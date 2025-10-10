Рейтинг@Mail.ru
Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251010/rossiya-poshla-na-opredelennye-ustupki-na-sammite-v-ankoridzhe--kreml-1150110257.html
Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль
Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль
В ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российская сторона согласилась пойти на определенные уступки по украинскому РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T17:07
2025-10-10T17:07
юрий ушаков
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
сша
россия
встреча путина и трампа на аляске
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146314132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ee9b86d428865179d4224ce9c27e40a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российская сторона согласилась пойти на определенные уступки по украинскому урегулированию, но для этого необходима работа американской администрации с Европой и Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Коммерсанту".Однако было бы ошибочным говорить конкретно об этих уступках, уточнил он.Пожалуй, так. Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев", - добавил помощник российского лидера.Он также на согласился с утверждением, что потенциал Анкориджа исчерпан.Ушаков добавил, что ни российская, ни американская сторона не сделали до сих пор заявления о том, что договоренности Аляски не работают."Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию. Вот и все", - заключил помощник президента РФ.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что импульс по урегулированию украинского конфликта, который появился после встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, оказался практически исчерпан из-за деструктивной позиции Европы.Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что Москва и Вашингтон остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/08/1146314132_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf98f77ef62be329937c0c70d6881656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий ушаков, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, сша, россия, встреча путина и трампа на аляске, украина
Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль

Ошибочно говорить об исчерпании потенциала договоренностей в Анкоридже – Ушаков

17:07 10.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российская сторона согласилась пойти на определенные уступки по украинскому урегулированию, но для этого необходима работа американской администрации с Европой и Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Коммерсанту".
"Мы там (на саммите в Анкоридже - ред.) пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. И плюс Дональд Трамп тоже все-таки, можно сказать, во многом разобрался. У него существует понимание проблемы", - сказал Ушаков.
Однако было бы ошибочным говорить конкретно об этих уступках, уточнил он.
Пожалуй, так. Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев", - добавил помощник российского лидера.
Он также на согласился с утверждением, что потенциал Анкориджа исчерпан.
"Ошибочно было сказано, что потенциал исчерпан. Он совершенно не исчерпан! Договоренности, которые достигнуты между двумя президентами на Аляске, – это просто основа всех договоренностей. Пока других у нас нет. Элементы этих договоренностей можно было бы собирать как кубики и решать проблемы", - подчеркнул он.
Ушаков добавил, что ни российская, ни американская сторона не сделали до сих пор заявления о том, что договоренности Аляски не работают.
"Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию. Вот и все", - заключил помощник президента РФ.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что импульс по урегулированию украинского конфликта, который появился после встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, оказался практически исчерпан из-за деструктивной позиции Европы.
Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что Москва и Вашингтон остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Юрий УшаковНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаСШАРоссияВстреча Путина и Трампа на АляскеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51В "Артеке" завершается строительство Центра инновационных технологий
18:42"Ситуация сложная": киевлян призвали запасаться продуктами и лекарствами
18:34Трамп поблагодарил Путина за слова об усилиях по решению кризисов
18:05Когда могут пройти выборы на Украине и на чью сторону станет Запад
17:45Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график
17:31Экстренное предупреждение объявили по Симферополю из-за сильного дождя
17:07Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль
16:45Путин назвал нелепым заявление Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
16:37В Туапсе ФСБ задержала подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
16:30Путин высказался о трудовых мигрантах в России
16:2622 ветерана СВО проходят обучение и стажировку по программе "Герои Крыма"
16:16Путин анонсировал появление нового оружия у России
16:06Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
15:59Часть Симферополя обесточена
15:58Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине
15:53Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"
15:48Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов
15:41В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
15:27Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВО
15:14Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках
Лента новостейМолния