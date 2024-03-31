Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым

Фотолента первого месяца весны-2024
Херсонская область впервые выбирала президента России вместе со всей страной.
Херсонская область впервые выбирала президента России вместе со всей страной.
Крым отметил 10 лет возвращения в родную российскую гавань. Так в дни воссоединения Крыма с Россий выглядел памятник "Вежливым людям" в Симферополе.
Крым отметил 10 лет возвращения в родную российскую гавань. Так в дни воссоединения Крыма с Россий выглядел памятник "Вежливым людям" в Симферополе.
Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.
Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.
Поисковики продолжают возвращать имена неизвестным солдатам. Останки найденного под Керчью бойца Михаила Ордова передали родственникам из Смоленской области.
Поисковики продолжают возвращать имена неизвестным солдатам. Останки найденного под Керчью бойца Михаила Ордова передали родственникам из Смоленской области.
Флагман отечественной промышленности симферопольский завод "Фиолент" очень ждет молодые кадры.
Флагман отечественной промышленности симферопольский завод "Фиолент" очень ждет молодые кадры.
В Коктебеле продолжают реконструировать набережную курортного поселка.
В Коктебеле продолжают реконструировать набережную курортного поселка.
А в сквере Тренева в Симферополе реконструкция завершилась. Фонтаны в полную силу заработают в мае.
А в сквере Тренева в Симферополе реконструкция завершилась. Фонтаны в полную силу заработают в мае.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского открыла свои двери после масштабной реконструкции.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского открыла свои двери после масштабной реконструкции.
А еще в Крыму на частные средства открылся новый музей: несколько залов в доме-музее художника Коровина восстановила семья актера и режиссера Сергея Жигунова.
А еще в Крыму на частные средства открылся новый музей: несколько залов в доме-музее художника Коровина восстановила семья актера и режиссера Сергея Жигунова.
В Крыму разводят овец молочной породы лакон. Февраль и март – пора попробовать свежего овечьего молока.
В Крыму разводят овец молочной породы лакон. Февраль и март – пора попробовать свежего овечьего молока.
В год семьи РИА Новости Крым рассказывает о трудовых династиях крымчан. Сергей Баланюк и его родные работают на хлебозаводе.
В год семьи РИА Новости Крым рассказывает о трудовых династиях крымчан. Сергей Баланюк и его родные работают на хлебозаводе.
В марте начался ежегодный великий пост у православных. РИА Новости Крым рассказал, как живет маленький монастырь на Херсонщине.
В марте начался ежегодный великий пост у православных. РИА Новости Крым рассказал, как живет маленький монастырь на Херсонщине.
А еще наши корреспонденты побывали на репетиции архиерейского хора Александро-Невского собора Симферополя, в котором поют только мужчины.
А еще наши корреспонденты побывали на репетиции архиерейского хора Александро-Невского собора Симферополя, в котором поют только мужчины.
Крымчане продолжают поддерживать СВО и помогать фронту. Отец Богдан шьет белье для военных госпиталей.
Крымчане продолжают поддерживать СВО и помогать фронту. Отец Богдан шьет белье для военных госпиталей.
Помогают солдатам и бывшие солдаты – ветераны Великой Отечественной, почетные граждане города Ялты 98-летний Анатолий Медведь и 100-летний Анатолий Сотников.
Помогают солдатам и бывшие солдаты – ветераны Великой Отечественной, почетные граждане города Ялты 98-летний Анатолий Медведь и 100-летний Анатолий Сотников.
А весна тем временем полностью вступила в свои права. На фото – девушка в центре Симферополя.
А весна тем временем полностью вступила в свои права. На фото – девушка в центре Симферополя.
Тысячи тюльпанов закружились на балу в Никитском ботаническом саду.
Тысячи тюльпанов закружились на балу в Никитском ботаническом саду.
А еще наш коллега кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории. Приходите посмотреть!
А еще наш коллега кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории. Приходите посмотреть!
Херсонская область впервые выбирала президента России вместе со всей страной.
Крым отметил 10 лет возвращения в родную российскую гавань. Так в дни воссоединения Крыма с Россий выглядел памятник "Вежливым людям" в Симферополе.
Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.
Поисковики продолжают возвращать имена неизвестным солдатам. Останки найденного под Керчью бойца Михаила Ордова передали родственникам из Смоленской области.
Флагман отечественной промышленности симферопольский завод "Фиолент" очень ждет молодые кадры.
В Коктебеле продолжают реконструировать набережную курортного поселка.
А в сквере Тренева в Симферополе реконструкция завершилась. Фонтаны в полную силу заработают в мае.
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского открыла свои двери после масштабной реконструкции.
А еще в Крыму на частные средства открылся новый музей: несколько залов в доме-музее художника Коровина восстановила семья актера и режиссера Сергея Жигунова.
В Крыму разводят овец молочной породы лакон. Февраль и март – пора попробовать свежего овечьего молока.
В год семьи РИА Новости Крым рассказывает о трудовых династиях крымчан. Сергей Баланюк и его родные работают на хлебозаводе.
В марте начался ежегодный великий пост у православных. РИА Новости Крым рассказал, как живет маленький монастырь на Херсонщине.
А еще наши корреспонденты побывали на репетиции архиерейского хора Александро-Невского собора Симферополя, в котором поют только мужчины.
Крымчане продолжают поддерживать СВО и помогать фронту. Отец Богдан шьет белье для военных госпиталей.
Помогают солдатам и бывшие солдаты – ветераны Великой Отечественной, почетные граждане города Ялты 98-летний Анатолий Медведь и 100-летний Анатолий Сотников.
А весна тем временем полностью вступила в свои права. На фото – девушка в центре Симферополя.
Тысячи тюльпанов закружились на балу в Никитском ботаническом саду.
А еще наш коллега кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории. Приходите посмотреть!