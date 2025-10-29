https://crimea.ria.ru/20251029/100-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1150505867.html
100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 29.10.2025
100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T07:50
2025-10-29T07:50
2025-10-29T07:58
новости сво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Больше всего вражеских БПЛА – 46 – сбиты над Брянской областью. Кроме того, 12 дронов перехвачены над Калужской областью, восемь – над Белгородской областью, семь – над Краснодарским краем. Над Московским регионом уничтожены шесть беспилотников, в том числе четыре летевших на столицу. Шесть дронов поражены над Орловской областью, четыре – над Ульяновской областью. По три БПЛА уничтожены над Крымом и Республикой Марий Эл, два – над Ставропольским краем, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей.В ночь на вторник силами российской противовоздушной обороны были уничтожены 17 украинских беспилотников над регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, пво
100 украинских беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Над регионами России за ночь сбили 100 украинских беспилотников – Минобороны
07:50 29.10.2025 (обновлено: 07:58 29.10.2025)