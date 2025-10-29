https://crimea.ria.ru/20251029/nad-krymom-unichtozhili-pyat-ukrainskikh-bpla-1150506738.html

Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА

Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА

Пять беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над Крымом в течение двух часов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T09:22

2025-10-29T09:22

2025-10-29T09:27

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над Крымом в течение двух часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 октября ПВО уничтожила над регионами России 100 вражеских дронов, в том числе три – над Крымом. В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

