"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров - РИА Новости Крым, 15.10.2025
"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров
"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров - РИА Новости Крым, 15.10.2025
"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров
Россия считает, что "аляскинский процесс" не завершен, и ждет от американской стороны конкретной реакции на итоги переговоров в Анкоридже. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Россия считает, что "аляскинский процесс" не завершен, и ждет от американской стороны конкретной реакции на итоги переговоров в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.Лавров уточнил, что на Аляску президент России Владимир Путин привез ответ на предложения, доставленные за пару недель до этого спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Москву."Президент Путин тогда взял какое-то время на раздумье и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она прежде всего отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение. Собственно говоря, он объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь", - указал глава внешнеполитического ведомства.При этом заявления американского лидера Дональда Трампа о возможных поставках ракет Tomahawk киевскому режиму, по словам Лаврова, не является ответом Вашингтона на предложенную Москвой концепцию урегулирования конфликта.Глава МИД России добавил, что европейские союзники США "пытаются убедить Трампа, что это не (Владимир) Зеленский с Европой дурака валяют, а президент Путин не хочет мира"."Посмотрим, как пойдут дела в Вашингтоне и как администрация будет реагировать на беспардонное "обхаживание", почти беспардонные ультиматумы, которые публично Зеленский и некоторые европейцы выдвигают в адрес президента Трампа и его команды, требуя изменить их внутренние ощущения, интуитивные подходы к Украине и открыто занять позицию, которую продвигают самые оголтелые европейцы-русофобы", - отметил министр.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три". По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Россия считает, что "аляскинский процесс" не завершен, и ждет от американской стороны конкретной реакции на итоги переговоров в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Аляскинский процесс" не завершен. В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, заключающуюся в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации... По-прежнему ожидаем конкретной реакции на итоги переговоров на Аляске. Мы им верны", - сказал министр в интервью газете "Коммерсант".
Лавров уточнил, что на Аляску президент России Владимир Путин привез ответ на предложения, доставленные за пару недель до этого спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Москву.
"Президент Путин тогда взял какое-то время на раздумье и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она прежде всего отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение. Собственно говоря, он объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь", - указал глава внешнеполитического ведомства.
При этом заявления американского лидера Дональда Трампа о возможных поставках ракет Tomahawk киевскому режиму, по словам Лаврова, не является ответом Вашингтона на предложенную Москвой концепцию урегулирования конфликта.
"Никакие его (Трампа – ред.) заявления про "Томагавки" никак не затрагивают того, что концептуально обсуждалось на Аляске. Я бы даже так сказал, концептуально-практически", - подчеркнул он.
Глава МИД России добавил, что европейские союзники США "пытаются убедить Трампа, что это не (Владимир) Зеленский с Европой дурака валяют, а президент Путин не хочет мира".
"Посмотрим, как пойдут дела в Вашингтоне и как администрация будет реагировать на беспардонное "обхаживание", почти беспардонные ультиматумы, которые публично Зеленский и некоторые европейцы выдвигают в адрес президента Трампа и его команды, требуя изменить их внутренние ощущения, интуитивные подходы к Украине и открыто занять позицию, которую продвигают самые оголтелые европейцы-русофобы", - отметил министр.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три". По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
