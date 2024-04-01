В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым
Спецслужбы усиленно занимаются безопасностью инфраструктуры в новых регионах - депутат ГД
© РИА Новости КрымБойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в Херсонской области
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Киев может попытаться атаковать инфраструктуру, расположенную в новых регионах Российской Федерации, однако российские спецслужбы вне зависимости от озвученных угроз находятся в усиленном режиме по вопросам безопасности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников.
31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост.
Калашников акцентировал, что киевские боевики "не стесняются стрелять по мирным жителям и инфраструктуре" даже не тех территориях, которые прежде не принадлежали Украине.
"Для нас любое заявление (Украины – ред.) – это не только бахвальство, но и реальный план их действий. Киев может пытаться атаковать инфраструктуру, которая проходит по новым российским территориям, (в том числе, возможно, и новую железную дорогу в Крым). И спецслужбы должны заниматься особенно усиленно этим вопросом (безопасности – ред.), но это не связано с тем, что сказал или не сказал тот или иной украинский чиновник", - уточнил Калашников.
Ранее о том, что альтернативный сухопутный железнодорожный путь в Крым заработает уже в этом году, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По мнению политолога, кандидата исторических наук Вадима Петрова, строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. И добавил, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".
* Внесен в список террористов и экстремистов
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