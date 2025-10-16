Рейтинг@Mail.ru
Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру
Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским лидером Владимиром Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T23:44
2025-10-16T23:53
дональд трамп
переговоры
переговоры путина и трампа
владимир путин (политик)
новости сво
украина
политика
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским лидером Владимиром Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в четверг по итогам телефонного разговора с президентом РФ.Глава Белого дома отметил, что рассчитывает провести встречу с президентом РФ в Будапеште в течение ближайших двух недель. Про его словам, госсекретарь Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по поводу организации саммита в Венгрии.Трамп также заявил, что из-за плохих отношений российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского ему придется делать с ними раздельные встречи.В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы.Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России. Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами. Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
сша
дональд трамп, переговоры, переговоры путина и трампа, владимир путин (политик), новости сво, украина, политика, сша
Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру

Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным и могущим привести к установлению мира

23:44 16.10.2025 (обновлено: 23:53 16.10.2025)
 
© Белый дом/Дэниэл ТорокДональд Трамп говорит по телефону с Владимиром Путиным во время встречи с европейскими лидерами.
Дональд Трамп говорит по телефону с Владимиром Путиным во время встречи с европейскими лидерами.
© Белый дом/Дэниэл Торок
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским лидером Владимиром Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в четверг по итогам телефонного разговора с президентом РФ.
"Это разговор был таким продуктивным, что мы закончим (конфликт на Украине - ред.)… Мы хотим мира", - приводит слова Трампа РИА Новости.
Глава Белого дома отметил, что рассчитывает провести встречу с президентом РФ в Будапеште в течение ближайших двух недель. Про его словам, госсекретарь Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по поводу организации саммита в Венгрии.
Трамп также заявил, что из-за плохих отношений российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского ему придется делать с ними раздельные встречи.
"Есть проблема, они (Путин и Зеленский - ред.) не очень ладят. Иногда сложно организовать встречу. Мы можем сделать что-то раздельное. Раздельно, но на равных, мы встретимся и будем разговаривать", - допустил он.
В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами.
Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.
Дональд ТрампПереговорыПереговоры Путина и ТрампаВладимир Путин (политик)Новости СВОУкраинаПолитикаСША
 
