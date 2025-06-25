https://crimea.ria.ru/20250625/paren-ne-znal-komu-pomogaet-istoriya-spaseniya-olega-zubkova-1147478400.html

"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова

"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова - РИА Новости Крым, 25.06.2025

"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова

Молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь. Он просто увидел, что человек оказался в... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T11:40

2025-06-25T11:40

2025-06-25T11:52

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чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

парк львов "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь. Он просто увидел, что человек оказался в беде и ему нужна была помощь, рассказала пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина.Она добавила, что Алексей в "Тайгане" был впервые. О том, кого именно он спас, парень узнал уже дома из соцсетей.Что произошло с Олегом ЗубковымЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с напавшим на Олега Зубкова львомСтало известно о состоянии здоровья Олега ЗубковаНападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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