Путин встретится с Трампом в Венгрии

2025-10-16T20:26

2025-10-16T20:26

2025-10-16T20:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом РФ.По словам Трампа, главы государств договорились, что на следующей неделе состоятся встречи советников РФ и США высокого уровня. Место проведения встречи будет определено позднее. "Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец войне между Россией и Украиной", - написал американский лидер в Truth Social.Глава Белого дома назвал беседу с российским коллегой продуктивной.Он отметил, что в ходе беседы оба лидера "потратили много времени" на обсуждение вопросов торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной.Последний раз встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву.В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал Москвы. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Позднее президент США сделал ряд заявлений, противоречащих предыдущим. в частности он допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом Трамп отметил, что данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным.На 17 октября в белом доме запланирована встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По информации портала Axios, одной из тем переговоров Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Аляскинский процесс" еще не завершен – ЛавровРоссия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – КремльРоссия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин

