https://crimea.ria.ru/20240930/glavnoe-za-den-30-sentyabrya-1140758099.html

Главное за день: 30 сентября

Главное за день: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Главное за день: 30 сентября

В России отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с РФ и подвели итоги достижений за два года. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T22:30

2024-09-30T22:30

2024-09-30T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В России отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с РФ и подвели итоги достижений за два года. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике и уничтожили еще почти 2000 боевиков ВСУ. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, а в Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о ядерной доктрине России. Под Часововым Яром ранен военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. В МЧС России анонсировали масштабную проверку работы систем оповещения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Годовщина ВоссоединенияВ пятницу в РФ отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с Россией. Это событие судьбоносное, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели будут достигнуты, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении, размещенном на сайте Кремля. По его словам, за два года в новых регионах восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования. В ближайшие годы в новых субъектах планируется отремонтировать еще восемь тысяч километров дорог и построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Успехи армии РоссииВоеннослужащие российской группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике, улучшили положение по переднему краю и уничтожили за сутки семь полевых складов с боеприпасами. В результате украинские боевики потеряли 1895 человек убитыми и ранеными. Кроме того, на Украине ударами российских войск уничтожен воинский эшелон в месте его разгрузки, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объектыЯдерная доктринаКорректировка ядерной доктрины России является важным решением, но не следует в этой связи искать какие-то увязки со специальный военной операцией, которая продолжается своим ходом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли атака украинских беспилотников на российские регионы прецедентом для применения ядерного оружия.Осенний призывПрезидент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, на срочную службу призовут 133 тысячи человек. Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. Призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Повестки получат россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.Военкоры РФВ Донецкой Народной Республике под городом Часов Яр получил ранение военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. У журналиста множественные осколочные ранения и переломы конечностей, ранены также офицеры сопровождения. Также стало известно о присвоении звания Героя России получившему ранение в зоне СВО военкору ВГТРК Евгению Поддубному.Проверка системы оповещенияВ МЧС России анонсировали масштабную проверку работы систем оповещения. Ее проведут 2 октября во всех регионах Российской Федерации. Сигнал "Внимание всем" на минуту прервет вещание всех телеканалов. В Крыму во время общероссийской тренировки систем оповещения сирены включать не будут.

https://crimea.ria.ru/20240930/dva-goda-doma-top-10-dostizheniy-novykh-regionov-v-sostave-rossii-1140689743.html

https://crimea.ria.ru/20240930/pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu----situatsiya-v-kurskoy-oblasti-1140746895.html

https://crimea.ria.ru/20240930/rezhim-chs-rasprostranili-na-vsyu-rostovskuyu-oblast-1140749817.html

https://crimea.ria.ru/20240930/seriyu-teraktov-i-diversiy-predotvratili-v-ingushetii-1140739668.html

https://crimea.ria.ru/20240930/vinovnogo-v-pokushenii-na-prilepina-prigovorili-k-pozhiznennomu-1140747580.html

https://crimea.ria.ru/20240930/v-rossii-povysyat-matkapital-i-sotsialnye-pensii-1140759321.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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