100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.10.2025

100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Больше всего вражеских БПЛА – 46 – сбиты над Брянской областью. Кроме того, 12 дронов перехвачены над Калужской областью, восемь – над Белгородской областью, семь – над Краснодарским краем. Над Московским регионом уничтожены шесть беспилотников, в том числе четыре летевших на столицу. Шесть дронов поражены над Орловской областью, четыре – над Ульяновской областью. По три БПЛА уничтожены над Крымом и Республикой Марий Эл, два – над Ставропольским краем, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей.В ночь на вторник силами российской противовоздушной обороны были уничтожены 17 украинских беспилотников над регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

