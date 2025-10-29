Рейтинг@Mail.ru
Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар
Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар
В результате атаки украинского беспилотника на Симферополь произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В результате атаки украинского беспилотника на Симферополь произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Пострадавших в результате ЧП нет, на месте работают экстренные службы, добавил Аксенов. Глава республики призвал крымчан и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщалось, в ночь на 13 октября украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу. В результате инцидента возникло возгорание. По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.
Новости
срочные новости крыма, крым, сергей аксенов, происшествия, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости сво, симферополь, пожар
Атака беспилотника ВСУ на Симферополь - на месте удара возник пожар

Украинский БПЛА атаковал Симферополь - горит емкость с горюче-смазочными материалами

08:50 29.10.2025 (обновлено: 08:55 29.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В результате атаки украинского беспилотника на Симферополь произошло попадание в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших в результате ЧП нет, на месте работают экстренные службы, добавил Аксенов. Глава республики призвал крымчан и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Как сообщалось, в ночь на 13 октября украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу. В результате инцидента возникло возгорание. По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.
Срочные новости КрымаКрымСергей АксеновПроисшествияАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОСимферопольПожар
 
