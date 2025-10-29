Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА
Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА
Пять беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над Крымом в течение двух часов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над Крымом в течение двух часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 октября ПВО уничтожила над регионами России 100 вражеских дронов, в том числе три – над Крымом. В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Материал дополняется
Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА

В Крыму за два часа сбили пять беспилотников ВСУ – Минобороны

09:22 29.10.2025 (обновлено: 09:27 29.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над Крымом в течение двух часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 07.00 до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 октября ПВО уничтожила над регионами России 100 вражеских дронов, в том числе три – над Крымом. В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
