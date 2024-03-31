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Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240331/pervyy-mesyats-vesny-cherez-obektiv-ria-novosti-krym-1136079478.html
Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым
Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым
Корреспонденты РИА Новости Крым все дни первого весеннего месяца года бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T18:53
2024-03-31T19:29
фотоленты
фото
крым
выборы президента россии
херсонская область
"крокус сити холл"
симферополь
галерея айвазовского в феодосии
феодосия
никитский ботанический сад
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Корреспонденты РИА Новости Крым все дни первого весеннего месяца года бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей. События были трагические и возвышенные, радостные и горестные. Смотрите и вспоминайте март 2024 года вместе с нами: о том, как он выглядел – в фотоленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240327/neparadnaya-storona-parada-kak-sozdayutsya-vystavki-v-nikitskom-sadu-1136077260.html
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херсонская область
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фото, крым, выборы президента россии, херсонская область, "крокус сити холл", симферополь, галерея айвазовского в феодосии, феодосия, никитский ботанический сад, риа новости крым, рпц (русская православная церковь), пост, великий пост, константин коровин, сергей жигунов, гурзуф, промышленность в крыму, артем жога, династия баланюков, ветераны, волонтеры, ялта, помощь бойцам сво, сельское хозяйство, севастополь, великая отечественная война, крымская весна, крымская митрополия
Первый месяц весны через объектив РИА Новости Крым

Фотолента первого месяца весны-2024

18:53 31.03.2024 (обновлено: 19:29 31.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк"Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Корреспонденты РИА Новости Крым все дни первого весеннего месяца года бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей.
События были трагические и возвышенные, радостные и горестные. Смотрите и вспоминайте март 2024 года вместе с нами: о том, как он выглядел – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Акция в память жертв теракта в "Крокус сити холле".

Акция в память жертв теракта в Крокус сити холле
1 из 19

Акция в память жертв теракта в "Крокус сити холле".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Херсонская область впервые выбирала президента России вместе со всей страной.

Выборы президента России в Геническе. Обстановка в городе
2 из 19

Херсонская область впервые выбирала президента России вместе со всей страной.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Крым отметил 10 лет возвращения в родную российскую гавань. Так в дни воссоединения Крыма с Россий выглядел памятник "Вежливым людям" в Симферополе.

Памятник Вежливым людям в Симферополе
3 из 19

Крым отметил 10 лет возвращения в родную российскую гавань. Так в дни воссоединения Крыма с Россий выглядел памятник "Вежливым людям" в Симферополе.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.

Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферопольском районе Крыма.
4 из 19

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Поисковики продолжают возвращать имена неизвестным солдатам. Останки найденного под Керчью бойца Михаила Ордова передали родственникам из Смоленской области.

Останки найденного в микрорайоне Героевка бойца Михаила Ордова передают в Керчи внучатым племянникам из Смоленской области
5 из 19

Поисковики продолжают возвращать имена неизвестным солдатам. Останки найденного под Керчью бойца Михаила Ордова передали родственникам из Смоленской области.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Флагман отечественной промышленности симферопольский завод "Фиолент" очень ждет молодые кадры.

В механическом цехе завода Фиолент
6 из 19

Флагман отечественной промышленности симферопольский завод "Фиолент" очень ждет молодые кадры.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Коктебеле продолжают реконструировать набережную курортного поселка.

Строительство набережной в Коктебеле
7 из 19

В Коктебеле продолжают реконструировать набережную курортного поселка.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А в сквере Тренева в Симферополе реконструкция завершилась. Фонтаны в полную силу заработают в мае.

Сквер Тренёва в Симферополе
8 из 19

А в сквере Тренева в Симферополе реконструкция завершилась. Фонтаны в полную силу заработают в мае.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского открыла свои двери после масштабной реконструкции.

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского
9 из 19

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского открыла свои двери после масштабной реконструкции.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

А еще в Крыму на частные средства открылся новый музей: несколько залов в доме-музее художника Коровина восстановила семья актера и режиссера Сергея Жигунова.

Открытие музея Коровина в Гурзуфе
10 из 19

А еще в Крыму на частные средства открылся новый музей: несколько залов в доме-музее художника Коровина восстановила семья актера и режиссера Сергея Жигунова.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев

В Крыму разводят овец молочной породы лакон. Февраль и март – пора попробовать свежего овечьего молока.

В Крыму разводят овец молочной породы лакон
11 из 19

В Крыму разводят овец молочной породы лакон. Февраль и март – пора попробовать свежего овечьего молока.

© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В год семьи РИА Новости Крым рассказывает о трудовых династиях крымчан. Сергей Баланюк и его родные работают на хлебозаводе.

Сергей Баланюк за работой
12 из 19

В год семьи РИА Новости Крым рассказывает о трудовых династиях крымчан. Сергей Баланюк и его родные работают на хлебозаводе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В марте начался ежегодный великий пост у православных. РИА Новости Крым рассказал, как живет маленький монастырь на Херсонщине.

