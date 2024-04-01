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Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову* - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову*
Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову* - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову*
Угрожая ударами по новой ветке железной дороги в Крым, глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* готов рискнуть жизнями тысяч российских граждан. Причем речь РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T20:30
2024-04-01T20:30
эксклюзивы риа новости крым
украина
кирилл буданов*
главное управление разведки украины (гур)
в мире
безопасность
новые регионы россии
ольга ковитиди
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Угрожая ударами по новой ветке железной дороги в Крым, глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* готов рискнуть жизнями тысяч российских граждан. Причем речь идет не только об этнических русских, заявила РИА Новости Крым сенатор от региона Ольга Ковитиди.31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост.На Украине, по сути, отказались от выполнения международных требований по прекращению финансирования деятельности террористических организаций, утверждает Ковитиди."На Украине фактически отвергли международные требования, закрепившие постулат: борьба с терроризмом - обязанность каждого государства. Нарушение Киевом обязательств по антитеррористическим Конвенциям влечет международно-правовую ответственность", - подчеркнула она.При этом сенатор уверена, что транспортная безопасность Российской Федерации надлежащим образом обеспечена.Ранее о том, что альтернативный сухопутный железнодорожный путь в Крым заработает уже в этом году, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По мнению политолога, кандидата исторических наук Вадима Петрова, строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. И добавил, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".В свою очередь глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников отметил, что Киев может попытаться атаковать инфраструктуру, расположенную в новых регионах РФ, однако российские спецслужбы вне зависимости от озвученных угроз находятся в усиленном режиме по вопросам безопасности.* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Могут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова*Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для РоссииБуданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму
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РИА Новости Крым
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украина, кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), в мире, безопасность, новые регионы россии, ольга ковитиди, мнения
Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову*

Сенатор из Крыма прокомментировала угрозы Буданова* ударить по новой железной дороге

20:30 01.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Угрожая ударами по новой ветке железной дороги в Крым, глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* готов рискнуть жизнями тысяч российских граждан. Причем речь идет не только об этнических русских, заявила РИА Новости Крым сенатор от региона Ольга Ковитиди.
31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост.
"Заявление Буданова* очередной раз подтверждает, что основой государственной политики Украины является открытый террор. Объектом преступного посягательства режима Зеленского являются не только "чужие" русские, но и этнические украинцы, крымские татары, представители иных национальностей, по факту являющиеся чужими Украине", - заявила она.
На Украине, по сути, отказались от выполнения международных требований по прекращению финансирования деятельности террористических организаций, утверждает Ковитиди.
"На Украине фактически отвергли международные требования, закрепившие постулат: борьба с терроризмом - обязанность каждого государства. Нарушение Киевом обязательств по антитеррористическим Конвенциям влечет международно-правовую ответственность", - подчеркнула она.
При этом сенатор уверена, что транспортная безопасность Российской Федерации надлежащим образом обеспечена.
Ранее о том, что альтернативный сухопутный железнодорожный путь в Крым заработает уже в этом году, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По мнению политолога, кандидата исторических наук Вадима Петрова, строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. И добавил, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".
В свою очередь глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников отметил, что Киев может попытаться атаковать инфраструктуру, расположенную в новых регионах РФ, однако российские спецслужбы вне зависимости от озвученных угроз находятся в усиленном режиме по вопросам безопасности.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаКирилл Буданов*Главное управление разведки Украины (ГУР)В миреБезопасностьНовые регионы РоссииОльга КовитидиМнения
 
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