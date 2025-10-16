https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-razgovor-s-putinym-byl-produktivnym-i-mozhet-privesti-k-miru-1150242989.html

Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским лидером Владимиром Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в четверг по итогам телефонного разговора с президентом РФ.Глава Белого дома отметил, что рассчитывает провести встречу с президентом РФ в Будапеште в течение ближайших двух недель. Про его словам, госсекретарь Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по поводу организации саммита в Венгрии.Трамп также заявил, что из-за плохих отношений российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского ему придется делать с ними раздельные встречи.В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы.Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России. Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами. Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

