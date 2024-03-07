Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
В Евпатории открылась персональная выставка кота Мостика
08:54 07.03.2024 (обновлено: 10:02 07.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ЕВПАТОРИЯ, 7 мар - РИА Новости Крым. Самый известный кот России, блогер, шеф Котоновостей РИА Новости Крым — кот Мостик — открыл пятую персональную фотовыставку в Евпатории. Открытие приурочили к Международному женскому дню.
Это пятая фотовыставка "Большое путешествие кота Мостика". Работы персонального фотокорреспондента и коллеги Мостика Дмитрия Макеева ранее представляли в Керчи, Севастополе, Симферополе и на территории Арт-кластер "Таврида".
Соорганизатором выставки в Евпатории выступил Крымский государственный театр юного зрителя. В стенах ТЮЗа разместили 25 лучших снимков, привезенных из путешествий Мостика. Выставка будет работать до 21 марта.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
1 из 4
Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
2 из 4
Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
3 из 4
Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
4 из 4
Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Кот Мостик открыл персональную фотовыставку в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
За три года работы в подразделении "России сегодня" в Симферополе Мостик построил успешную карьеру трэвел-журналиста. Он объехал почти весь полуостров, истоптал сотни тропинок, попробовал самые вкусные блюда и подготовил множество специальных репортажей.
За жизнью Мостика следят жители более 80 стран мира. Поклонники присылают ему письма и подарки, посвящают рисунки.
Читайте также на РИА Новости Крым: