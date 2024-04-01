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Буданов* грозит ударить по новому ж/д пути в Крым: чего боится Киев - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Буданов* грозит ударить по новому ж/д пути в Крым: чего боится Киев
Буданов* грозит ударить по новому ж/д пути в Крым: чего боится Киев - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Буданов* грозит ударить по новому ж/д пути в Крым: чего боится Киев
Строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T13:23
2024-04-01T14:18
радио "спутник в крыму"
кирилл буданов*
главное управление разведки украины (гур)
украина
мнения
вадим петров
россия
железная дорога
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что "уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост". О том, что альтернативный сухопутный ж/д путь в Крым запустят уже в этом году, на днях сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Эта новость и вынудила украинские спецслужбы делать очередные громкие заявления, считает Петров."Строительство ведется ударными темпами, и осталось проложить примерно половину путей до Крыма. Для киевского режима это известие, безусловно, является сродни родовой травме", – отметил Петров.Он подчеркнул, что новая железная дорога вдоль побережья Азовского моря станет чрезвычайно важной для России, так как призвана обеспечить надежную связь Крыма с центральными и южными регионами страны. А значит, она будет и серьезным образом защищаться, добавил эксперт.При этом у киевского режима и его западных "партнеров" прибавляется забот, которые в последнее время на фоне неудач украинской армии на фронте сводятся к организации терактов, что уже перестало быть секретом, добавил политолог.Он подчеркнул, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией
украина
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кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), украина, мнения, вадим петров, россия, железная дорога, крымский мост
Буданов* грозит ударить по новому ж/д пути в Крым: чего боится Киев

Новая железная дорога в Крым является серьезной проблемой для Киева – эксперт

13:23 01.04.2024 (обновлено: 14:18 01.04.2024)
 
© Главное управление разведки Минобороны УкраиныГлава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* (Внесен в России в список террористов и экстремистов)
Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* (Внесен в России в список террористов и экстремистов)
© Главное управление разведки Минобороны Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Строительство железной дороги в Крым через новые регионы РФ является для киевского режима еще большей "головной болью", чем Крымский мост. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
31 марта в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов* заявил, что строящаяся через новые регионы РФ железная дорога в Крым "может представлять серьезную проблему" и выразил надежду на то, что "уничтожить ее будет легче, чем Крымский мост".
О том, что альтернативный сухопутный ж/д путь в Крым запустят уже в этом году, на днях сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Эта новость и вынудила украинские спецслужбы делать очередные громкие заявления, считает Петров.
"Строительство ведется ударными темпами, и осталось проложить примерно половину путей до Крыма. Для киевского режима это известие, безусловно, является сродни родовой травме", – отметил Петров.
Он подчеркнул, что новая железная дорога вдоль побережья Азовского моря станет чрезвычайно важной для России, так как призвана обеспечить надежную связь Крыма с центральными и южными регионами страны. А значит, она будет и серьезным образом защищаться, добавил эксперт.
При этом у киевского режима и его западных "партнеров" прибавляется забот, которые в последнее время на фоне неудач украинской армии на фронте сводятся к организации терактов, что уже перестало быть секретом, добавил политолог.
"Мало того, что переговоры, которые вели между собой офицеры бундесвера, напрягли практически всю Европу. Украинская разведка и то, чем занимается Буданов*, безусловно, тоже ставили своей задачей поучаствовать в уничтожении Крымского моста. И теперь вдруг появилась новая "мозоль". И она представляет собой явление, пожалуй, еще более серьезного порядка, чем Крымский мост, потому что пропускная способность этой железной дороги будет значительно выше", – считает Петров.
Он подчеркнул, что "уже сейчас ФСБ рассматривает систему организации охраны этой дороги".
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Радио "Спутник в Крыму"Кирилл Буданов*Главное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаМненияВадим ПетровРоссияЖелезная дорогаКрымский мост
 
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