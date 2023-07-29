https://crimea.ria.ru/20230729/kak-zhili-vek-tomu-nazad-krymskie-tatary--kot-mostik-uznal-podrobnosti-1130289190.html

Как жили век тому назад крымские татары – кот Мостик узнал подробности

Как жили век тому назад крымские татары – кот Мостик узнал подробности - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Как жили век тому назад крымские татары – кот Мостик узнал подробности

Как же прохладно и тихо жарким летним днем в низеньком саманном доме под черепичной крышей! Этому домику в самом центре города Старый Крым более ста двадцати... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T08:39

2023-07-29T08:39

2023-07-29T08:39

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эльвира бариева

музей истории, культуры и быта крымских татар

старый крым

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СТАРЫЙ КРЫМ, 29 июл - РИА Новости Крым, Кот Мостик. Как же прохладно и тихо жарким летним днем в низеньком саманном доме под черепичной крышей! Этому домику в самом центре города Старый Крым более ста двадцати лет. И он – не просто дом, а музей – истории, культуры и быта крымских татар. Я сегодня здесь главный гость.Хозяйка дома – основательница музея Эльвира Акимовна Бариева. Как много она знает про то, как век тому жили здесь крымские татары! В доме немало экспонатов, которые родом из ее семьи.Мы беседуем в гостиной, где все стены увешаны старинными вышитыми полотенцами – работа рукодельниц. А еще в доме есть спальня, детская и прихожая, которая все эти помещения соединяет – все построено буквой Ш, где нижняя перекладина – это коридор. И веранда, по большим окнам которой ласково перемещается тень от плодовых деревьев за окном.Старый дом в Старом Крыму"В Старом Крыму в основном все дома были одноэтажными и выходили окнами во двор. В гостиной по периметру обязательно стелили деревянные сеты, которые обкладывались подушками. Тут гость мог чувствовать себя комфортно и уютно, и после выпитой чашечки кофе здесь можно было даже немножечко вздремнуть. Тут же за низенькими столиками пили кофе и хозяева. Стены гостиной увешивали красивыми деревянными полочками, которые называются раф. По тому, какая посуда была на этих полочках, можно было определить благосостояние семьи", – рассказывает Эльвира Акимовна.Мои коллеги смакуют традиционный крымско-татарский кофе с пахлавой, а я рассматриваю убранство комнаты. Очень меня заинтересовал самый настоящий ткацкий станок и чесалка для шерсти, а также деревянный таз – первый раз такой вижу.Экспонаты, говорит Эльвира Бариева, собирали по всему Старому Крыму. Это ведь сейчас это провинциальный городок. А раньше был столицей могущественного Крымского ханства. Люди, узнав про музей, сами несли экспонаты – самовары, джезвы, фарфор, сечку для капусты и мяса, прялки и кирки, старинную одежду…Родители хозяйки музея в 1944 году были депортированы в Узбекистан, сама Эльвира Акимовна родилась уже там. Но с собой семье удалось вывезти и привезти обратно аутентичные вещи, которые передаются из поколения в поколение, как и крымско-татарские традиции.Крымские татарки и их украшения"Вот свадебное платье моей бабушки Инает. Она родилась в 1902 году и в нем выходила замуж, как и моя мама. Это настоящее крымско-татарское платье, оно сохранилось очень хорошо и вместе с нашей семьей было здесь в Крыму, потом на Урале, потом в Узбекистане и опять вернулось в Крым с моей мамой и со мной. Это платье - настоящая ручная работа крымских портных и вышивальщиц. Оно не только пережило боль и горечь утрат нашей семьи, но и спасло от голода", - рассказывает Эльвира Бариева.Пуговички, украшающие манжеты и лиф, раньше были золотые. Но в годы скитаний их по одной продавали, чтобы купить еды детям. Ни одной не сохранилось.Рядом на вешалке ночная сорочка. Такие шили девушкам, оставляя не распоротой горловину. Когда девушка выходила замуж – только тогда делали разрез.Эльвира Акимовна не только знает всю свою многочисленную родню по именам – Асан, Фатиме - но и сохраняет их вещи удивительной красоты: например, серебряные украшения для фесок из тончайшей серебряной проволоки, расшитые кисеты – мужские и женские:"Одним из атрибутов женской и мужской одежды были кисеты. Крымские татарки курили трубки. Это не считалось непристойным. По тому, каким был кисет, можно было определить, к какому сословию относилась дама. У богатых женщин на кисетах вышивали инициалы рода, они украшались драгоценными камнями. А у тех, кто происхождением был попроще, и кисет был попроще".Эльвира Акимовна показывает нам пояса, украшенные узорами из тончайшей серебряной проволоки. Пояс такой маленький, что диву даешься, какой узкой была талия его обладательницы.Что должны уметь крымские татары"Если вы сейчас видите женщин-мусульманок в свободной одежде, с покрытой головой, то это не крымско-татарская традиционная одежда. Крымские татары – мусульмане-сунниты, это более светская религия. К мнению женщин в Крыму относились всегда с уважением. У нас, конечно, мужчина всегда на первом месте должен быть, но женщина решала очень много вопросов в семье", - поясняет хозяйка музея.Эльвира Бариева говорит, что крымским девушкам старались давать образование. По крайней мере считать и писать они должны были уметь.Кроме того, каждая приличная крымская татарочка должна была уметь рукодельничать. Как только ребенку исполнялось семь лет, он переходил из женской половины дома на общую и начинал приобщаться к семейному быту."Девочек учили вышивать золотой нитью, у нас это было очень популярно. Это чисто крымско-татарское ремесло. В Крыму и при ханских дворцах были золотошвейки, а потом и целые фабрики, где лучшие мастера для всего мира вышивали красивые изделия", - говорит хозяйка музея.Мальчики же в основном занимались скотоводством, сельским хозяйством и все обучались военному делу – им надо было обязательно уметь скакать на лошади и владеть оружием.Эльвира Бариева сама сохраняет экспонаты, сама проводит экскурсии для всех желающих, каждый раз с бережностью и любовью повествует о том, как жили крымские татары века тому, что ели, пили, как отдыхали и как работали. Потому что эта история – ее личная, история ее родных бабушек и дедушек, которые вот – смотрят на потомков с черно-белых фотографий по стенам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жили русские в Крыму два века тому – показывает кот МостикЧетыре тайны от белорусов: кот Мостик снова готовитВкус Азербайджана: кот Моста готовит плов для самых дорогих гостей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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