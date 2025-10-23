https://crimea.ria.ru/20251023/vstal-na-tropu-voyny-medvedev-otsenil-resheniya-trampa-po-rossii-1150373809.html
"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России
2025-10-23T11:42
дмитрий медведев
дональд трамп
сша
политика
россия
европа
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Озвученные президентом США Дональдом Трампом накануне заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели.Также Вашингтон ввел санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних структур .По словам политика, теперь украинский конфликт стал именно "конфликтом Трампа", а не его предшественника Джо Байдена."Принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.В то же время, по мнению Медведева, в "очередном движении трамповского маятника" есть и явный плюс: можно "без оглядки на ненужные переговоры добиваться победы именно там, где она только и возможна – на земле, а не за канцелярским столом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп полноценно встал на тропу войны с Россией – Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Озвученные президентом США Дональдом Трампом накануне заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели.Также Вашингтон ввел санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних структур .
"Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам политика, теперь украинский конфликт стал именно "конфликтом Трампа", а не его предшественника Джо Байдена.
"Принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.
В то же время, по мнению Медведева, в "очередном движении трамповского маятника" есть и явный плюс: можно "без оглядки на ненужные переговоры добиваться победы именно там, где она только и возможна – на земле, а не за канцелярским столом".
