Главное за день: 30 сентября
Главные события и заявления понедельника, 30 сентября
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В России отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с РФ и подвели итоги достижений за два года. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике и уничтожили еще почти 2000 боевиков ВСУ. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, а в Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о ядерной доктрине России. Под Часововым Яром ранен военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. В МЧС России анонсировали масштабную проверку работы систем оповещения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Годовщина Воссоединения
В пятницу в РФ отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с Россией. Это событие судьбоносное, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели будут достигнуты, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении, размещенном на сайте Кремля. По его словам, за два года в новых регионах восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования. В ближайшие годы в новых субъектах планируется отремонтировать еще восемь тысяч километров дорог и построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
Успехи армии России
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике, улучшили положение по переднему краю и уничтожили за сутки семь полевых складов с боеприпасами. В результате украинские боевики потеряли 1895 человек убитыми и ранеными. Кроме того, на Украине ударами российских войск уничтожен воинский эшелон в месте его разгрузки, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты
Ядерная доктрина
Корректировка ядерной доктрины России является важным решением, но не следует в этой связи искать какие-то увязки со специальный военной операцией, которая продолжается своим ходом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли атака украинских беспилотников на российские регионы прецедентом для применения ядерного оружия.
Осенний призыв
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, на срочную службу призовут 133 тысячи человек. Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. Призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Повестки получат россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Военкоры РФ
В Донецкой Народной Республике под городом Часов Яр получил ранение военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. У журналиста множественные осколочные ранения и переломы конечностей, ранены также офицеры сопровождения. Также стало известно о присвоении звания Героя России получившему ранение в зоне СВО военкору ВГТРК Евгению Поддубному.
Проверка системы оповещения
В МЧС России анонсировали масштабную проверку работы систем оповещения. Ее проведут 2 октября во всех регионах Российской Федерации. Сигнал "Внимание всем" на минуту прервет вещание всех телеканалов. В Крыму во время общероссийской тренировки систем оповещения сирены включать не будут.
Вчера, 20:56В России повысят маткапитал и социальные пенсии