100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.10.2025
100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.10.2025
100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T07:50
2025-10-29T07:58
новости сво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Больше всего вражеских БПЛА – 46 – сбиты над Брянской областью. Кроме того, 12 дронов перехвачены над Калужской областью, восемь – над Белгородской областью, семь – над Краснодарским краем. Над Московским регионом уничтожены шесть беспилотников, в том числе четыре летевших на столицу. Шесть дронов поражены над Орловской областью, четыре – над Ульяновской областью. По три БПЛА уничтожены над Крымом и Республикой Марий Эл, два – над Ставропольским краем, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей.В ночь на вторник силами российской противовоздушной обороны были уничтожены 17 украинских беспилотников над регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, пво
100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

Над регионами России за ночь сбили 100 украинских беспилотников – Минобороны

07:50 29.10.2025 (обновлено: 07:58 29.10.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Больше всего вражеских БПЛА – 46 – сбиты над Брянской областью. Кроме того, 12 дронов перехвачены над Калужской областью, восемь – над Белгородской областью, семь – над Краснодарским краем. Над Московским регионом уничтожены шесть беспилотников, в том числе четыре летевших на столицу. Шесть дронов поражены над Орловской областью, четыре – над Ульяновской областью. По три БПЛА уничтожены над Крымом и Республикой Марий Эл, два – над Ставропольским краем, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей.
В ночь на вторник силами российской противовоздушной обороны были уничтожены 17 украинских беспилотников над регионами страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяПВО
 
Лента новостейМолния