Рейтинг@Mail.ru
"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250625/paren-ne-znal-komu-pomogaet-istoriya-spaseniya-olega-zubkova-1147478400.html
"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова
"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова - РИА Новости Крым, 25.06.2025
"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова
Молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь. Он просто увидел, что человек оказался в... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T11:40
2025-06-25T11:52
крым
новости крыма
происшествия
олег зубков
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
парк львов "тайган"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/58/1117685823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27beb6be32475d986dc130aedbc6a02b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь. Он просто увидел, что человек оказался в беде и ему нужна была помощь, рассказала пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина.Она добавила, что Алексей в "Тайгане" был впервые. О том, кого именно он спас, парень узнал уже дома из соцсетей.Что произошло с Олегом ЗубковымЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с напавшим на Олега Зубкова львомСтало известно о состоянии здоровья Олега ЗубковаНападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111768/58/1117685823_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5115bd51554a9772f047259782da3f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", парк львов "тайган"
"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова

Олег Зубков - история спасения директора "Тайгана" из первых уст

11:40 25.06.2025 (обновлено: 11:52 25.06.2025)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПарк львов "Тайган" в Крыму
Парк львов Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь. Он просто увидел, что человек оказался в беде и ему нужна была помощь, рассказала пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина.
"Героя зовут Алексей. Он фактически сам посадил Олега Алексеевича на переднее сиденье. Я в этот момент смотрела за львами, чтобы их отогнать, если вдруг подойдут. Поэтому Алексей сам взял его (Зубкова – ред.) за ремень и оттянул к машине", – рассказала Татьяна Алексагина.
Она добавила, что Алексей в "Тайгане" был впервые. О том, кого именно он спас, парень узнал уже дома из соцсетей.
"Они с коллегами ехали, кажется, в Феодосию. И решили заехать в "Тайган", в первый раз в жизни. После того, как они услышали крики о помощи, подбежали к месту. Алексей спрыгнул с мостков, чтобы помочь человеку", – добавила пресс-секретарь парка.
Что произошло с Олегом Зубковым
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.
23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с напавшим на Олега Зубкова львом
Стало известно о состоянии здоровья Олега Зубкова
Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры
 
КрымНовости КрымаПроисшествияОлег ЗубковЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"Парк львов "Тайган"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто
11:56В Крыму возможны перебои с интернетом - в чем причина
11:50Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
11:40"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова
11:32Украину теперь не примут даже в ЕС – политолог о страхах НАТО и Европы
10:58Пожар в батутном центре в Евпатории - СК ведет проверку
10:40Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре
10:30Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ
10:20Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани
10:10В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО
10:00В горах Крыма пострадал турист
09:55В Крыму продлен запрет на посещение лесов
09:47В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии
09:29В Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратами
09:18Армия России получила новую партию Су-35С
09:07Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве
08:59Запорожская область хочет сотрудничать с Крымом в туристических проектах
08:41Когда в Крыму запустят программу "Земский тренер"
08:19Что будет с напавшим на Олега Зубкова львом
08:04Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ
Лента новостейМолния