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"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова
"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова - РИА Новости Крым, 23.06.2025
"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова
Спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова во время нападения льва помог посетитель. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина и назвала... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T22:45
2025-06-23T22:46
крым
олег зубков
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
происшествия
новости крыма
парк львов "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова во время нападения льва помог посетитель. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина и назвала его героем. Ранее она рассказала, что напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Она в одиночку бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.Она отметила, что уже получила контакты посетителя и заверила, что после того, как Олег Зубков выйдет из больницы, они обязательно встретятся.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в сафари-парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное делоОлег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана"Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"
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крым, олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", происшествия, новости крыма, парк львов "тайган"
"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова

В "Тайгане" рассказали о помощи посетителя в момент ЧП с Олегом Зубковым

22:45 23.06.2025 (обновлено: 22:46 23.06.2025)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСафари-парк львов "Тайган" в Крыму
Сафари-парк львов Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова во время нападения льва помог посетитель. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина и назвала его героем.
Ранее она рассказала, что напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Она в одиночку бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.

"Когда получилось отогнать льва, когда я увидела, что Олег Алексеевич жив, какой-то парень пришел на помощь. Это нужно иметь большую смелость, чтобы в такой ситуации прийти на помощь. На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу Олега Алексеевича, он был уже ослабленный, физически поднять, а машинка в этот момент, что-то видно я нажала, и не могла ее включить, а нужно было метра три донести, и человек не побоялся. Я считаю, что такие люди – герои, и этот человек герой. На таких людях держится Земля", - сказала она в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале сафари-парка.

Она отметила, что уже получила контакты посетителя и заверила, что после того, как Олег Зубков выйдет из больницы, они обязательно встретятся.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в сафари-парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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КрымОлег ЗубковЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"ПроисшествияНовости КрымаПарк львов "Тайган"
 
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