https://crimea.ria.ru/20240618/glavnoe-za-den-18-iyunya-1138203589.html

Главное за день: 18 июня

Главное за день: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Главное за день: 18 июня

Путин прибыл в КНДР. ВСУ потеряли за сутки еще 1840 боевиков. Киевский режим продолжает попытки атаковать регионы РФ. В парламенте Швейцарии хотят разрешить... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T22:45

2024-06-18T22:45

2024-06-18T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Путин прибыл в КНДР. ВСУ потеряли за сутки еще 1840 боевиков. Киевский режим продолжает попытки атаковать регионы РФ. В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину. Роспотребнадзор изъял опасную продукцию по делу о ботулизме. В России запретят продавать энергетики детям. Дмитрию Киселеву вручили орден.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВизит Путина в КНДРГосударственный визит президента России в КНДР начался во вторник, Путин прибыл в Пхеньян, где главу российского государства встретил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.На портале официального опубликования правовых актов во вторник появилось инфорация о том, что пезидент России подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.Успехи армии РоссииВооруженные силы России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Кроме того, российские военные уничтожили склад ВСУ с западным оружием, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.Атаки на регионы РФПожар вспыхнул в городе Азов Ростовской области - после атаки украинского беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Василий Голубев во вторник. Площадь пожара достигала пяти тысяч кубических метров, уточнили в МЧС России.При беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области, в ноь на 18 июня украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на жилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате ранена мирная жительница. Кроме того, трое мирных жителей подорвались на мине в Брянской области. Как сообщил во вторник губернатор региона Александр Богомаз, двое из них погибли.Шведское оружиеКомитет по политике безопасности (CPS-N) большой палаты парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину, несмотря на нейтралитет страны. Соответствующее заявление появилось во вторник на сайте парламента Швейцарии.Дело о ботулизмеВ Москве, Казани и Нижегородской области выявлены случаи заболевания ботулизмом у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". СК завел уголовное дело, по которому во вторник в Москве задержаны три человека. Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлены поставщики и изъята продукция, приведшая к массовым отравлениям среди населения в регионах России.Распознать в продуктах ботулотоксин, который стал причиной массовых отравлений в нескольких регионах страны, невозможно, поскольку он не меняет внешний вид и вкусовые качества продуктов, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын.Запрет на энергетики детямДепутаты во вторник рассмотрели в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Так называемые энергетические напитки однозначно надо запретить продавать несовершеннолетним, поскольку они плохо влияют на сердце, сосуды и чреваты развитием хронической усталости и различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, прокомментировала тему главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.Орден Дмитрию КиселевуГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед Московской областью" I степени. По словам губернатора Подмосковья, самое тесное общение с Киселевым у него было именно как с жителем Подмосковья, когда тот обратился за помощью для команды центра детского мотокросса - им для поездок на соревнования нужен был новый автобус.

https://crimea.ria.ru/20240618/dron-kamikadze-atakoval-grazhdanskoe-avto-pod-belgorodom--raneny-dvoe-1138202902.html

https://crimea.ria.ru/20240618/chto-na-samom-dele-pokazala-shveytsarskaya-konferentsiya---ekspert-1138200993.html

https://crimea.ria.ru/20240618/na-kubani-poymali-seriynogo-pedofila-1138197587.html

https://crimea.ria.ru/20240618/kogo-kosnetsya-povyshenie-nalogovoy-nagruzki-v-rossii-1138190796.html

https://crimea.ria.ru/20240618/mishustin-zakrepil-za-vitse-premerami-kuratorstvo-federalnykh-proektov-1138184990.html

кндр (северная корея)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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