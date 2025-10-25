https://crimea.ria.ru/20251025/tramp-postavil-uslovie-dlya-vstrechi-s-putinym-1150438294.html

Трамп поставил условие для встречи с Путиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании на Украине. Об этом пишет РИА Новости.Утром в субботу перед вылетом в Азию глава Белого дома сказал, что уверен в том, что Россия хочет достичь мира на Украине.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы.Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.23 октября Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Венгрии, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Как считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, озвученные президентом США Дональдом Трампом заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251025/prekraschenie-ognya-na-ukraine-ne-reshit-konflikt--dmitriev-1150424814.html

