президентом США Дональдом Трампом заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дональд ТрампСШАРоссияВладимир Путин (политик)ПолитикаВнешняя политикаВ миреНовостиУкраинаПереговорыПереговоры Путина и Трампа
 
