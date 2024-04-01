https://crimea.ria.ru/20240401/glavnoe-za-den-1-aprelya-1136204629.html

Главное за день: 1 апреля

Главное за день: 1 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Главное за день: 1 апреля

В Москве суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". В Ярославской области пьяный диспетчер выпустил на железнодорожные пути автобус. Буданов*... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T22:39

2024-04-01T22:39

2024-04-01T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Москве суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". В Ярославской области пьяный диспетчер выпустил на железнодорожные пути автобус. Буданов* угрожает взорвать железную дорогу в Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил направить на объекты здравоохранения не менее триллиона рублей. В Белгородской области сбиты 26 реактивных снарядов Vampire, есть пострадавшие.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"В Москве до 22 мая арестован десятый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзод. Кроме того, в Дагестане были задержаны иностранные граждане, которые участвовали в финансировании и обеспечении напавших на "Крокус Сити Холл" террористов, а также сами готовились совершить теракт в Каспийске.Столкновение автобуса с поездом в Ярославской областиСтолкновение автобуса с пассажирским поездом №15 Архангельск - Москва произошло на переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области. В результате погибли семь человек, сообщили в МЧС. По данным губернатора области Михаила Евраева, диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и подал разрешительный сигнал водителю автобуса во время движения поезда.По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следкоме России.Буданов* грозит ударами по новой железной дороге31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что "уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост".Строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.При этом сенатор от региона Ольга Ковитиди в комментарии РИА Новости Крым подчеркнула, что, угрожая ударами по новой ветке железной дороги в Крым, глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* готов рискнуть жизнями тысяч российских граждан. Причем речь идет не только об этнических русских, а и об этнических украинцах, крымских татар, представителей иных национальностей.27 реактивных снарядов по Белгородской областиВ понедельник около 16:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки по Белгороду и Белгородскому району пострадали 9 человек, есть повреждения здания школы, жилых домов и автомобилей.В 18:30 ВСУ повторно выпустили по региону 19 реактивных снарядов Vampire.В результате ранены 10 человек, повреждено здание школы, многоквартирные дома и частные домовладения, а также десятки личных автомобилей.Путин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохраненияНа строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах будет выделено не менее триллиона рублей. Такое поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин. В частности, российский лидер поручил Кабмину разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он предусматривает продолжение реализации и финансирование федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://crimea.ria.ru/20240401/pochemu-ukraina-ne-osudila-terakt-v-krokuse--mnenie-1136186986.html

https://crimea.ria.ru/20240401/v-gosdume-otvetili-budanovu-na-ugrozy-udarov-po-novomu-zhd-puti-v-krym-1136199436.html

https://crimea.ria.ru/20240401/putin-poruchil-vdvoe-sokratit-vrednye-vybrosy-v-atmosferu-k-2036-godu-1136193927.html

новые регионы россии

ярославская область

дагестан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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