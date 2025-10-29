https://crimea.ria.ru/20251029/sposobov-perekhvata-ne-suschestvuet-putin-ob-ustanovke-poseydon-1150517543.html
Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"
2025-10-29T15:04
2025-10-29T15:04
2025-10-29T15:13
вооруженные силы россии
армия и флот
владимир путин (политик)
россия
военно-промышленный комплекс (впк)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В мире нет аналогов российского подводного аппарата "Посейдон", как и не существует способов его перехвата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном военном клиническом госпитале в Москве.В среду в ходе посещения госпиталя и общения с проходящими лечение бойцами глава государства сообщил, что накануне успешно прошли испытания подводного безэкипажного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. По словам российского лидера, по мощности "Посейдон" значительно превышает межконтинентальную ракету "Сармат".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - ПутинАрмия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин "Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
15:04 29.10.2025 (обновлено: 15:13 29.10.2025)