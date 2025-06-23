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Олег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана" - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Олег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана"
Олег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана" - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Олег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана"
Пострадавший при нападении льва директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков после транспортировки из Белогорской центральной районной больницы проходит РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T15:47
2025-06-23T15:47
парк львов "тайган"
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
олег зубков
татьяна алексагина
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Пострадавший при нападении льва директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков после транспортировки из Белогорской центральной районной больницы проходит дообследование в Симферополе. Его состояние остается стабильно тяжелым, медики планируют произвести ревизию ран, на основании которой будет понятно, требуется ли пострадавшему новое оперативное вмешательство.Все, что известно о состоянии Зубкова и обстоятельствах инцидента в парке к этому часу, – в подборке РИА Новости Крым.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма в ночь на понедельник сообщили, что Зубков прооперирован в Белогорске. Утром его перевезли в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополь.Состояние Зубкова сейчасКак рассказал журналистам заместитель больницы им. Н.А. Семашко Дмитрий Дедков, состояние Олега Зубкова остается стабильно тяжелым, без отрицательной динамики. Дедков напомнил, что пострадавший поступил в больницу в Симферополе несколько часов назад. К этому времени уже проведено первичное дообследование теми методами, которые невозможно было провести на базе Белогорской центральной районной больницы. Полный комплекс обследований планируют завершить в течение дня.Также врач подчеркнул, что медики больницы имеют опыт лечения ран, причиненных укусами диких животных, хотя и менее крупных – принцип работы в данном случае одинаков. Переливание крови, по словам Дедкова, сейчас не требуется, первичная гемотрансфузия уже была сделана медиками в Белогорске.Информация от пресс-службы "Тайгана"Как рассказала в понедельник пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, утром Зубков пришел в себя, врачам удалось стабилизировать его состояние."У него все хорошо: руки, ноги – все целое. Единственное, он еще слабо говорит после операции, но уже пишет, дает распоряжения. Сейчас проведут КТ, затем МРТ, чтобы убедиться, что все хорошо", - сказала она и добавила, что в случае необходимости Зубкова могут перевести санавиацией в Москву.Как уточнила пресс-секретарь, сейчас сафари-парк "Тайган" работает в штатном режиме.По словам ветеринарного врача "Тайгана" Василия Пискового, жизнь Олегу Зубкову спасла именно Татьяна Алексагина, которая, вооружившись лишь пластиковым веником и ведром, отпугнула хищника.Кроме того, по информации ряда СМИ, один из посетителей, увидев, что происходит, спустился с подвесного моста в вольер и помог оттащить раненого Зубкова к машине.Следственные действияПрокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Следователем СК по Крыму проведен первоначальный осмотр места происшествия, продолжается опрос работников парка "Тайган". Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о нападении льва на Олега Зубкова в "Тайгане" читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в ТайганеОлег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный
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РИА Новости Крым
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96
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парк львов "тайган", чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", олег зубков, татьяна алексагина, крым, новости крыма, видео
Олег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана"

Олег Зубков - последние новости о состоянии владельца "Тайгана" и обстоятельствах ЧП

15:47 23.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Пострадавший при нападении льва директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков после транспортировки из Белогорской центральной районной больницы проходит дообследование в Симферополе. Его состояние остается стабильно тяжелым, медики планируют произвести ревизию ран, на основании которой будет понятно, требуется ли пострадавшему новое оперативное вмешательство.
Все, что известно о состоянии Зубкова и обстоятельствах инцидента в парке к этому часу, – в подборке РИА Новости Крым.
О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма в ночь на понедельник сообщили, что Зубков прооперирован в Белогорске. Утром его перевезли в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополь.

Состояние Зубкова сейчас

Как рассказал журналистам заместитель больницы им. Н.А. Семашко Дмитрий Дедков, состояние Олега Зубкова остается стабильно тяжелым, без отрицательной динамики.
"Он в сознании, отвечает на вопросы, общается. У него есть возможность вербального контакта, мы с ним понимаем друг друга. Сегодня планируется проведение ревизии наиболее выраженных ран и по результатам будут приниматься решения о дальнейшей тактике. Мы будем либо какие-то еще оперативные вмешательства предлагать, либо этого не потребуется", - сказал он.
Дедков напомнил, что пострадавший поступил в больницу в Симферополе несколько часов назад. К этому времени уже проведено первичное дообследование теми методами, которые невозможно было провести на базе Белогорской центральной районной больницы. Полный комплекс обследований планируют завершить в течение дня.
Также врач подчеркнул, что медики больницы имеют опыт лечения ран, причиненных укусами диких животных, хотя и менее крупных – принцип работы в данном случае одинаков. Переливание крови, по словам Дедкова, сейчас не требуется, первичная гемотрансфузия уже была сделана медиками в Белогорске.

Информация от пресс-службы "Тайгана"

Как рассказала в понедельник пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, утром Зубков пришел в себя, врачам удалось стабилизировать его состояние.
"У него все хорошо: руки, ноги – все целое. Единственное, он еще слабо говорит после операции, но уже пишет, дает распоряжения. Сейчас проведут КТ, затем МРТ, чтобы убедиться, что все хорошо", - сказала она и добавила, что в случае необходимости Зубкова могут перевести санавиацией в Москву.

По словам Алексагиной, ЧП произошло, когда Зубков вдвоем с ней выехали в саванну, чтобы покормить животных. На обратном пути решили собрать мусор. Находившийся неподалеку лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери вольера, побежал в сторону Зубкова, при этом целенаправленно не нападал, директор парка оказался на его пути и хищник схватил его один раз.

Как уточнила пресс-секретарь, сейчас сафари-парк "Тайган" работает в штатном режиме.
По словам ветеринарного врача "Тайгана" Василия Пискового, жизнь Олегу Зубкову спасла именно Татьяна Алексагина, которая, вооружившись лишь пластиковым веником и ведром, отпугнула хищника.
Кроме того, по информации ряда СМИ, один из посетителей, увидев, что происходит, спустился с подвесного моста в вольер и помог оттащить раненого Зубкова к машине.

Следственные действия

Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Следователем СК по Крыму проведен первоначальный осмотр места происшествия, продолжается опрос работников парка "Тайган".
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о нападении льва на Олега Зубкова в "Тайгане" читайте здесь.
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