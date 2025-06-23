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Льва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Льва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова
Льва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Льва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова
Напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Об обстоятельствах происшествия... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T14:18
2025-06-23T14:59
олег зубков
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парк львов "тайган"
татьяна алексагина
происшествия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Об обстоятельствах происшествия рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.По ее словам, из-за резкого звука хищник побежал в сторону Зубкова, при этом лев целенаправленно не нападал."Просто Олег Алексеевич оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Олег Алексеевич был все время в сознании, даже держал пасть льва за клыки. Потом лев оставил его и побежал. Мы сразу приехали в скорую помощь. Поэтому никаких таких травм, о которых говориться сейчас в СМИ, нет", - продолжила она.Сейчас Зубков находится в больнице имени Семашко в Симферополе. Его перевезли санавиацией из Белогорска, где ночью прооперировали, утром он пришел в себя.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма в ночь на понедельник сообщили, что Зубков прооперирован в Белогорске, затем переведен в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Все о нападении льва на Олега Зубкова в "Тайгане" читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в ТайганеЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
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Льва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова

Напавший на Олега Зубкова лев среагировал на громкий звук – пресс-служба парка "Тайган"

14:18 23.06.2025 (обновлено: 14:59 23.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Об обстоятельствах происшествия рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.
"Мы вчера, как всегда, поехали в саванну вдвоем и кормили львов. Мы дважды заезжали в савану, покормили всех львов и уже на выезде из саванны собирали мусор. Олег Алексеевич отошел от машины на два шага. Один лев молодой лежал под кустом, ел, в нескольких метрах. И тут резкий звук закрывающейся двери – Олег Алексеевич стал закрывать двери", - рассказала пресс-секретарь.
По ее словам, из-за резкого звука хищник побежал в сторону Зубкова, при этом лев целенаправленно не нападал.
"Просто Олег Алексеевич оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Олег Алексеевич был все время в сознании, даже держал пасть льва за клыки. Потом лев оставил его и побежал. Мы сразу приехали в скорую помощь. Поэтому никаких таких травм, о которых говориться сейчас в СМИ, нет", - продолжила она.
Сейчас Зубков находится в больнице имени Семашко в Симферополе. Его перевезли санавиацией из Белогорска, где ночью прооперировали, утром он пришел в себя.
"У него все хорошо: руки, ноги – все целое. Единственное, он еще слабо говорит после операции, но уже пишет, дает распоряжения. Сейчас проведут КТ, затем МРТ, чтобы убедиться, что все хорошо", - рассказала она и добавила, что сафари-парк работает в штатном режиме.
О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма в ночь на понедельник сообщили, что Зубков прооперирован в Белогорске, затем переведен в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
Все о нападении льва на Олега Зубкова в "Тайгане" читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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