Путин после разговора с Трампом собрал Совбез - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Путин после разговора с Трампом собрал Совбез
Путин после разговора с Трампом собрал Совбез - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Путин после разговора с Трампом собрал Совбез
Президент России Владимир Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза. Об этом сообщил помощник президента... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T10:39
2025-10-17T10:39
владимир путин (политик)
дональд трамп
политика
совет безопасности россии
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
владимир путин (политик), дональд трамп, политика, совет безопасности россии , новости, россия
Путин после разговора с Трампом собрал Совбез

Путин после разговора с Трампом провел заседание Совбеза

10:39 17.10.2025
 
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Вчера вечером сразу после телефонного контакта с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Владимирович Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой", — цитирует Ушакова РИА Новости.

Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе РФ. Президенты говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса.
Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные, это он подчеркивал, перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Кроме того, затрагивалась проблематика возможных поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк".
Президент США после телефонного разговора со своим российским коллегой заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.
Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".
17 октября президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщается, пройдет встреча за закрытыми дверями в формате обеда.
