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Главное за день: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Главное за день: 30 сентября
Главное за день: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Главное за день: 30 сентября
В России отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с РФ и подвели итоги достижений за два года. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В России отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с РФ и подвели итоги достижений за два года. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике и уничтожили еще почти 2000 боевиков ВСУ. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, а в Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о ядерной доктрине России. Под Часововым Яром ранен военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. В МЧС России анонсировали масштабную проверку работы систем оповещения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Годовщина ВоссоединенияВ пятницу в РФ отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с Россией. Это событие судьбоносное, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели будут достигнуты, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении, размещенном на сайте Кремля. По его словам, за два года в новых регионах восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования. В ближайшие годы в новых субъектах планируется отремонтировать еще восемь тысяч километров дорог и построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Успехи армии РоссииВоеннослужащие российской группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике, улучшили положение по переднему краю и уничтожили за сутки семь полевых складов с боеприпасами. В результате украинские боевики потеряли 1895 человек убитыми и ранеными. Кроме того, на Украине ударами российских войск уничтожен воинский эшелон в месте его разгрузки, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объектыЯдерная доктринаКорректировка ядерной доктрины России является важным решением, но не следует в этой связи искать какие-то увязки со специальный военной операцией, которая продолжается своим ходом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли атака украинских беспилотников на российские регионы прецедентом для применения ядерного оружия.Осенний призывПрезидент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, на срочную службу призовут 133 тысячи человек. Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. Призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Повестки получат россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.Военкоры РФВ Донецкой Народной Республике под городом Часов Яр получил ранение военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. У журналиста множественные осколочные ранения и переломы конечностей, ранены также офицеры сопровождения. Также стало известно о присвоении звания Героя России получившему ранение в зоне СВО военкору ВГТРК Евгению Поддубному.Проверка системы оповещенияВ МЧС России анонсировали масштабную проверку работы систем оповещения. Ее проведут 2 октября во всех регионах Российской Федерации. Сигнал "Внимание всем" на минуту прервет вещание всех телеканалов. В Крыму во время общероссийской тренировки систем оповещения сирены включать не будут.
https://crimea.ria.ru/20240930/dva-goda-doma-top-10-dostizheniy-novykh-regionov-v-sostave-rossii-1140689743.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 30 сентября

Главные события и заявления понедельника, 30 сентября

22:30 30.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В России отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с РФ и подвели итоги достижений за два года. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике и уничтожили еще почти 2000 боевиков ВСУ. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, а в Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о ядерной доктрине России. Под Часововым Яром ранен военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. В МЧС России анонсировали масштабную проверку работы систем оповещения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Годовщина Воссоединения

В пятницу в РФ отметили вторую годовщину воссоединения новых регионов с Россией. Это событие судьбоносное, правда на стороне Российской Федерации, и все намеченные цели будут достигнуты, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении, размещенном на сайте Кремля. По его словам, за два года в новых регионах восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования. В ближайшие годы в новых субъектах планируется отремонтировать еще восемь тысяч километров дорог и построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 06:08
Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

Успехи армии России

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике, улучшили положение по переднему краю и уничтожили за сутки семь полевых складов с боеприпасами. В результате украинские боевики потеряли 1895 человек убитыми и ранеными. Кроме того, на Украине ударами российских войск уничтожен воинский эшелон в месте его разгрузки, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты
Штурмовые подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 14:37
Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области

Ядерная доктрина

Корректировка ядерной доктрины России является важным решением, но не следует в этой связи искать какие-то увязки со специальный военной операцией, которая продолжается своим ходом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли атака украинских беспилотников на российские регионы прецедентом для применения ядерного оружия.
Тушение пожара в Ростовской области
Вчера, 16:21
Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область

Осенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, на срочную службу призовут 133 тысячи человек. Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. Призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Повестки получат россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в спецоперации, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии
Вчера, 09:59
Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии

Военкоры РФ

В Донецкой Народной Республике под городом Часов Яр получил ранение военный корреспондент "Известий" Денис Кулага. У журналиста множественные осколочные ранения и переломы конечностей, ранены также офицеры сопровождения. Также стало известно о присвоении звания Героя России получившему ранение в зоне СВО военкору ВГТРК Евгению Поддубному.
Оглашение приговора обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 15:00
Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное

Проверка системы оповещения

В МЧС России анонсировали масштабную проверку работы систем оповещения. Ее проведут 2 октября во всех регионах Российской Федерации. Сигнал "Внимание всем" на минуту прервет вещание всех телеканалов. В Крыму во время общероссийской тренировки систем оповещения сирены включать не будут.
Семейный отдых - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Вчера, 20:56
В России повысят маткапитал и социальные пенсии
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
22:30Главное за день: 30 сентября
22:15Главные новости Крыма: 30 сентября
21:52ВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек ранены
21:31Что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму
21:14Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости Крым
20:56В России повысят маткапитал и социальные пенсии
20:33Альтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в России
20:14Что будет с "Хезболлой" после убийстве ее генсека
19:59Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ
19:31Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябре
19:10Автобус задавил женщину в Феодосии
18:52В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом
18:31В Краснодаре 19 единиц спецтехники тушат пожар на складах пластика
18:10Названы имена найденных под Керчью девяти советских бойцов
17:35Путин обновил состав Совета безопасности России
17:16Севастополь накроют сильные дожди с грозами
17:04В Краснодаре столкнулись две "скорые" и автобус: пострадали шесть человек
16:52Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага
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