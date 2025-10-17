Путин после разговора с Трампом собрал Совбез

https://crimea.ria.ru/20251017/putin-posle-razgovora-s-trampom-sobral-sovbez-1150248729.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе РФ. Президенты говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса.Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные, это он подчеркивал, перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.Кроме того, затрагивалась проблематика возможных поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк".Президент США после телефонного разговора со своим российским коллегой заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".17 октября президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщается, пройдет встреча за закрытыми дверями в формате обеда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против РоссииТрамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к мируОрбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом

