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Главное за день: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Главное за день: 18 июня
Главное за день: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Главное за день: 18 июня
Путин прибыл в КНДР. ВСУ потеряли за сутки еще 1840 боевиков. Киевский режим продолжает попытки атаковать регионы РФ. В парламенте Швейцарии хотят разрешить... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T22:45
2024-06-18T22:45
в мире
новости
главное за день
владимир путин посетил мариуполь
ким чен ын
кндр (северная корея)
политика
всу (вооруженные силы украины)
дмитрий киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Путин прибыл в КНДР. ВСУ потеряли за сутки еще 1840 боевиков. Киевский режим продолжает попытки атаковать регионы РФ. В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину. Роспотребнадзор изъял опасную продукцию по делу о ботулизме. В России запретят продавать энергетики детям. Дмитрию Киселеву вручили орден.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВизит Путина в КНДРГосударственный визит президента России в КНДР начался во вторник, Путин прибыл в Пхеньян, где главу российского государства встретил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.На портале официального опубликования правовых актов во вторник появилось инфорация о том, что пезидент России подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.Успехи армии РоссииВооруженные силы России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Кроме того, российские военные уничтожили склад ВСУ с западным оружием, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.Атаки на регионы РФПожар вспыхнул в городе Азов Ростовской области - после атаки украинского беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Василий Голубев во вторник. Площадь пожара достигала пяти тысяч кубических метров, уточнили в МЧС России.При беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области, в ноь на 18 июня украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате ранена мирная жительница. Кроме того, трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли.Шведское оружиеКомитет по политике безопасности (CPS-N) большой палаты парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину, несмотря на нейтралитет страны. Соответствующее заявление появилось во вторник на сайте парламента Швейцарии.Дело о ботулизмеВ Москве, Казани и Нижегородской области выявлены случаи заболевания ботулизмом у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". СК завел уголовное дело, по которому во вторник в Москве задержаны три человека. Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлены поставщики и изъята продукция, приведшая к массовым отравлениям среди населения в регионах России.Распознать в продуктах ботулотоксин, который стал причиной массовых отравлений в нескольких регионах страны, невозможно, поскольку он не меняет внешний вид и вкусовые качества продуктов, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын.Запрет на энергетики детямДепутаты во вторник рассмотрели в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Так называемые энергетические напитки однозначно надо запретить продавать несовершеннолетним, поскольку они плохо влияют на сердце, сосуды и чреваты развитием хронической усталости и различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, прокомментировала тему главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.Орден Дмитрию КиселевуГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед Московской областью" I степени. По словам губернатора Подмосковья, самое тесное общение с Киселевым у него было именно как с жителем Подмосковья, когда тот обратился за помощью для команды центра детского мотокросса - им для поездок на соревнования нужен был новый автобус.
https://crimea.ria.ru/20240618/dron-kamikadze-atakoval-grazhdanskoe-avto-pod-belgorodom--raneny-dvoe-1138202902.html
https://crimea.ria.ru/20240618/chto-na-samom-dele-pokazala-shveytsarskaya-konferentsiya---ekspert-1138200993.html
https://crimea.ria.ru/20240618/na-kubani-poymali-seriynogo-pedofila-1138197587.html
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https://crimea.ria.ru/20240618/mishustin-zakrepil-za-vitse-premerami-kuratorstvo-federalnykh-proektov-1138184990.html
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в мире, новости, главное за день, владимир путин посетил мариуполь, ким чен ын, кндр (северная корея), политика, всу (вооруженные силы украины), дмитрий киселев
Главное за день: 18 июня

Главные новости и заявления вторника, 18 июня

22:45 18.06.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПхеньян перед визитом президента РФ Владимира Путина
Пхеньян перед визитом президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Путин прибыл в КНДР. ВСУ потеряли за сутки еще 1840 боевиков. Киевский режим продолжает попытки атаковать регионы РФ. В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину. Роспотребнадзор изъял опасную продукцию по делу о ботулизме. В России запретят продавать энергетики детям. Дмитрию Киселеву вручили орден.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Визит Путина в КНДР

Государственный визит президента России в КНДР начался во вторник, Путин прибыл в Пхеньян, где главу российского государства встретил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.
На портале официального опубликования правовых актов во вторник появилось инфорация о том, что пезидент России подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
В районе села Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль
21:04
Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое

Успехи армии России

Вооруженные силы России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Кроме того, российские военные уничтожили склад ВСУ с западным оружием, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Атаки на регионы РФ

Пожар вспыхнул в городе Азов Ростовской области - после атаки украинского беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Василий Голубев во вторник. Площадь пожара достигала пяти тысяч кубических метров, уточнили в МЧС России.
При беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области, в ноь на 18 июня украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате ранена мирная жительница. Кроме того, трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли.

Шведское оружие

Комитет по политике безопасности (CPS-N) большой палаты парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину, несмотря на нейтралитет страны. Соответствующее заявление появилось во вторник на сайте парламента Швейцарии.
Владимир Зеленский на полях саммита по вопросам мира в Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
19:45Радио "Спутник в Крыму"
Что на самом деле показала Швейцарская конференция - эксперт

Дело о ботулизме

В Москве, Казани и Нижегородской области выявлены случаи заболевания ботулизмом у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". СК завел уголовное дело, по которому во вторник в Москве задержаны три человека. Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлены поставщики и изъята продукция, приведшая к массовым отравлениям среди населения в регионах России.
Распознать в продуктах ботулотоксин, который стал причиной массовых отравлений в нескольких регионах страны, невозможно, поскольку он не меняет внешний вид и вкусовые качества продуктов, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын.
Уголовный кодекс Российской Федерации
17:21
На Кубани поймали серийного педофила

Запрет на энергетики детям

Депутаты во вторник рассмотрели в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Так называемые энергетические напитки однозначно надо запретить продавать несовершеннолетним, поскольку они плохо влияют на сердце, сосуды и чреваты развитием хронической усталости и различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, прокомментировала тему главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
13:30
Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России

Орден Дмитрию Киселеву

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед Московской областью" I степени. По словам губернатора Подмосковья, самое тесное общение с Киселевым у него было именно как с жителем Подмосковья, когда тот обратился за помощью для команды центра детского мотокросса - им для поездок на соревнования нужен был новый автобус.
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
10:28
Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов
 
В миреНовостиГлавное за деньВладимир Путин посетил МариупольКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)ПолитикаВСУ (Вооруженные силы Украины)Дмитрий Киселев
 
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Заголовок открываемого материала
22:45Главное за день: 18 июня
22:20Фигурантам по делу о ботулизме предъявлено обвинение - СК
22:05Главные новости Крыма: 18 июня
21:37В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
21:25Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом
21:04Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое
20:42Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги
20:18Дело о ботулизме - Роспотребнадзор изъял всю опасную продукцию
19:45Что на самом деле показала Швейцарская конференция - эксперт
19:28Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба
19:02В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину
18:39Женщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину
18:11Украина стала местом апробации глобальных неонацистских методик – эксперт
17:47Ботулизм в России: симптомы, риски и профилактика
17:21На Кубани поймали серийного педофила
17:03Крупный пожар в Симферополе ликвидирован
16:38Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током
16:10В России заработает закон о новом режиме высылки иностранцев
15:56В Брянской области мирные жители подорвались на мине
15:44В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом
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