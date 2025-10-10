Рейтинг@Mail.ru
Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251010/rossiya-i-ssha-ostayutsya-v-ramkakh-dogovorennostey-sammita-na-alyaske---putin-1150108554.html
Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
Россия и Соединенные Штаты Америки остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T16:06
2025-10-10T16:06
аляска
владимир путин (политик)
сша
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_0:28:467:291_1920x0_80_0_0_f573e5222a2d74f3e8e3ca397dfe2fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Россия и Соединенные Штаты Америки остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал Москвы. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнениеЗеленский выдвинул Трампу очередное условиеКому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске
https://crimea.ria.ru/20251010/putin-ozvuchil-otvet-rossii-na-vozmozhnuyu-peredachu-tomahawk-ukraine-1150108223.html
https://crimea.ria.ru/20251010/putin-nazval-situatsiyu-v-otnosheniyakh-rf-i-azerbaydzhana-krizisom-emotsiy-1150108067.html
аляска
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_22:0:446:318_1920x0_80_0_0_1360501139fb77d946419fd0f4102e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аляска, владимир путин (политик), сша, россия, политика
Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин

РФ и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин

16:06 10.10.2025
 
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
Флаги России и США
© © Коллаж РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Россия и Соединенные Штаты Америки остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, мы остаемся в рамках договоренностей на Аляске", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин прибыл в Таджикистан 8 октября с государственным визитом. В четверг, 9 октября, он провел переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Он также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу российский лидер принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Ракета Tomahawk - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
15:58
Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал Москвы. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".
Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.
Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.
Владимир Путин
15:53
Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"
В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".
Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Большая ошибка: за что Трамп отомстит Зеленскому – мнение
Зеленский выдвинул Трампу очередное условие
Кому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске
 
АляскаВладимир Путин (политик)СШАРоссияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Путин анонсировал появление нового оружия у России
16:06Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
15:59Часть Симферополя обесточена
15:58Путин озвучил ответ России на возможную передачу Tomahawk Украине
15:53Путин назвал ситуацию в отношениях РФ и Азербайджана "кризисом эмоций"
15:48Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов
15:41В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК
15:27Лондон передал Киеву сотни ракет для систем ПВО
15:14Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках
15:02В Севастополе отменили воздушную тревогу
14:59Крым хочет торговать овощами, мясом и молоком из исторических регионов
14:47Воздушную тревогу объявили в Севастополе
14:37Сильный ветер и ливни накроют Севастополь в субботу
14:24В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
14:15В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
13:44Пугающие цифры: Украина потеряла почти 10 тысяч солдат за неделю
13:32Сбросивший с балкона малолетнюю дочь отец арестован
13:22На Украине разбита инфраструктура для для переброски оружия ВСУ
13:09У Крымского моста выросла очередь
13:05Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Лента новостейМолния