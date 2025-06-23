Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"
Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана" Татьяна Алексагина
09:41 23.06.2025 (обновлено: 10:12 23.06.2025)
© t.me/Doktor_VasiliyТатьяна Алексагина, помощник владельца парка львов "Тайган"
© t.me/Doktor_Vasiliy
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Жизнь владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову, на которого накануне напал лев, спасла пресс-секретарь парка - Татьяна Алексагина. Об этом сообщил в понедельник ветеринарный врач "Тайгана" Василий Писковой.
"Олег Алексеевич жив, и за это мы должны поблагодарить, в первую очередь, Алексагину Татьяну Викторовну. Эта смелая и сильная женщина не побоялась разъяренного льва и голыми руками, вооружившись лишь пластиковым веником и ведром, отбила и спасла Олега Алексеевича из пасти хищника", - написал Писковой в Telegram-канале.
Поступок женщины ветврач парка назвал подвигом.
О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии, он прооперирован, планируется перевод в "Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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