https://crimea.ria.ru/20251016/putin-vstretitsya-s-trampom-v-vengrii-1150239634.html
Путин встретится с Трампом в Венгрии
Путин встретится с Трампом в Венгрии - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Путин встретится с Трампом в Венгрии
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом он сообщил после телефонного разговора с... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T20:26
2025-10-16T20:26
2025-10-16T20:41
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры путина и трампа
венгрия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148827080_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_91ed19b6ebdbb3b640524cae33a078f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом РФ.По словам Трампа, главы государств договорились, что на следующей неделе состоятся встречи советников РФ и США высокого уровня. Место проведения встречи будет определено позднее. "Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец войне между Россией и Украиной", - написал американский лидер в Truth Social.Глава Белого дома назвал беседу с российским коллегой продуктивной.Он отметил, что в ходе беседы оба лидера "потратили много времени" на обсуждение вопросов торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной.Последний раз встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву.В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал Москвы. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Позднее президент США сделал ряд заявлений, противоречащих предыдущим. в частности он допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. При этом Трамп отметил, что данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным.На 17 октября в белом доме запланирована встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По информации портала Axios, одной из тем переговоров Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Аляскинский процесс" еще не завершен – ЛавровРоссия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – КремльРоссия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
венгрия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148827080_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8650e3001bee03aaa8ef5c4fc0181e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры путина и трампа, венгрия, политика, новости
Путин встретится с Трампом в Венгрии
Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом в Венгрии
20:26 16.10.2025 (обновлено: 20:41 16.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом РФ.
По словам Трампа, главы государств договорились, что на следующей неделе состоятся встречи советников РФ и США высокого уровня. Место проведения встречи будет определено позднее.
"Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец войне между Россией и Украиной", - написал американский лидер в Truth Social.
Глава Белого дома назвал беседу с российским коллегой продуктивной.
Он отметил, что в ходе беседы оба лидера "потратили много времени" на обсуждение вопросов торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной.
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал
конфликт на Украине трагедией, а переговоры
с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил
перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил
Трампа в Москву.
В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил
, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил
на вопрос об усилении давления на Россию и призвал
уважать ядерный потенциал Москвы. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".
Позднее президент США сделал ряд заявлений, противоречащих предыдущим. в частности он допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk
, если конфликт не будет урегулирован. При этом Трамп отметил, что данный вопрос он планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным.
На 17 октября в белом доме запланирована встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По информации портала Axios, одной из тем переговоров Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: