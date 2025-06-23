https://crimea.ria.ru/20250623/oleg-zubkov---poslednie-novosti-o-sostoyanii-vladeltsa-taygana-1147440524.html

Олег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана"

Олег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана" - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Олег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана"

Пострадавший при нападении льва директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков после транспортировки из Белогорской центральной районной больницы проходит РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T15:47

2025-06-23T15:47

2025-06-23T15:47

парк львов "тайган"

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

олег зубков

татьяна алексагина

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147440827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1dad8a386f0bd53bcee994133a29200c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Пострадавший при нападении льва директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков после транспортировки из Белогорской центральной районной больницы проходит дообследование в Симферополе. Его состояние остается стабильно тяжелым, медики планируют произвести ревизию ран, на основании которой будет понятно, требуется ли пострадавшему новое оперативное вмешательство.Все, что известно о состоянии Зубкова и обстоятельствах инцидента в парке к этому часу, – в подборке РИА Новости Крым.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма в ночь на понедельник сообщили, что Зубков прооперирован в Белогорске. Утром его перевезли в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополь.Состояние Зубкова сейчасКак рассказал журналистам заместитель больницы им. Н.А. Семашко Дмитрий Дедков, состояние Олега Зубкова остается стабильно тяжелым, без отрицательной динамики. Дедков напомнил, что пострадавший поступил в больницу в Симферополе несколько часов назад. К этому времени уже проведено первичное дообследование теми методами, которые невозможно было провести на базе Белогорской центральной районной больницы. Полный комплекс обследований планируют завершить в течение дня.Также врач подчеркнул, что медики больницы имеют опыт лечения ран, причиненных укусами диких животных, хотя и менее крупных – принцип работы в данном случае одинаков. Переливание крови, по словам Дедкова, сейчас не требуется, первичная гемотрансфузия уже была сделана медиками в Белогорске.Информация от пресс-службы "Тайгана"Как рассказала в понедельник пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, утром Зубков пришел в себя, врачам удалось стабилизировать его состояние."У него все хорошо: руки, ноги – все целое. Единственное, он еще слабо говорит после операции, но уже пишет, дает распоряжения. Сейчас проведут КТ, затем МРТ, чтобы убедиться, что все хорошо", - сказала она и добавила, что в случае необходимости Зубкова могут перевести санавиацией в Москву.Как уточнила пресс-секретарь, сейчас сафари-парк "Тайган" работает в штатном режиме.По словам ветеринарного врача "Тайгана" Василия Пискового, жизнь Олегу Зубкову спасла именно Татьяна Алексагина, которая, вооружившись лишь пластиковым веником и ведром, отпугнула хищника.Кроме того, по информации ряда СМИ, один из посетителей, увидев, что происходит, спустился с подвесного моста в вольер и помог оттащить раненого Зубкова к машине.Следственные действияПрокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Следователем СК по Крыму проведен первоначальный осмотр места происшествия, продолжается опрос работников парка "Тайган". Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о нападении льва на Олега Зубкова в "Тайгане" читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в ТайганеОлег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парк львов "тайган", чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", олег зубков, татьяна алексагина, крым, новости крыма, видео