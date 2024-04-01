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Главное за день: 1 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Главное за день: 1 апреля
Главное за день: 1 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Главное за день: 1 апреля
В Москве суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". В Ярославской области пьяный диспетчер выпустил на железнодорожные пути автобус. Буданов*... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T22:39
2024-04-01T22:39
главное за день
происшествия
обстрелы белгородской области
кирилл буданов*
владимир путин (политик)
здравоохранение в россии
новые регионы россии
ярославская область
"крокус сити холл"
дагестан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Москве суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". В Ярославской области пьяный диспетчер выпустил на железнодорожные пути автобус. Буданов* угрожает взорвать железную дорогу в Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил направить на объекты здравоохранения не менее триллиона рублей. В Белгородской области сбиты 26 реактивных снарядов Vampire, есть пострадавшие.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"В Москве до 22 мая арестован десятый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзод. Кроме того, в Дагестане были задержаны иностранные граждане, которые участвовали в финансировании и обеспечении напавших на "Крокус Сити Холл" террористов, а также сами готовились совершить теракт в Каспийске.Столкновение автобуса с поездом в Ярославской областиСтолкновение автобуса с пассажирским поездом №15 Архангельск - Москва произошло на переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области. В результате погибли семь человек, сообщили в МЧС. По данным губернатора области Михаила Евраева, диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и подал разрешительный сигнал водителю автобуса во время движения поезда.По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следкоме России.Буданов* грозит ударами по новой железной дороге31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что "уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост".Строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.При этом сенатор от региона Ольга Ковитиди в комментарии РИА Новости Крым подчеркнула, что, угрожая ударами по новой ветке железной дороги в Крым, глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* готов рискнуть жизнями тысяч российских граждан. Причем речь идет не только об этнических русских, а и об этнических украинцах, крымских татар, представителей иных национальностей.27 реактивных снарядов по Белгородской областиВ понедельник около 16:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки по Белгороду и Белгородскому району пострадали 9 человек, есть повреждения здания школы, жилых домов и автомобилей.В 18:30 ВСУ повторно выпустили по региону 19 реактивных снарядов Vampire.В результате ранены 10 человек, повреждено здание школы, многоквартирные дома и частные домовладения, а также десятки личных автомобилей.Путин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохраненияНа строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах будет выделено не менее триллиона рублей. Такое поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин. В частности, российский лидер поручил Кабмину разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он предусматривает продолжение реализации и финансирование федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://crimea.ria.ru/20240401/pochemu-ukraina-ne-osudila-terakt-v-krokuse--mnenie-1136186986.html
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https://crimea.ria.ru/20240401/putin-poruchil-vdvoe-sokratit-vrednye-vybrosy-v-atmosferu-k-2036-godu-1136193927.html
новые регионы россии
ярославская область
дагестан
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главное за день, происшествия, обстрелы белгородской области, кирилл буданов*, владимир путин (политик), здравоохранение в россии, новые регионы россии, ярославская область, "крокус сити холл", дагестан, теракт, терроризм, новости
Главное за день: 1 апреля

Главные события и заявления понедельника, 1 апреля

22:39 01.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы.
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Москве суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". В Ярославской области пьяный диспетчер выпустил на железнодорожные пути автобус. Буданов* угрожает взорвать железную дорогу в Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил направить на объекты здравоохранения не менее триллиона рублей. В Белгородской области сбиты 26 реактивных снарядов Vampire, есть пострадавшие.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

В Москве до 22 мая арестован десятый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзод.
Кроме того, в Дагестане были задержаны иностранные граждане, которые участвовали в финансировании и обеспечении напавших на "Крокус Сити Холл" террористов, а также сами готовились совершить теракт в Каспийске.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
21:14Радио "Спутник в Крыму"
Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнение

Столкновение автобуса с поездом в Ярославской области

Столкновение автобуса с пассажирским поездом №15 Архангельск - Москва произошло на переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области. В результате погибли семь человек, сообщили в МЧС. По данным губернатора области Михаила Евраева, диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и подал разрешительный сигнал водителю автобуса во время движения поезда.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следкоме России.

Буданов* грозит ударами по новой железной дороге

31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что "уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост".
Строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
При этом сенатор от региона Ольга Ковитиди в комментарии РИА Новости Крым подчеркнула, что, угрожая ударами по новой ветке железной дороги в Крым, глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* готов рискнуть жизнями тысяч российских граждан. Причем речь идет не только об этнических русских, а и об этнических украинцах, крымских татар, представителей иных национальностей.
Бойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
18:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым

27 реактивных снарядов по Белгородской области

В понедельник около 16:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки по Белгороду и Белгородскому району пострадали 9 человек, есть повреждения здания школы, жилых домов и автомобилей.
В 18:30 ВСУ повторно выпустили по региону 19 реактивных снарядов Vampire.
В результате ранены 10 человек, повреждено здание школы, многоквартирные дома и частные домовладения, а также десятки личных автомобилей.

Путин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения

На строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах будет выделено не менее триллиона рублей. Такое поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин.
В частности, российский лидер поручил Кабмину разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он предусматривает продолжение реализации и финансирование федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С.
Химический завод - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
15:30
Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
Главное за деньПроисшествияОбстрелы Белгородской областиКирилл Буданов*Владимир Путин (политик)Здравоохранение в РоссииНовые регионы РоссииЯрославская область"Крокус Сити Холл"ДагестанТерактТерроризмНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:58Главные новости Крыма: 1 апреля
22:39Главное за день: 1 апреля
22:24В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области
22:19В России обнулили пошлины на ввоз помидоров
22:03Мощная вспышка на Солнце: заденет ли Крым
21:49В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУ
21:33Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
21:14Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнение
20:59В Керчи перекроют для проезда одну из центральных улиц
20:44Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области
20:30Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову*
20:14Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц
20:00Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
19:55Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции
19:32Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
19:06Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
18:58В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем
18:42В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым
18:09Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
18:01"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ
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