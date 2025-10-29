Рейтинг@Mail.ru
Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон" - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"
Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон" - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"
В мире нет аналогов российского подводного аппарата "Посейдон", как и не существует способов его перехвата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В мире нет аналогов российского подводного аппарата "Посейдон", как и не существует способов его перехвата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве.В среду в ходе посещения госпиталя и общения с проходящими лечение бойцами глава государства сообщил, что накануне успешно прошли испытания подводного безэкипажного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. По словам российского лидера, по мощности "Посейдон" значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат".Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - ПутинАрмия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин "Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"

Путин: способов перехвата системы "Посейдон" не существует

15:04 29.10.2025 (обновлено: 15:13 29.10.2025)
 
Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" в Архангельской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В мире нет аналогов российского подводного аппарата "Посейдон", как и не существует способов его перехвата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве.
В среду в ходе посещения госпиталя и общения с проходящими лечение бойцами глава государства сообщил, что накануне успешно прошли испытания подводного безэкипажного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. По словам российского лидера, по мощности "Посейдон" значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат".
"По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного подводного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - сказал президент.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин
"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
 
Вооруженные силы РоссииАрмия и флотВладимир Путин (политик)РоссияВоенно-промышленный комплекс (ВПК)
 
