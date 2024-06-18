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В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину
В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину
Комитет по политике безопасности (CPS-N) большой палаты парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину, несмотря на нейтралитет... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T19:02
2024-06-18T19:18
швейцария
украина
новости
политика
в мире
оружие
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Комитет по политике безопасности (CPS-N) большой палаты парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину, несмотря на нейтралитет страны, говорится в заявлении на сайте парламента Швейцарии.Депутаты этого комитета хотят разрешить реэкспорт швейцарского оружия в ведущие боевые действия страны, если последние "воспользуются своим законным правом на самооборону", "не нарушат права человека" и "не будут использовать это оружие против мирных жителей". Действующий закон Швейцарии о военном имуществе запрещает реэкспорт швейцарского оружия в ведущую боевые действия страну, независимо от условий, из-за нейтралитета.В документе уточняется, что за это предложение проголосовали 10 депутатов, 10 против и 4 воздержались. В итоге это предложение было одобрено председателем этого комитета в соответствии с процедурой, действующей в парламенте. Швейцарские депутаты и сенаторы должны в будущем проголосовать по этому предложению, сроки не указываются.Швейцарские власти в мае 2024 года начали консультации до сентября, чтобы иметь возможность отменить запрет на экспорт оружия в ведущие боевые действия страны в "исключительных обстоятельствах", "не нарушая права на нейтралитет". В мае 2023 года комитет по политике безопасности Совета кантонов (сената) Швейцарии предложил внести новую статью 22b в закон о военном и имуществе (LFMG), позволяющую правительству страны отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать туда оружие. В августе правительство поддержало эту инициативу. В ноябре Комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии проголосовала за эту поправку, которая не сможет применяться к Украине.Статья 22a закона о военном имуществе в настоящее время запрещает Швейцарии экспортировать оружие в страны, участвующие в вооруженном конфликте или нарушающие права человека, или если существует риск того, что это оружие будет использовано против гражданского населения, или если существует риск того, что это оружие в конечном итоге будет передано в "нежелательную страну".Если эта поправка будет принята, то Берн сможет отступить от критериев, изложенных в статье 22a закона о военном имуществе в случае "исключительных обстоятельств" или если "этого требует защита интересов страны в области внешней политики или политики безопасности". Тем не менее конституция Швейцарии предусматривает, что правительство и парламент обеспечивают сохранение нейтралитета.В декабре в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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швейцария, украина, новости, политика, в мире, оружие, поставки западного оружия украине
В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину

Комитет парламента Швейцарии хочет разрешить экспорт оружия на Украину

19:02 18.06.2024 (обновлено: 19:18 18.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода мира. Берн
Города мира. Берн - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Комитет по политике безопасности (CPS-N) большой палаты парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину, несмотря на нейтралитет страны, говорится в заявлении на сайте парламента Швейцарии.
Депутаты этого комитета хотят разрешить реэкспорт швейцарского оружия в ведущие боевые действия страны, если последние "воспользуются своим законным правом на самооборону", "не нарушат права человека" и "не будут использовать это оружие против мирных жителей". Действующий закон Швейцарии о военном имуществе запрещает реэкспорт швейцарского оружия в ведущую боевые действия страну, независимо от условий, из-за нейтралитета.
В документе уточняется, что за это предложение проголосовали 10 депутатов, 10 против и 4 воздержались. В итоге это предложение было одобрено председателем этого комитета в соответствии с процедурой, действующей в парламенте. Швейцарские депутаты и сенаторы должны в будущем проголосовать по этому предложению, сроки не указываются.
Швейцарские власти в мае 2024 года начали консультации до сентября, чтобы иметь возможность отменить запрет на экспорт оружия в ведущие боевые действия страны в "исключительных обстоятельствах", "не нарушая права на нейтралитет". В мае 2023 года комитет по политике безопасности Совета кантонов (сената) Швейцарии предложил внести новую статью 22b в закон о военном и имуществе (LFMG), позволяющую правительству страны отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать туда оружие. В августе правительство поддержало эту инициативу. В ноябре Комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии проголосовала за эту поправку, которая не сможет применяться к Украине.
Статья 22a закона о военном имуществе в настоящее время запрещает Швейцарии экспортировать оружие в страны, участвующие в вооруженном конфликте или нарушающие права человека, или если существует риск того, что это оружие будет использовано против гражданского населения, или если существует риск того, что это оружие в конечном итоге будет передано в "нежелательную страну".
Если эта поправка будет принята, то Берн сможет отступить от критериев, изложенных в статье 22a закона о военном имуществе в случае "исключительных обстоятельств" или если "этого требует защита интересов страны в области внешней политики или политики безопасности". Тем не менее конституция Швейцарии предусматривает, что правительство и парламент обеспечивают сохранение нейтралитета.
В декабре в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.
 
ШвейцарияУкраинаНовостиПолитикаВ миреОружиеПоставки западного оружия Украине
 
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