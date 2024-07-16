https://crimea.ria.ru/20240716/glavnye-novosti-kryma-16-iyulya-1138916282.html

Главные новости Крыма: 16 июля

Главные новости Крыма: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Главные новости Крыма: 16 июля

В Крыму отразили очередную беспилотную атаку ВСУ. Шахматист Сергей Карякин и герой РФ Юрий Нимченко представят интересы Крыма в Совете Федерации РФ. В Крыму и... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T22:03

2024-07-16T22:03

2024-07-16T22:03

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гуп рк "крымэнерго"

арбуз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отразили очередную беспилотную атаку ВСУ. Шахматист Сергей Карякин и герой РФ Юрий Нимченко представят интересы Крыма в Совете Федерации РФ. В Крыму и Севастополе пропадает свет и газ из-за перегруза сетей в связи с жарой. В Коктебеле локализовали масштабный лесной пожар и найден его виновник, а в Ялте и Севастополе произошли новые возгорания. На полях республики стартовала кампаняи по уборке арбузов. 40-градусную жару на полуострове прогнозируют синоптики.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотная атакаОчередная попытка украинских боевиков атаковать регионы России отражена в ночь на вторник. Силы ПВО за ночь сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами, в том числе над Черным морем у западного побережья Крыма.Карякин и Немченко в СовфедеШахматист Сергей Карякин и участник СВО, герой России Юрий Нимченко будут представлять Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Сенаторов Ковитиди и Цекова он поблагодарил за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента, а также за большой вклад в развитие России и Крыма.Отключения света и хамство в "Крымэнерго"Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также отметил рост числа обращений в организацию из-за участившихся отключений света, которые связаны с большим разбором электричества из-за жары. Как сообщили в "Крымэнерго", разных частях Крыма во вторник введены временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей. В Севастополе также введены графики отключения света и нет газа по ряду адресов в связи с перегрузом сетей из-за аномальной жары.Пожары в Крыму и СевастополеВо вторник в Коктебеле на территории Карадагского заповедника локализовали масштабный природный пожар, который начался накануне. Площадь горения составила 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет. Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего местного жителя: во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Возбуждено уголовное дело.Также во вторник в Ялте около отеля "Ялта-Интурист" загорелась трава. Пожар локализовали спустя несколько часов на площади 1,5 тысячи "квадратов". На северной стороне Севастополя произошло возгорание в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами, к операции привлекли подразделения Черноморского флота.Уборка арбузовВ Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, которые в этом году созрели на две недели раньше обычного. Уже собрано 700 тонн, а ближе к осени в республике планируют собрать около 17 тысяч тонн, сообщила во вторник начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко.40 градусов жарыЖара до 40 градусов ожидается в Крыму 17 и 18 июля – на полуострове объявлено двухдневное штормовое предупреждение, сообщили во вторник в региональном Главке МЧС России. Спасатели призывают жителей и гостей Крыма беречь свое здоровье, соблюдать в домах прохладную температуру, избегать интенсивных физических нагрузок, при выходе на улицу надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, употреблять больше воды и принимать прохладный душ, а также не употреблять алкоголь.

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