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Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска
Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска
Высокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка, а также до курортов черноморского побережья. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T15:24
2023-12-15T15:24
2023-12-15T15:25
владимир путин (политик)
железная дорога
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Высокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка, а также до курортов черноморского побережья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Железнодорожном форуме в Москве.Планируется, что высокоскоростные железнодорожные магистрали пройдут по территориям, где живут более 11 миллионов россиян, что составляет 80% населения станы, отметил Путин.По его словам, предстоящее десятилетие станет для России "десятилетием большой стройки и больших проектов, в том числе на железной дороге, проектов, значимых не только доя России, но и для всей Евразии".Президент также отметил, что российская железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год."Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", - добавил российский лидер.
https://crimea.ria.ru/20231107/zheleznaya-doroga-v-krym-cherez-novye-regiony-uprostit-logistiku---aksenov-1132619802.html
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владимир путин (политик), железная дорога, логистика, транспорт, донецк, луганск, новости
Путин: скоростные ж/д магистрали будут строить до Донецка и Луганска
Путин анонсировал строительство высокоскоростных ж/д магистралей до Донецка и Луганска
15:24 15.12.2023 (обновлено: 15:25 15.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Высокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка, а также до курортов черноморского побережья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Железнодорожном форуме в Москве.
"Начинаем масштабный проект по созданию сети высокоскоростных железных дорог. В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны – Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны соединить столицу с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, обеспечить большую и лучшую доступность для наших граждан. Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка", – сказал глава государства.
Планируется, что высокоскоростные железнодорожные магистрали пройдут по территориям, где живут более 11 миллионов россиян, что составляет 80% населения станы, отметил Путин.
По его словам, предстоящее десятилетие станет для России "десятилетием большой стройки и больших проектов, в том числе на железной дороге, проектов, значимых не только доя России, но и для всей Евразии".
Президент также отметил, что российская железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год.
"Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", - добавил российский лидер.