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В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым
В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым
Киев может попытаться атаковать инфраструктуру, расположенную в новых регионах Российской Федерации, однако российские спецслужбы вне зависимости от озвученных... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T18:42
2024-04-01T18:42
эксклюзивы риа новости крым
украина
новые регионы россии
кирилл буданов*
безопасность
мнения
россия
главное управление разведки украины (гур)
железная дорога
леонид калашников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Киев может попытаться атаковать инфраструктуру, расположенную в новых регионах Российской Федерации, однако российские спецслужбы вне зависимости от озвученных угроз находятся в усиленном режиме по вопросам безопасности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников.31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост. Калашников акцентировал, что киевские боевики "не стесняются стрелять по мирным жителям и инфраструктуре" даже не тех территориях, которые прежде не принадлежали Украине.Ранее о том, что альтернативный сухопутный железнодорожный путь в Крым заработает уже в этом году, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По мнению политолога, кандидата исторических наук Вадима Петрова, строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. И добавил, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* КрымуКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоЗапад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев
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украина, новые регионы россии, кирилл буданов*, безопасность, мнения, россия, главное управление разведки украины (гур), железная дорога, леонид калашников
В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым

Спецслужбы усиленно занимаются безопасностью инфраструктуры в новых регионах - депутат ГД

18:42 01.04.2024
 
© РИА Новости КрымБойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в Херсонской области
Бойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Киев может попытаться атаковать инфраструктуру, расположенную в новых регионах Российской Федерации, однако российские спецслужбы вне зависимости от озвученных угроз находятся в усиленном режиме по вопросам безопасности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников.
31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост.
Калашников акцентировал, что киевские боевики "не стесняются стрелять по мирным жителям и инфраструктуре" даже не тех территориях, которые прежде не принадлежали Украине.

"Для нас любое заявление (Украины – ред.) – это не только бахвальство, но и реальный план их действий. Киев может пытаться атаковать инфраструктуру, которая проходит по новым российским территориям, (в том числе, возможно, и новую железную дорогу в Крым). И спецслужбы должны заниматься особенно усиленно этим вопросом (безопасности – ред.), но это не связано с тем, что сказал или не сказал тот или иной украинский чиновник", - уточнил Калашников.

Ранее о том, что альтернативный сухопутный железнодорожный путь в Крым заработает уже в этом году, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По мнению политолога, кандидата исторических наук Вадима Петрова, строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. И добавил, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаНовые регионы РоссииКирилл Буданов*БезопасностьМненияРоссияГлавное управление разведки Украины (ГУР)Железная дорогаЛеонид Калашников
 
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