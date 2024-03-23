https://crimea.ria.ru/20240323/chto-proiskhodit-v-krokus-siti-kholl-v-podmoskove---dannye-k-etomu-chasu-1135951321.html

Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу

Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу

Десятки человек погибли и около сотни ранены по предварительным данным в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", МЧС России наращивают силы для... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T00:37

2024-03-23T00:37

2024-03-23T01:15

"крокус сити холл"

происшествия

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Десятки человек погибли и около сотни ранены по предварительным данным в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", МЧС России наращивают силы для тушения пожара, службы спасения борются за жизни тех, кто еще остался в здании. На месте продолжают работу медики, представители спецслужб. Все о ситуации к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.Что известно о трагедии в "Крокус Сити Холл"По предварительным данным МЧС России, к этому часу известно о 40 погибших и около сотни пострадавших в результате теракта в красногорском "Крокус Сити Холле". Раненые доставлены в Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России и другие медицинские учреждения Москвы, их лечение на контроле вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Жителей Москвы и Подмосковья просят сдать кровь для пострадавших в "Крокус сити холле". По данным МЧС России, пожар в здании распространился на 12 900 квадратных метров. Тушение продолжается. К ликвидации привлечено более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание. Населению Красногорска рекомендовано уйти с улиц и закрыть окна из-за пожара и опасных продуктов горения. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сейчас оперштаб сверяет данные по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки.Что происходит в регионах после теракта в "Крокус Сити Холле"После стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. Контроль из-за теракта в "Крокусе" усилен и на дорогах России. В регионах отменены все развлекательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, в том числе в Крыму - на два дня. В Симферополе после открылся стихийный мемориал, люди несут цветы и зажигают свечи. Севастопольцы также прямо сейчас приносят цветы в память о жертвах теракта к фонтану в Комсомольском парке.Заявления властей по ситуации в "Крокус Сити Холле"Президенту России Владимиру Путину с первых минут доложили о стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" в Подмосковье, он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российские власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в московском "Крокус Сити Холле", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240323/v-krokuse-146-postradavshikh-i-8-iz-nikh---deti-1135951647.html

https://crimea.ria.ru/20240322/mchs-rossii-naraschivayut-sily-dlya-tusheniya-pozhara-v-krokus-siti-kholle-1135946585.html

https://crimea.ria.ru/20240322/terakt-v-krokus-siti-kholl---mezhdunarodnaya-reaktsiya-i-zayavlenie-kieva-1135946782.html

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"крокус сити холл", происшествия, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, россия, пожар