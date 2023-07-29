Как жили век тому назад крымские татары – кот Мостик узнал подробности
Кот Мостик побывал в старинном доме крымских татар
© РИА Новости КрымМостик
© РИА Новости Крым
СТАРЫЙ КРЫМ, 29 июл - РИА Новости Крым, Кот Мостик. Как же прохладно и тихо жарким летним днем в низеньком саманном доме под черепичной крышей! Этому домику в самом центре города Старый Крым более ста двадцати лет. И он – не просто дом, а музей – истории, культуры и быта крымских татар. Я сегодня здесь главный гость.
© РИА Новости КрымНе просто дом, а музей – истории, культуры и быта крымских татар.
© РИА Новости Крым
Не просто дом, а музей – истории, культуры и быта крымских татар.
Хозяйка дома – основательница музея Эльвира Акимовна Бариева. Как много она знает про то, как век тому жили здесь крымские татары! В доме немало экспонатов, которые родом из ее семьи.
© РИА Новости КрымХозяйка дома – основательница музея Эльвира Акимовна Бариева.
© РИА Новости Крым
Хозяйка дома – основательница музея Эльвира Акимовна Бариева.
Мы беседуем в гостиной, где все стены увешаны старинными вышитыми полотенцами – работа рукодельниц. А еще в доме есть спальня, детская и прихожая, которая все эти помещения соединяет – все построено буквой Ш, где нижняя перекладина – это коридор. И веранда, по большим окнам которой ласково перемещается тень от плодовых деревьев за окном.
© РИА Новости КрымСтаринные вышитые полотенца – работа рукодельниц.
© РИА Новости Крым
Старинные вышитые полотенца – работа рукодельниц.
Старый дом в Старом Крыму
"В Старом Крыму в основном все дома были одноэтажными и выходили окнами во двор. В гостиной по периметру обязательно стелили деревянные сеты, которые обкладывались подушками. Тут гость мог чувствовать себя комфортно и уютно, и после выпитой чашечки кофе здесь можно было даже немножечко вздремнуть. Тут же за низенькими столиками пили кофе и хозяева. Стены гостиной увешивали красивыми деревянными полочками, которые называются раф. По тому, какая посуда была на этих полочках, можно было определить благосостояние семьи", – рассказывает Эльвира Акимовна.
© РИА Новости КрымТрадиционный крымско-татарский кофе.
© РИА Новости Крым
Традиционный крымско-татарский кофе.
Мои коллеги смакуют традиционный крымско-татарский кофе с пахлавой, а я рассматриваю убранство комнаты. Очень меня заинтересовал самый настоящий ткацкий станок и чесалка для шерсти, а также деревянный таз – первый раз такой вижу.
© РИА Новости КрымУбранство крымско-татарского дома.
© РИА Новости Крым
Убранство крымско-татарского дома.
Экспонаты, говорит Эльвира Бариева, собирали по всему Старому Крыму. Это ведь сейчас это провинциальный городок. А раньше был столицей могущественного Крымского ханства. Люди, узнав про музей, сами несли экспонаты – самовары, джезвы, фарфор, сечку для капусты и мяса, прялки и кирки, старинную одежду…
Родители хозяйки музея в 1944 году были депортированы в Узбекистан, сама Эльвира Акимовна родилась уже там. Но с собой семье удалось вывезти и привезти обратно аутентичные вещи, которые передаются из поколения в поколение, как и крымско-татарские традиции.
© РИА Новости КрымСвадебный наряд.
© РИА Новости Крым
Свадебный наряд.
Крымские татарки и их украшения
"Вот свадебное платье моей бабушки Инает. Она родилась в 1902 году и в нем выходила замуж, как и моя мама. Это настоящее крымско-татарское платье, оно сохранилось очень хорошо и вместе с нашей семьей было здесь в Крыму, потом на Урале, потом в Узбекистане и опять вернулось в Крым с моей мамой и со мной. Это платье - настоящая ручная работа крымских портных и вышивальщиц. Оно не только пережило боль и горечь утрат нашей семьи, но и спасло от голода", - рассказывает Эльвира Бариева.
Пуговички, украшающие манжеты и лиф, раньше были золотые. Но в годы скитаний их по одной продавали, чтобы купить еды детям. Ни одной не сохранилось.
Рядом на вешалке ночная сорочка. Такие шили девушкам, оставляя не распоротой горловину. Когда девушка выходила замуж – только тогда делали разрез.
"Моя двоюродная тетя так и не вышла замуж. Рубашка осталась не распоротой…", - говорит моя собеседница.
Эльвира Акимовна не только знает всю свою многочисленную родню по именам – Асан, Фатиме - но и сохраняет их вещи удивительной красоты: например, серебряные украшения для фесок из тончайшей серебряной проволоки, расшитые кисеты – мужские и женские:
© РИА Новости КрымРасшитые кисеты – мужские и женские.
© РИА Новости Крым
Расшитые кисеты – мужские и женские.
"Одним из атрибутов женской и мужской одежды были кисеты. Крымские татарки курили трубки. Это не считалось непристойным. По тому, каким был кисет, можно было определить, к какому сословию относилась дама. У богатых женщин на кисетах вышивали инициалы рода, они украшались драгоценными камнями. А у тех, кто происхождением был попроще, и кисет был попроще".
© РИА Новости КрымТкацкий станок.
© РИА Новости Крым
Ткацкий станок.
Эльвира Акимовна показывает нам пояса, украшенные узорами из тончайшей серебряной проволоки. Пояс такой маленький, что диву даешься, какой узкой была талия его обладательницы.
Что должны уметь крымские татары
"Если вы сейчас видите женщин-мусульманок в свободной одежде, с покрытой головой, то это не крымско-татарская традиционная одежда. Крымские татары – мусульмане-сунниты, это более светская религия. К мнению женщин в Крыму относились всегда с уважением. У нас, конечно, мужчина всегда на первом месте должен быть, но женщина решала очень много вопросов в семье", - поясняет хозяйка музея.
Эльвира Бариева говорит, что крымским девушкам старались давать образование. По крайней мере считать и писать они должны были уметь.
"Моя бабушка свободно говорила на русском и французском языке, скакала на лошади, умела стрелять из оружия", - удивляет нас Эльвира Бариева.
Кроме того, каждая приличная крымская татарочка должна была уметь рукодельничать. Как только ребенку исполнялось семь лет, он переходил из женской половины дома на общую и начинал приобщаться к семейному быту.
"Девочек учили вышивать золотой нитью, у нас это было очень популярно. Это чисто крымско-татарское ремесло. В Крыму и при ханских дворцах были золотошвейки, а потом и целые фабрики, где лучшие мастера для всего мира вышивали красивые изделия", - говорит хозяйка музея.
© РИА Новости КрымУбранство дворика.
© РИА Новости Крым
Убранство дворика.
Мальчики же в основном занимались скотоводством, сельским хозяйством и все обучались военному делу – им надо было обязательно уметь скакать на лошади и владеть оружием.
Эльвира Бариева сама сохраняет экспонаты, сама проводит экскурсии для всех желающих, каждый раз с бережностью и любовью повествует о том, как жили крымские татары века тому, что ели, пили, как отдыхали и как работали. Потому что эта история – ее личная, история ее родных бабушек и дедушек, которые вот – смотрят на потомков с черно-белых фотографий по стенам.
© РИА Новости КрымСтаринные черно-белые фотографии предков.
© РИА Новости Крым
Старинные черно-белые фотографии предков.
Читайте также на РИА Новости Крым: