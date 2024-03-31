https://crimea.ria.ru/20240331/pervyy-mesyats-vesny-cherez-obektiv-ria-novosti-krym-1136079478.html

Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым

Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым

Корреспонденты РИА Новости Крым все дни первого весеннего месяца года бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T18:53

2024-03-31T18:53

2024-03-31T19:29

фотоленты

фото

крым

выборы президента россии

херсонская область

"крокус сити холл"

симферополь

галерея айвазовского в феодосии

феодосия

никитский ботанический сад

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Корреспонденты РИА Новости Крым все дни первого весеннего месяца года бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей. События были трагические и возвышенные, радостные и горестные. Смотрите и вспоминайте март 2024 года вместе с нами: о том, как он выглядел – в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240327/neparadnaya-storona-parada-kak-sozdayutsya-vystavki-v-nikitskom-sadu-1136077260.html

крым

херсонская область

симферополь

феодосия

гурзуф

ялта

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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