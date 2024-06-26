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В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер - РИА Новости Крым, 26.06.2024
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер
В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T22:12
2024-06-26T22:15
крым
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.Ранее тревогу в городе объявляли в 19.47 мск, она продлилась десять минут.Жителям и гостям города на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, новости крыма
В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер

В Севастополе воздушная тревога

22:12 26.06.2024 (обновлено: 22:15 26.06.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.
Ранее тревогу в городе объявляли в 19.47 мск, она продлилась десять минут.
Жителям и гостям города на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.
В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;
- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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