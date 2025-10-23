Рейтинг@Mail.ru
"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/vstal-na-tropu-voyny-medvedev-otsenil-resheniya-trampa-po-rossii-1150373809.html
"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России
"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России - РИА Новости Крым, 23.10.2025
"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России
Озвученные президентом США Дональдом Трампом накануне заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T11:42
2025-10-23T11:42
дмитрий медведев
дональд трамп
сша
политика
россия
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142942491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d6ddf22dd5a1d413f2086937d0786b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Озвученные президентом США Дональдом Трампом накануне заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели.Также Вашингтон ввел санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних структур .По словам политика, теперь украинский конфликт стал именно "конфликтом Трампа", а не его предшественника Джо Байдена."Принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.В то же время, по мнению Медведева, в "очередном движении трамповского маятника" есть и явный плюс: можно "без оглядки на ненужные переговоры добиваться победы именно там, где она только и возможна – на земле, а не за канцелярским столом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142942491_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_62736e99ad4d27928d35fe0db6e7e6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, дональд трамп, сша, политика, россия, европа, украина
"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России

Трамп полноценно встал на тропу войны с Россией – Медведев

11:42 23.10.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Зампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Озвученные президентом США Дональдом Трампом накануне заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели.Также Вашингтон ввел санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних структур .
"Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам политика, теперь украинский конфликт стал именно "конфликтом Трампа", а не его предшественника Джо Байдена.
"Принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.
В то же время, по мнению Медведева, в "очередном движении трамповского маятника" есть и явный плюс: можно "без оглядки на ненужные переговоры добиваться победы именно там, где она только и возможна – на земле, а не за канцелярским столом".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дмитрий МедведевДональд ТрампСШАПолитикаРоссияЕвропаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
13:31К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
13:20Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
13:12День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
13:03Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
12:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
12:45В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:38В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым 14:40
12:28Зеленский сделал новое заявление по территориям
12:14Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
12:05Каким будет ответ России на новые санкции Запада
11:54Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших
11:42"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России
11:26Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ
11:21Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель
10:58Под Джанкоем силовики перекроют дороги
10:50В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
10:42Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
10:30В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
10:20В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
Лента новостейМолния