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Главные новости Крыма: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Главные новости Крыма: 16 июля
Главные новости Крыма: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Главные новости Крыма: 16 июля
В Крыму отразили очередную беспилотную атаку ВСУ. Шахматист Сергей Карякин и герой РФ Юрий Нимченко представят интересы Крыма в Совете Федерации РФ. В Крыму и... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T22:03
2024-07-16T22:03
главное за день
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
совет федерации
гуп рк "крымэнерго"
арбуз
погода в крыму
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отразили очередную беспилотную атаку ВСУ. Шахматист Сергей Карякин и герой РФ Юрий Нимченко представят интересы Крыма в Совете Федерации РФ. В Крыму и Севастополе пропадает свет и газ из-за перегруза сетей в связи с жарой. В Коктебеле локализовали масштабный лесной пожар и найден его виновник, а в Ялте и Севастополе произошли новые возгорания. На полях республики стартовала кампаняи по уборке арбузов. 40-градусную жару на полуострове прогнозируют синоптики.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотная атакаОчередная попытка украинских боевиков атаковать регионы России отражена в ночь на вторник. Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами, в том числе над Черным морем у западного побережья Крыма.Карякин и Немченко в СовфедеШахматист Сергей Карякин и участник СВО, герой России Юрий Нимченко будут представлять Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Сенаторов Ковитиди и Цекова он поблагодарил за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента, а также за большой вклад в развитие России и Крыма.Отключения света и хамство в "Крымэнерго"Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также отметил рост числа обращений в организацию из-за участившихся отключений света, которые связаны с большим разбором электричества из-за жары. Как сообщили в "Крымэнерго", разных частях Крыма во вторник введены временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей. В Севастополе также введены графики отключения света и нет газа по ряду адресов в связи с перегрузом сетей из-за аномальной жары.Пожары в Крыму и СевастополеВо вторник в Коктебеле на территории Карадагского заповедника локализовали масштабный природный пожар, который начался накануне. Площадь горения составила 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет. Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего местного жителя: во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Возбуждено уголовное дело.Также во вторник в Ялте около отеля "Ялта-Интурист" загорелась трава. Пожар локализовали спустя несколько часов на площади 1,5 тысячи "квадратов". На северной стороне Севастополя произошло возгорание в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами, к операции привлекли подразделения Черноморского флота.Уборка арбузовВ Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, которые в этом году созрели на две недели раньше обычного. Уже собрано 700 тонн, а ближе к осени в республике планируют собрать около 17 тысяч тонн, сообщила во вторник начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко.40 градусов жарыЖара до 40 градусов ожидается в Крыму 17 и 18 июля – на полуострове объявлено двухдневное штормовое предупреждение, сообщили во вторник в региональном Главке МЧС России. Спасатели призывают жителей и гостей Крыма беречь свое здоровье, соблюдать в домах прохладную температуру, избегать интенсивных физических нагрузок, при выходе на улицу надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, употреблять больше воды и принимать прохладный душ, а также не употреблять алкоголь.
https://crimea.ria.ru/20240716/svoi-lyudi-istoriya-komandira-shturmovikov-boksera-panchera-1138913326.html
https://crimea.ria.ru/20240716/vkhod-na-chast-plyazhey-koreiza-i-gaspry-budet-dostupen-tolko-po-dokumentam-1138905297.html
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https://crimea.ria.ru/20240716/chp-v-letnem-lagere-v-krymu-rospotrebnadzor-rasskazal-o-sostoyanii-detey-1138885275.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), совет федерации, гуп рк "крымэнерго", арбуз, погода в крыму, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, отключение электроэнергии
Главные новости Крыма: 16 июля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 16 июля

