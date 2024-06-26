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Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки
Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки
Громкие хлопки возможны в Бахчисарае. "Крымгазсети" объяснили причину. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Громкие хлопки возможны в Бахчисарае. "Крымгазсети" объяснили причину.По информации "Крымгазсети", данные работы могут сопровождаться громкими хлопками.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщил, что в этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяПрограмма социальной газификации расширена на СНТ"Черноморнефтегаз" догазифицирует Запорожскую и Херсонскую области
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крымгазсети, бахчисарай, крым, новости крыма, новости, общество, безопасность республики крым и севастополя
Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки

Громкие хлопки могут быть слышны в Бахчисарае в четверг из-за продувки газопровода

21:45 26.06.2024 (обновлено: 22:34 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Бахчисарай
Вид на город Бахчисарай - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Громкие хлопки возможны в Бахчисарае. "Крымгазсети" объяснили причину.
"27 июня будут производиться работы по продувке (очистке) полости газопровода и проверке его на герметичность на объекте технологического присоединения: "Строительство 168 квартирного жилого дома по ул. Мира в г. Бахчисарае", – уточнили на предприятии.
По информации "Крымгазсети", данные работы могут сопровождаться громкими хлопками.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщил, что в этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен.
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