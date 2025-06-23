https://crimea.ria.ru/20250623/olega-zubkova-spasla-ot-napavshego-lva-sotrudnitsa-taygana-1147428073.html

Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"

Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана" - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"

Жизнь владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову, на которого накануне напал лев, спасла пресс-секретарь парка - Татьяна Алексагина. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T09:41

2025-06-23T09:41

2025-06-23T10:12

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

парк львов "тайган"

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новости крыма

крым

белогорский район

татьяна алексагина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Жизнь владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову, на которого накануне напал лев, спасла пресс-секретарь парка - Татьяна Алексагина. Об этом сообщил в понедельник ветеринарный врач "Тайгана" Василий Писковой.Поступок женщины ветврач парка назвал подвигом.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии, он прооперирован, планируется перевод в "Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в ТайганеЛьвы напали на сотрудницу зоопарка в Крыму - женщина погиблаЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков

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белогорский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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