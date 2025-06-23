"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова
В "Тайгане" рассказали о помощи посетителя в момент ЧП с Олегом Зубковым
22:45 23.06.2025 (обновлено: 22:46 23.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова во время нападения льва помог посетитель. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина и назвала его героем.
Ранее она рассказала, что напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Она в одиночку бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.
"Когда получилось отогнать льва, когда я увидела, что Олег Алексеевич жив, какой-то парень пришел на помощь. Это нужно иметь большую смелость, чтобы в такой ситуации прийти на помощь. На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу Олега Алексеевича, он был уже ослабленный, физически поднять, а машинка в этот момент, что-то видно я нажала, и не могла ее включить, а нужно было метра три донести, и человек не побоялся. Я считаю, что такие люди – герои, и этот человек герой. На таких людях держится Земля", - сказала она в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале сафари-парка.
Она отметила, что уже получила контакты посетителя и заверила, что после того, как Олег Зубков выйдет из больницы, они обязательно встретятся.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в сафари-парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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