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Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову*

Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову* - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову*

Угрожая ударами по новой ветке железной дороги в Крым, глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* готов рискнуть жизнями тысяч российских граждан. Причем речь РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T20:30

2024-04-01T20:30

2024-04-01T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Угрожая ударами по новой ветке железной дороги в Крым, глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* готов рискнуть жизнями тысяч российских граждан. Причем речь идет не только об этнических русских, заявила РИА Новости Крым сенатор от региона Ольга Ковитиди.31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост.На Украине, по сути, отказались от выполнения международных требований по прекращению финансирования деятельности террористических организаций, утверждает Ковитиди."На Украине фактически отвергли международные требования, закрепившие постулат: борьба с терроризмом - обязанность каждого государства. Нарушение Киевом обязательств по антитеррористическим Конвенциям влечет международно-правовую ответственность", - подчеркнула она.При этом сенатор уверена, что транспортная безопасность Российской Федерации надлежащим образом обеспечена.Ранее о том, что альтернативный сухопутный железнодорожный путь в Крым заработает уже в этом году, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По мнению политолога, кандидата исторических наук Вадима Петрова, строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. И добавил, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".В свою очередь глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников отметил, что Киев может попытаться атаковать инфраструктуру, расположенную в новых регионах РФ, однако российские спецслужбы вне зависимости от озвученных угроз находятся в усиленном режиме по вопросам безопасности.* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Могут ловить по всему миру: эксперт оценил шансы России схватить Буданова*Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для РоссииБуданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), в мире, безопасность, новые регионы россии, ольга ковитиди, мнения