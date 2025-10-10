https://crimea.ria.ru/20251010/rossiya-poshla-na-opredelennye-ustupki-na-sammite-v-ankoridzhe--kreml-1150110257.html

Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль

Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль

В ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российская сторона согласилась пойти на определенные уступки по украинскому РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российская сторона согласилась пойти на определенные уступки по украинскому урегулированию, но для этого необходима работа американской администрации с Европой и Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Коммерсанту".Однако было бы ошибочным говорить конкретно об этих уступках, уточнил он.Пожалуй, так. Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев", - добавил помощник российского лидера.Он также на согласился с утверждением, что потенциал Анкориджа исчерпан.Ушаков добавил, что ни российская, ни американская сторона не сделали до сих пор заявления о том, что договоренности Аляски не работают."Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию. Вот и все", - заключил помощник президента РФ.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что импульс по урегулированию украинского конфликта, который появился после встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, оказался практически исчерпан из-за деструктивной позиции Европы.Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что Москва и Вашингтон остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

