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В Севастополе отбой второй за вечер воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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В Севастополе отбой второй за вечер воздушной тревоги
В Севастополе отбой второй за вечер воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 26.06.2024
В Севастополе отбой второй за вечер воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T22:18
2024-06-26T22:19
воздушная тревога в севастополе
крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.Она продлилась всего пять минут. Ранее тревогу объявляли в 19.47, она также была недолгой.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнает об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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воздушная тревога в севастополе, крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма
В Севастополе отбой второй за вечер воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

22:18 26.06.2024 (обновлено: 22:19 26.06.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – сообщил губернатор.
Она продлилась всего пять минут. Ранее тревогу объявляли в 19.47, она также была недолгой.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнает об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
 
Воздушная тревога в СевастополеКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
23:05Главные новости Крыма: 26 июня
22:44Главное за день: 26 июня
22:18В Севастополе отбой второй за вечер воздушной тревоги
22:12В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер
21:58Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек
21:45Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки
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20:23Мэр Керчи получил предупреждение Аксенова
20:02Крымский мост открыт
19:58Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:48Крымский мост закрыт
19:47Воздушная тревога в Севастополе
19:16Авария пассажирского поезда: с рельсов сошли 9 вагонов
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