Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу
Все о ситуации в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье к этому часу
00:37 23.03.2024 (обновлено: 01:15 23.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Десятки человек погибли и около сотни ранены по предварительным данным в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", МЧС России наращивают силы для тушения пожара, службы спасения борются за жизни тех, кто еще остался в здании. На месте продолжают работу медики, представители спецслужб. Все о ситуации к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.
Что известно о трагедии в "Крокус Сити Холл"
По предварительным данным МЧС России, к этому часу известно о 40 погибших и около сотни пострадавших в результате теракта в красногорском "Крокус Сити Холле".
Раненые доставлены в Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России и другие медицинские учреждения Москвы, их лечение на контроле вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Жителей Москвы и Подмосковья просят сдать кровь для пострадавших в "Крокус сити холле".
По данным МЧС России, пожар в здании распространился на 12 900 квадратных метров.
Тушение продолжается. К ликвидации привлечено более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание.
Населению Красногорска рекомендовано уйти с улиц и закрыть окна из-за пожара и опасных продуктов горения.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сейчас оперштаб сверяет данные по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки.
"Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здравоохранения Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный. Все свои действия мы координируем с правоохранительным блоком. Если ваши близкие пострадали или вы не можете с ними связаться, звоните по телефону горячей линии: 122-0", - написал он в своем Telegram-канале.
Что происходит в регионах после теракта в "Крокус Сити Холле"
После стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро.
Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. Контроль из-за теракта в "Крокусе" усилен и на дорогах России.
Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" после сообщений о трагедии отменил до 25 марта включительно сборы и удержания за возврат и переоформление проездных документов.
В регионах отменены все развлекательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, в том числе в Крыму - на два дня.
В Симферополе после открылся стихийный мемориал, люди несут цветы и зажигают свечи.
Севастопольцы также прямо сейчас приносят цветы в память о жертвах теракта к фонтану в Комсомольском парке.
Заявления властей по ситуации в "Крокус Сити Холле"
Президенту России Владимиру Путину с первых минут доложили о стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" в Подмосковье, он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в московском "Крокус Сити Холле", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.