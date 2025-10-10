https://crimea.ria.ru/20251010/rossiya-i-ssha-ostayutsya-v-ramkakh-dogovorennostey-sammita-na-alyaske---putin-1150108554.html

Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин

Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин

Россия и Соединенные Штаты Америки остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Россия и Соединенные Штаты Америки остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал Москвы. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнениеЗеленский выдвинул Трампу очередное условиеКому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске

