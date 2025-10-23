Рейтинг@Mail.ru
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T00:22
2025-10-23T00:29
дональд трамп
владимир путин (политик)
россия
сша
политика
венгрия
будапешт
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужно цели."Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", - заявил Трамп журналистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
венгрия
будапешт
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и заявил о новой встрече в будущем

00:22 23.10.2025 (обновлено: 00:29 23.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужно цели.
"Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", - заявил Трамп журналистам.
