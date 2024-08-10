https://crimea.ria.ru/20240810/glavnoe-za-den-10-avgusta-1139504960.html

Главное за день: 10 августа

Главное за день: 10 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Главное за день: 10 августа

В субботу в трех областях РФ – Курской, Брянской и Белгородской – введен режим контртеррористической операции (КТО). Президент Белоруссии Александр Лукашенко... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T22:15

2024-08-10T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В субботу в трех областях РФ – Курской, Брянской и Белгородской – введен режим контртеррористической операции (КТО). Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии и отдал указания на усиление группировки войск в граничащих с Украиной районах. Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, продолжили пресекать попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории и уничтожили на всех направлениях СВО более 1,8 тыс боевиков. В Крыму ответили на вопрос о вероятности прорыва украинских войск на полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим КТО в трех областях РоссииРежим контртеррористической операции в субботу введен и на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений, в том числе проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, усиление охраны общественного порядка, и так далее.Украинские дроны над БелоруссиейПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.По заявлению главы минобороны страны Виктора Хренина, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.Сам Лукашенко заявил, что намерен лично на месте разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, убежден, что пролет украинских беспилотников над Белоруссией мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт.В МИД Белоруссии заявили, что Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону. Временной поверенной в делах Украины в Республике Беларусь был заявлен протест.Курское приграничьеРоссийские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил 10 августа командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов. Также на курском направлении российские военные пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, за сутки враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили в субботу в Минобороны России.Успехи Армии РФВСУ потеряли за сутки еще 1855 боевиков на различных направлениях, а также боевую технику и вооружения, в том числе западные, ВС РФ нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" и нескольким бригадам ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки, сообщили в Минобороны РФ.Безопасность КрымаЕсли ВСУ задумают прорваться в Крым – эта попытка завершится для киевских боевиков колоссальными потерями, заявил в субботу председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Спикер крымского парламента подчеркнул, что ситуация отслеживается, все возможные меры безопасности предпринимаются.

https://crimea.ria.ru/20240810/kurskaya-aes-opublikovany-rezultaty-radiatsionnogo-monitoringa-v-regione-1139503346.html

https://crimea.ria.ru/20240810/vsu-nanesli-udary-po-chetyrem-naselennym-punktam-belgorodskoy-oblasti-1139502098.html

https://crimea.ria.ru/20240810/bolee-76-tysyach-chelovek-evakuirovany-iz-kurskoy-oblasti--mchs-rossii-1139507672.html

https://crimea.ria.ru/20240810/sredstva-pvo-likvidirovali-32-drona-nad-kurskoy-i-yaroslavskoy-oblastyami-1139497409.html

https://crimea.ria.ru/20240810/kurskaya-avantyura-kieva-i-kiborg-iz-simferopolya-top-novostey-nedeli-1139497840.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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