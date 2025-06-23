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Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана" - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"
Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана" - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"
Жизнь владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову, на которого накануне напал лев, спасла пресс-секретарь парка - Татьяна Алексагина. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T09:41
2025-06-23T10:12
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
парк львов "тайган"
олег зубков
новости крыма
крым
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Жизнь владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову, на которого накануне напал лев, спасла пресс-секретарь парка - Татьяна Алексагина. Об этом сообщил в понедельник ветеринарный врач "Тайгана" Василий Писковой.Поступок женщины ветврач парка назвал подвигом.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии, он прооперирован, планируется перевод в "Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в ТайганеЛьвы напали на сотрудницу зоопарка в Крыму - женщина погиблаЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
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чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", парк львов "тайган", олег зубков, новости крыма, крым, белогорский район, татьяна алексагина
Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"

Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана" Татьяна Алексагина

09:41 23.06.2025 (обновлено: 10:12 23.06.2025)
 
© t.me/Doktor_VasiliyТатьяна Алексагина, помощник владельца парка львов "Тайган"
Татьяна Алексагина, помощник владельца парка львов Тайган
© t.me/Doktor_Vasiliy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Жизнь владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову, на которого накануне напал лев, спасла пресс-секретарь парка - Татьяна Алексагина. Об этом сообщил в понедельник ветеринарный врач "Тайгана" Василий Писковой.

"Олег Алексеевич жив, и за это мы должны поблагодарить, в первую очередь, Алексагину Татьяну Викторовну. Эта смелая и сильная женщина не побоялась разъяренного льва и голыми руками, вооружившись лишь пластиковым веником и ведром, отбила и спасла Олега Алексеевича из пасти хищника", - написал Писковой в Telegram-канале.

Поступок женщины ветврач парка назвал подвигом.
О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии, он прооперирован, планируется перевод в "Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"Парк львов "Тайган"Олег ЗубковНовости КрымаКрымБелогорский районТатьяна Алексагина
 
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