https://crimea.ria.ru/20251023/tramp-otmenil-vstrechu-s-putinym-v-budapeshte-1150367221.html
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T00:22
2025-10-23T00:22
2025-10-23T00:29
дональд трамп
владимир путин (политик)
россия
сша
политика
венгрия
будапешт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужно цели."Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", - заявил Трамп журналистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251022/tramp-ssha-ne-razreshali-ukraine-bit-dalnoboynymi-raketami-po-rossii-1150366993.html
россия
сша
венгрия
будапешт
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c774f3ee9b8d2b4f7215511c1623effd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, политика, венгрия, будапешт
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и заявил о новой встрече в будущем
00:22 23.10.2025 (обновлено: 00:29 23.10.2025)