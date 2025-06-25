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Что будет с напавшим на Олега Зубкова львом - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Что будет с напавшим на Олега Зубкова львом
Что будет с напавшим на Олега Зубкова львом - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Что будет с напавшим на Олега Зубкова львом
В усыплении льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, нет необходимости, поскольку инцидент произошел из-за человеческого... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T08:19
2025-06-25T08:19
олег зубков
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
парк львов "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В усыплении льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, нет необходимости, поскольку инцидент произошел из-за человеческого фактора. Об этом заявил ветеринарный врач парка Василий Писковой.Он напомнил, что причиной случившегося стал, в первую очередь, человеческий фактор. Льва испугал резкий звук закрывающейся двери, лев побежал в сторону Зубкова и по пути причинил владельцу парка травмы."Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев", - сказал Писковой и подчеркнул, что напавший лев никогда не проявлял агрессию.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали пострадавшего. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. 24 числа стало известно, что пациента перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.Следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.По информации "Тайгана", напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Пресс-секретарь и помощница Зубкова Татьяна Алексагина бросилась на помощь. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родился в кольчуге: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега ЗубковаНападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратурыСледователь осмотрел место нападения льва на Зубкова в Тайгане
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РИА Новости Крым
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олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", парк львов "тайган", крым, новости крыма
Что будет с напавшим на Олега Зубкова львом

Напавшего на Олега Зубкова льва усыплять не будут - ветврач "Тайгана"

08:19 25.06.2025
 
© РИА Новости КрымСафари-парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В усыплении льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, нет необходимости, поскольку инцидент произошел из-за человеческого фактора. Об этом заявил ветеринарный врач парка Василий Писковой.
"Никто его усыплять, я думаю, не будет. Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал", - сказал Писковой РИА Новости.
Он напомнил, что причиной случившегося стал, в первую очередь, человеческий фактор. Льва испугал резкий звук закрывающейся двери, лев побежал в сторону Зубкова и по пути причинил владельцу парка травмы.
"Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев", - сказал Писковой и подчеркнул, что напавший лев никогда не проявлял агрессию.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали пострадавшего. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. 24 числа стало известно, что пациента перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
По информации "Тайгана", напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Пресс-секретарь и помощница Зубкова Татьяна Алексагина бросилась на помощь. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Олег ЗубковЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"Парк львов "Тайган"КрымНовости Крыма
 
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