https://crimea.ria.ru/20240626/v-bakhchisarae-zavtra-budut-slyshny-gromkie-khlopki-vlasti-obyasnili-prichinu-1138351965.html
Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки
Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки
Громкие хлопки возможны в Бахчисарае. "Крымгазсети" объяснили причину. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T21:45
2024-06-26T21:45
2024-06-26T22:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Громкие хлопки возможны в Бахчисарае. "Крымгазсети" объяснили причину.По информации "Крымгазсети", данные работы могут сопровождаться громкими хлопками.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщил, что в этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяПрограмма социальной газификации расширена на СНТ"Черноморнефтегаз" догазифицирует Запорожскую и Херсонскую области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки
Громкие хлопки могут быть слышны в Бахчисарае в четверг из-за продувки газопровода
21:45 26.06.2024 (обновлено: 22:34 26.06.2024)