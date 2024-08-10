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Главное за день: 10 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Главное за день: 10 августа
Главное за день: 10 августа - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Главное за день: 10 августа
В субботу в трех областях РФ – Курской, Брянской и Белгородской – введен режим контртеррористической операции (КТО). Президент Белоруссии Александр Лукашенко... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T22:15
2024-08-10T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В субботу в трех областях РФ – Курской, Брянской и Белгородской – введен режим контртеррористической операции (КТО). Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии и отдал указания на усиление группировки войск в граничащих с Украиной районах. Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, продолжили пресекать попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории и уничтожили на всех направлениях СВО более 1,8 тыс боевиков. В Крыму ответили на вопрос о вероятности прорыва украинских войск на полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим КТО в трех областях РоссииРежим контртеррористической операции в субботу введен и на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений, в том числе проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, усиление охраны общественного порядка, и так далее.Украинские дроны над БелоруссиейПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.По заявлению главы минобороны страны Виктора Хренина, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.Сам Лукашенко заявил, что намерен лично на месте разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, убежден, что пролет украинских беспилотников над Белоруссией мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт.В МИД Белоруссии заявили, что Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону. Временной поверенной в делах Украины в Республике Беларусь был заявлен протест.Курское приграничьеРоссийские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил 10 августа командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов. Также на курском направлении российские военные пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, за сутки враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили в субботу в Минобороны России.Успехи Армии РФВСУ потеряли за сутки еще 1855 боевиков на различных направлениях, а также боевую технику и вооружения, в том числе западные, ВС РФ нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" и нескольким бригадам ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки, сообщили в Минобороны РФ.Безопасность КрымаЕсли ВСУ задумают прорваться в Крым – эта попытка завершится для киевских боевиков колоссальными потерями, заявил в субботу председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Спикер крымского парламента подчеркнул, что ситуация отслеживается, все возможные меры безопасности предпринимаются.
https://crimea.ria.ru/20240810/kurskaya-aes-opublikovany-rezultaty-radiatsionnogo-monitoringa-v-regione-1139503346.html
https://crimea.ria.ru/20240810/vsu-nanesli-udary-po-chetyrem-naselennym-punktam-belgorodskoy-oblasti-1139502098.html
https://crimea.ria.ru/20240810/bolee-76-tysyach-chelovek-evakuirovany-iz-kurskoy-oblasti--mchs-rossii-1139507672.html
https://crimea.ria.ru/20240810/sredstva-pvo-likvidirovali-32-drona-nad-kurskoy-i-yaroslavskoy-oblastyami-1139497409.html
https://crimea.ria.ru/20240810/kurskaya-avantyura-kieva-i-kiborg-iz-simferopolya-top-novostey-nedeli-1139497840.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Главное за день: 10 августа

Главные события и заявления субботы, 10 августа

22:15 10.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В субботу в трех областях РФ – Курской, Брянской и Белгородской – введен режим контртеррористической операции (КТО). Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии и отдал указания на усиление группировки войск в граничащих с Украиной районах. Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, продолжили пресекать попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории и уничтожили на всех направлениях СВО более 1,8 тыс боевиков. В Крыму ответили на вопрос о вероятности прорыва украинских войск на полуостров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Режим КТО в трех областях России

Режим контртеррористической операции в субботу введен и на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений, в том числе проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, усиление охраны общественного порядка, и так далее.
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
15:10
Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе

Украинские дроны над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.
По заявлению главы минобороны страны Виктора Хренина, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
Сам Лукашенко заявил, что намерен лично на месте разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, убежден, что пролет украинских беспилотников над Белоруссией мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт.
В МИД Белоруссии заявили, что Минск будет в полной мере использовать свое право на самооборону. Временной поверенной в делах Украины в Республике Беларусь был заявлен протест.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
13:30
ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

Курское приграничье

Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил 10 августа командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов. Также на курском направлении российские военные пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, за сутки враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили в субботу в Минобороны России.
Пункты временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
21:01
Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России

Успехи Армии РФ

ВСУ потеряли за сутки еще 1855 боевиков на различных направлениях, а также боевую технику и вооружения, в том числе западные, ВС РФ нанесли удар по наемникам "Иностранного легиона" и нескольким бригадам ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях. Силы российской ПВО сбиты 16 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
ЗРК Стрела-10М
07:14
Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями

Безопасность Крыма

Если ВСУ задумают прорваться в Крым – эта попытка завершится для киевских боевиков колоссальными потерями, заявил в субботу председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Спикер крымского парламента подчеркнул, что ситуация отслеживается, все возможные меры безопасности предпринимаются.
Выдвижение подразделений ВС РФ в Курскую область
18:31
Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели
 
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22:30ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села
22:15Главное за день: 10 августа
21:46"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров
21:22"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО
21:01Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
20:46Семья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в Следком
20:20В Симферопольском районе Крыма поврежден подземный газопровод
20:02В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
19:39Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками
19:10Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
18:31Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели
17:43Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря
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16:34Лукашенко лично отправится на границу с Украиной
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15:10Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе
14:43Горит западное вооружение и техника: ВСУ потеряли еще более 1800 боевиков
14:34Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
14:11Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
14:02Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
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