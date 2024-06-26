https://crimea.ria.ru/20240626/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-1138389826.html

В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер

В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер - РИА Новости Крым, 26.06.2024

В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер

В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T22:12

2024-06-26T22:12

2024-06-26T22:15

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.Ранее тревогу в городе объявляли в 19.47 мск, она продлилась десять минут.Жителям и гостям города на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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