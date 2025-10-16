https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-i-putin-proveli-telefonnyy-razgovor---glavnoe-1150240763.html
Трамп и Путин провели телефонный разговор - главное
Трамп и Путин провели телефонный разговор - главное - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Трамп и Путин провели телефонный разговор - главное
Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе РФ... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе РФ. Президенты говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Главные заявления в подборке РИА Новости Крым:Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву "Томагавков". Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами.Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште. Возможные даты будут обсуждаться представителями двух стран.Также Путин дал подробные оценки ситуации с украинским кризисом. Он подчеркнул, что вооруженные силы России полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения и подчеркнул приверженность России политико-дипломатическому пути урегулирования на Украине.В свою очередь, Дональд Трамп упоминал о своих успехах в урегулировании конфликтов. Оба президента выразили мысли о глубоких симпатиях народов обеих стран.Кроме того, Владимир Путин попросил Трампа передать его супруге Мелании самые наилучшие пожелания. Российский лидер поблагодарил Меланью Трамп за ее участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями.Также Трамп сообщил Путину что в ходе контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленским он учтет соображения президента России.Президент США после телефонного разговора со своим российским коллегой заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Аляскинский процесс" еще не завершен – ЛавровРоссия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – КремльРоссия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
Трамп и Путин провели телефонный разговор – главное из заявлений лидеров
