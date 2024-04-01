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Буданов* грозит ударить по новому ж/д пути в Крым: чего боится Киев

Буданов* грозит ударить по новому ж/д пути в Крым: чего боится Киев - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Буданов* грозит ударить по новому ж/д пути в Крым: чего боится Киев

Строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T13:23

2024-04-01T13:23

2024-04-01T14:18

радио "спутник в крыму"

кирилл буданов*

главное управление разведки украины (гур)

украина

мнения

вадим петров

россия

железная дорога

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что "уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост". О том, что альтернативный сухопутный ж/д путь в Крым запустят уже в этом году, на днях сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Эта новость и вынудила украинские спецслужбы делать очередные громкие заявления, считает Петров."Строительство ведется ударными темпами, и осталось проложить примерно половину путей до Крыма. Для киевского режима это известие, безусловно, является сродни родовой травме", – отметил Петров.Он подчеркнул, что новая железная дорога вдоль побережья Азовского моря станет чрезвычайно важной для России, так как призвана обеспечить надежную связь Крыма с центральными и южными регионами страны. А значит, она будет и серьезным образом защищаться, добавил эксперт.При этом у киевского режима и его западных "партнеров" прибавляется забот, которые в последнее время на фоне неудач украинской армии на фронте сводятся к организации терактов, что уже перестало быть секретом, добавил политолог.Он подчеркнул, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией

украина

россия

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), украина, мнения, вадим петров, россия, железная дорога, крымский мост