Свято-Никольский женский монастырь в селе Благодатное Скадовского района
13 из 19

В марте начался ежегодный великий пост у православных. РИА Новости Крым рассказал, как живет маленький монастырь на Херсонщине.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А еще наши корреспонденты побывали на репетиции архиерейского хора Александро-Невского собора Симферополя, в котором поют только мужчины.

Репетиция церковного хора в Александро-Невском соборе Симферополя
14 из 19

А еще наши корреспонденты побывали на репетиции архиерейского хора Александро-Невского собора Симферополя, в котором поют только мужчины.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымчане продолжают поддерживать СВО и помогать фронту. Отец Богдан шьет белье для военных госпиталей.

Батюшка волонтер
15 из 19

Крымчане продолжают поддерживать СВО и помогать фронту. Отец Богдан шьет белье для военных госпиталей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Помогают солдатам и бывшие солдаты – ветераны Великой Отечественной, почетные граждане города Ялты 98-летний Анатолий Медведь и 100-летний Анатолий Сотников.

Анатолий Яковлевич Медведь
16 из 19

Помогают солдатам и бывшие солдаты – ветераны Великой Отечественной, почетные граждане города Ялты 98-летний Анатолий Медведь и 100-летний Анатолий Сотников.

© РИА Новости Крым
© Виктор Вербич

А весна тем временем полностью вступила в свои права. На фото – девушка в центре Симферополя.

выборы
17 из 19

А весна тем временем полностью вступила в свои права. На фото – девушка в центре Симферополя.

© Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тысячи тюльпанов закружились на балу в Никитском ботаническом саду.

Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
18 из 19

Тысячи тюльпанов закружились на балу в Никитском ботаническом саду.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А еще наш коллега кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории. Приходите посмотреть!

Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
19 из 19

А еще наш коллега кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории. Приходите посмотреть!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 19

Акция в память жертв теракта в "Крокус сити холле".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 19

Херсонская область впервые выбирала президента России вместе со всей страной.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 19

Крым отметил 10 лет возвращения в родную российскую гавань. Так в дни воссоединения Крыма с Россий выглядел памятник "Вежливым людям" в Симферополе.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 19

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 19

Поисковики продолжают возвращать имена неизвестным солдатам. Останки найденного под Керчью бойца Михаила Ордова передали родственникам из Смоленской области.

© РИА Новости Крым
6 из 19

Флагман отечественной промышленности симферопольский завод "Фиолент" очень ждет молодые кадры.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 19

В Коктебеле продолжают реконструировать набережную курортного поселка.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 19

А в сквере Тренева в Симферополе реконструкция завершилась. Фонтаны в полную силу заработают в мае.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 19

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского открыла свои двери после масштабной реконструкции.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 19

А еще в Крыму на частные средства открылся новый музей: несколько залов в доме-музее художника Коровина восстановила семья актера и режиссера Сергея Жигунова.

© РИА Новости Крым
11 из 19

В Крыму разводят овец молочной породы лакон. Февраль и март – пора попробовать свежего овечьего молока.

© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
12 из 19

В год семьи РИА Новости Крым рассказывает о трудовых династиях крымчан. Сергей Баланюк и его родные работают на хлебозаводе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 19

В марте начался ежегодный великий пост у православных. РИА Новости Крым рассказал, как живет маленький монастырь на Херсонщине.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 19

А еще наши корреспонденты побывали на репетиции архиерейского хора Александро-Невского собора Симферополя, в котором поют только мужчины.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 19

Крымчане продолжают поддерживать СВО и помогать фронту. Отец Богдан шьет белье для военных госпиталей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 19

Помогают солдатам и бывшие солдаты – ветераны Великой Отечественной, почетные граждане города Ялты 98-летний Анатолий Медведь и 100-летний Анатолий Сотников.

© РИА Новости Крым
17 из 19

А весна тем временем полностью вступила в свои права. На фото – девушка в центре Симферополя.

© Виктор Вербич
18 из 19

Тысячи тюльпанов закружились на балу в Никитском ботаническом саду.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
19 из 19

А еще наш коллега кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории. Приходите посмотреть!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
27 марта, 20:48Фотоленты
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду
 
ФотолентыФотоКрымВыборы президента РоссииХерсонская область"Крокус Сити Холл"СимферопольГалерея Айвазовского в ФеодосииФеодосияНикитский ботанический садРИА Новости КрымРПЦ (Русская православная церковь)ПостВеликий постКонстантин КоровинСергей ЖигуновГурзуфПромышленность в КрымуАртем ЖогаДинастия БаланюковВетераныВолонтерыЯлтаПомощь бойцам СВОСельское хозяйствоСевастопольВеликая Отечественная войнаКрымская веснаКрымская митрополия
 
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