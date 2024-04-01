https://crimea.ria.ru/20240401/v-gosdume-otvetili-budanovu-na-ugrozy-udarov-po-novomu-zhd-puti-v-krym-1136199436.html

В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым

В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым

Киев может попытаться атаковать инфраструктуру, расположенную в новых регионах Российской Федерации, однако российские спецслужбы вне зависимости от озвученных... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T18:42

2024-04-01T18:42

2024-04-01T18:42

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главное управление разведки украины (гур)

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леонид калашников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Киев может попытаться атаковать инфраструктуру, расположенную в новых регионах Российской Федерации, однако российские спецслужбы вне зависимости от озвученных угроз находятся в усиленном режиме по вопросам безопасности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников.31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост. Калашников акцентировал, что киевские боевики "не стесняются стрелять по мирным жителям и инфраструктуре" даже не тех территориях, которые прежде не принадлежали Украине.Ранее о том, что альтернативный сухопутный железнодорожный путь в Крым заработает уже в этом году, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По мнению политолога, кандидата исторических наук Вадима Петрова, строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. И добавил, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* КрымуКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоЗапад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новые регионы россии, кирилл буданов*, безопасность, мнения, россия, главное управление разведки украины (гур), железная дорога, леонид калашников