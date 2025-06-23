https://crimea.ria.ru/20250623/na-takikh-lyudyakh-derzhitsya-zemlya-posetitel-pomog-spasti-olega-zubkova-1147449481.html

"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова

"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова - РИА Новости Крым, 23.06.2025

"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова

Спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова во время нападения льва помог посетитель. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина и назвала... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T22:45

2025-06-23T22:45

2025-06-23T22:46

крым

олег зубков

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

происшествия

новости крыма

парк львов "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова во время нападения льва помог посетитель. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина и назвала его героем. Ранее она рассказала, что напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Она в одиночку бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.Она отметила, что уже получила контакты посетителя и заверила, что после того, как Олег Зубков выйдет из больницы, они обязательно встретятся.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в сафари-парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное делоОлег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана"Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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