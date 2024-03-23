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Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу
Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу
Десятки человек погибли и около сотни ранены по предварительным данным в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", МЧС России наращивают силы для... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T00:37
2024-03-23T01:15
"крокус сити холл"
происшествия
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
россия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Десятки человек погибли и около сотни ранены по предварительным данным в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", МЧС России наращивают силы для тушения пожара, службы спасения борются за жизни тех, кто еще остался в здании. На месте продолжают работу медики, представители спецслужб. Все о ситуации к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.Что известно о трагедии в "Крокус Сити Холл"По предварительным данным МЧС России, к этому часу известно о 40 погибших и около сотни пострадавших в результате теракта в красногорском "Крокус Сити Холле". Раненые доставлены в Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России и другие медицинские учреждения Москвы, их лечение на контроле вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Жителей Москвы и Подмосковья просят сдать кровь для пострадавших в "Крокус сити холле". По данным МЧС России, пожар в здании распространился на 12 900 квадратных метров. Тушение продолжается. К ликвидации привлечено более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание. Населению Красногорска рекомендовано уйти с улиц и закрыть окна из-за пожара и опасных продуктов горения. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сейчас оперштаб сверяет данные по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки.Что происходит в регионах после теракта в "Крокус Сити Холле"После стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. Контроль из-за теракта в "Крокусе" усилен и на дорогах России. В регионах отменены все развлекательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, в том числе в Крыму - на два дня. В Симферополе после открылся стихийный мемориал, люди несут цветы и зажигают свечи. Севастопольцы также прямо сейчас приносят цветы в память о жертвах теракта к фонтану в Комсомольском парке.Заявления властей по ситуации в "Крокус Сити Холле"Президенту России Владимиру Путину с первых минут доложили о стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" в Подмосковье, он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в московском "Крокус Сити Холле", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
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"крокус сити холл", происшествия, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, россия, пожар
Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу

Все о ситуации в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье к этому часу

00:37 23.03.2024 (обновлено: 01:15 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Десятки человек погибли и около сотни ранены по предварительным данным в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", МЧС России наращивают силы для тушения пожара, службы спасения борются за жизни тех, кто еще остался в здании. На месте продолжают работу медики, представители спецслужб. Все о ситуации к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.

Что известно о трагедии в "Крокус Сити Холл"

По предварительным данным МЧС России, к этому часу известно о 40 погибших и около сотни пострадавших в результате теракта в красногорском "Крокус Сити Холле".
Раненые доставлены в Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России и другие медицинские учреждения Москвы, их лечение на контроле вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Жителей Москвы и Подмосковья просят сдать кровь для пострадавших в "Крокус сити холле".
По данным МЧС России, пожар в здании распространился на 12 900 квадратных метров.
Тушение продолжается. К ликвидации привлечено более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание.
Населению Красногорска рекомендовано уйти с улиц и закрыть окна из-за пожара и опасных продуктов горения.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сейчас оперштаб сверяет данные по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки.

"Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здравоохранения Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный. Все свои действия мы координируем с правоохранительным блоком. Если ваши близкие пострадали или вы не можете с ними связаться, звоните по телефону горячей линии: 122-0", - написал он в своем Telegram-канале.

Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
00:47
В "Крокусе" 145 пострадавших и 8 из них - дети

Что происходит в регионах после теракта в "Крокус Сити Холле"

После стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро.
Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. Контроль из-за теракта в "Крокусе" усилен и на дорогах России.

Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" после сообщений о трагедии отменил до 25 марта включительно сборы и удержания за возврат и переоформление проездных документов.

В регионах отменены все развлекательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, в том числе в Крыму - на два дня.
В Симферополе после открылся стихийный мемориал, люди несут цветы и зажигают свечи.
Севастопольцы также прямо сейчас приносят цветы в память о жертвах теракта к фонтану в Комсомольском парке.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Вчера, 23:04
МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"

Заявления властей по ситуации в "Крокус Сити Холле"

Президенту России Владимиру Путину с первых минут доложили о стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" в Подмосковье, он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в московском "Крокус Сити Холле", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Вчера, 23:15
Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление Киева
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Заголовок открываемого материала
01:22На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших
01:08Пожар в "Крокус Сити Холле" локализован - МЧС
01:00Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе"
00:47В "Крокусе" 145 пострадавших и 8 из них - дети
00:37Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу
00:01От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
23:51Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"
23:42На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"
23:28Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор
23:26Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
23:15Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление Киева
23:13Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"
23:04МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"
22:51Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты
22:47Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту
22:31В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
22:09В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
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