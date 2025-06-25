"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова
Олег Зубков - история спасения директора "Тайгана" из первых уст
11:40 25.06.2025 (обновлено: 11:52 25.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь. Он просто увидел, что человек оказался в беде и ему нужна была помощь, рассказала пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина.
"Героя зовут Алексей. Он фактически сам посадил Олега Алексеевича на переднее сиденье. Я в этот момент смотрела за львами, чтобы их отогнать, если вдруг подойдут. Поэтому Алексей сам взял его (Зубкова – ред.) за ремень и оттянул к машине", – рассказала Татьяна Алексагина.
Она добавила, что Алексей в "Тайгане" был впервые. О том, кого именно он спас, парень узнал уже дома из соцсетей.
"Они с коллегами ехали, кажется, в Феодосию. И решили заехать в "Тайган", в первый раз в жизни. После того, как они услышали крики о помощи, подбежали к месту. Алексей спрыгнул с мостков, чтобы помочь человеку", – добавила пресс-секретарь парка.
Что произошло с Олегом Зубковым
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.
23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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