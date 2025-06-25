Олегу Зубкову сделали еще одну операцию
Олегу Зубкову сделали еще одну операцию в Краснодаре – Запашный
14:36 25.06.2025 (обновлено: 14:42 25.06.2025)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВрачи в операционной
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков перенес еще одну операцию в больнице Краснодара. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского Госцирка Эдгард Запашный.
"Легкое было повреждено незначительно в результате проникающей раны от когтя льва. Основная проблема – это серьезно травмированная трахея. Олег пока не разговаривает, но жизни уже ничего не угрожает. Реабилитация не будет быстрой, и врачи дают положительные прогнозы", - написал он в Telegram-канале.
Что произошло с Олегом Зубковым
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.
23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины. При этом, по словам Алексагиной, молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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