https://crimea.ria.ru/20240626/v-bakhchisarae-zavtra-budut-slyshny-gromkie-khlopki-vlasti-obyasnili-prichinu-1138351965.html

Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки

Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки

Громкие хлопки возможны в Бахчисарае. "Крымгазсети" объяснили причину. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T21:45

2024-06-26T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Громкие хлопки возможны в Бахчисарае. "Крымгазсети" объяснили причину.По информации "Крымгазсети", данные работы могут сопровождаться громкими хлопками.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщил, что в этом году в Крыму догазифицируют более 5 тысяч домовладений. Почти в половину из них газ уже пущен.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяПрограмма социальной газификации расширена на СНТ"Черноморнефтегаз" догазифицирует Запорожскую и Херсонскую области

бахчисарай

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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