22:03 16.07.2024
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отразили очередную беспилотную атаку ВСУ. Шахматист Сергей Карякин и герой РФ Юрий Нимченко представят интересы Крыма в Совете Федерации РФ. В Крыму и Севастополе пропадает свет и газ из-за перегруза сетей в связи с жарой. В Коктебеле локализовали масштабный лесной пожар и найден его виновник, а в Ялте и Севастополе произошли новые возгорания. На полях республики стартовала кампаняи по уборке арбузов. 40-градусную жару на полуострове прогнозируют синоптики.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Беспилотная атака

Очередная попытка украинских боевиков атаковать регионы России отражена в ночь на вторник. Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами, в том числе над Черным морем у западного побережья Крыма.
Командир первого штурмового отделения с позывным Панчер - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
19:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера

Карякин и Немченко в Совфеде

Шахматист Сергей Карякин и участник СВО, герой России Юрий Нимченко будут представлять Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Сенаторов Ковитиди и Цекова он поблагодарил за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента, а также за большой вклад в развитие России и Крыма.
Вид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
16:45
Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам

Отключения света и хамство в "Крымэнерго"

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также отметил рост числа обращений в организацию из-за участившихся отключений света, которые связаны с большим разбором электричества из-за жары. Как сообщили в "Крымэнерго", разных частях Крыма во вторник введены временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей. В Севастополе также введены графики отключения света и нет газа по ряду адресов в связи с перегрузом сетей из-за аномальной жары.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
18:34
В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолок

Пожары в Крыму и Севастополе

Во вторник в Коктебеле на территории Карадагского заповедника локализовали масштабный природный пожар, который начался накануне. Площадь горения составила 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет. Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего местного жителя: во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Возбуждено уголовное дело.
Также во вторник в Ялте около отеля "Ялта-Интурист" загорелась трава. Пожар локализовали спустя несколько часов на площади 1,5 тысячи "квадратов". На северной стороне Севастополя произошло возгорание в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами, к операции привлекли подразделения Черноморского флота.
Ремонт магистрального водовода в Сакском районе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
15:46
В Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды

Уборка арбузов

В Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, которые в этом году созрели на две недели раньше обычного. Уже собрано 700 тонн, а ближе к осени в республике планируют собрать около 17 тысяч тонн, сообщила во вторник начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко.
На горе Аю-Даг в Крыму спасли заблудившихся туристов
14:38
Сбились с тропы: спасатели ночью искали на Аю-Даге двух туристов

40 градусов жары

Жара до 40 градусов ожидается в Крыму 17 и 18 июля – на полуострове объявлено двухдневное штормовое предупреждение, сообщили во вторник в региональном Главке МЧС России. Спасатели призывают жителей и гостей Крыма беречь свое здоровье, соблюдать в домах прохладную температуру, избегать интенсивных физических нагрузок, при выходе на улицу надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, употреблять больше воды и принимать прохладный душ, а также не употреблять алкоголь.
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
09:02
ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей
 
Главное за деньНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Совет ФедерацииГУП РК "Крымэнерго"АрбузПогода в КрымуМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПожарОтключение электроэнергии
 
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Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день: 16 июля
22:12Веерные отключения света введены на Юге России – что известно
22:03Главные новости Крыма: 16 июля
21:38Почему вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам – депутат ГД
21:20Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС
21:16Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце
20:53За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле
20:32Графики временного отключения электроэнергии ввели в Севастополе
20:11Налоговый вычет на детей в 2025 году – как получить и кому положен
19:55В Краснодаре "выпало" 40% энергосистемы из-за аварии на Ростовской АЭС
19:28"СВОи люди": история командира штурмовиков боксера-панчера
19:01Украинский дрон атаковал машину МЧС на Херсонщине – ранены спасатели
18:34В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолок
18:18Снять угрозы для России с Запада: заявления Лаврова в Совбезе ООН
18:05В Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело
17:37Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной стороне
17:31В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов
17:20В Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний
17:02Сбой на энергоблоке Ростовской АЭС: на юге РФ вводят графики подачи света
16:45Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам
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