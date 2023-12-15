https://crimea.ria.ru/20231215/putin-skorostnye-zhd-magistrali-budut-stroit-do-donetska-i-luganska-1133579954.html

Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска

Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска

Высокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка, а также до курортов черноморского побережья. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T15:24

2023-12-15T15:24

2023-12-15T15:25

владимир путин (политик)

железная дорога

логистика

транспорт

донецк

луганск

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111018/86/1110188633_0:36:766:466_1920x0_80_0_0_4b706c100314dd8c66ed83b54aa65cc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Высокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка, а также до курортов черноморского побережья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Железнодорожном форуме в Москве.Планируется, что высокоскоростные железнодорожные магистрали пройдут по территориям, где живут более 11 миллионов россиян, что составляет 80% населения станы, отметил Путин.По его словам, предстоящее десятилетие станет для России "десятилетием большой стройки и больших проектов, в том числе на железной дороге, проектов, значимых не только доя России, но и для всей Евразии".Президент также отметил, что российская железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год."Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", - добавил российский лидер.

https://crimea.ria.ru/20231107/zheleznaya-doroga-v-krym-cherez-novye-regiony-uprostit-logistiku---aksenov-1132619802.html

донецк

луганск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), железная дорога, логистика, транспорт, донецк, луганск, новости