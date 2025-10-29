https://crimea.ria.ru/20251029/nad-krymom-unichtozhili-pyat-ukrainskikh-bpla-1150506738.html
Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА
Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА
Пять беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над Крымом в течение двух часов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T09:22
2025-10-29T09:22
2025-10-29T09:27
крым
срочные новости крыма
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
пво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над Крымом в течение двух часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 октября ПВО уничтожила над регионами России 100 вражеских дронов, в том числе три – над Крымом. В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво, министерство обороны рф
Материал дополняется
Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА
В Крыму за два часа сбили пять беспилотников ВСУ – Минобороны
09:22 29.10.2025 (обновлено: 09:27 29.10.2025)