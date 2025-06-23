https://crimea.ria.ru/20250623/lva-ispugal-gromkiy-zvuk---v-taygane-rasskazali-o-napadenii-na-zubkova-1147436163.html

Льва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова

Льва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Льва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова

Напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Об обстоятельствах происшествия... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T14:18

2025-06-23T14:18

2025-06-23T14:59

олег зубков

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парк львов "тайган"

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происшествия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Об обстоятельствах происшествия рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.По ее словам, из-за резкого звука хищник побежал в сторону Зубкова, при этом лев целенаправленно не нападал."Просто Олег Алексеевич оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Олег Алексеевич был все время в сознании, даже держал пасть льва за клыки. Потом лев оставил его и побежал. Мы сразу приехали в скорую помощь. Поэтому никаких таких травм, о которых говориться сейчас в СМИ, нет", - продолжила она.Сейчас Зубков находится в больнице имени Семашко в Симферополе. Его перевезли санавиацией из Белогорска, где ночью прооперировали, утром он пришел в себя.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма в ночь на понедельник сообщили, что Зубков прооперирован в Белогорске, затем переведен в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Все о нападении льва на Олега Зубкова в "Тайгане" читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в ТайганеЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков

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