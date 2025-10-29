https://crimea.ria.ru/20251029/ataka-bespilotnika-vsu-na-simferopol---na-meste-udara-voznik-pozhar-1150506387.html

Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар

Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар

2025-10-29T08:50

2025-10-29T08:50

2025-10-29T08:55

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В результате атаки украинского беспилотника на Симферополь произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Пострадавших в результате ЧП нет, на месте работают экстренные службы, добавил Аксенов. Глава республики призвал крымчан и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщалось, в ночь на 13 октября украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу. В результате инцидента возникло возгорание. По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

