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Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"
Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"
В связи с пожаром в "Крокус Сити Холле" жителям Красногорска рекомендуют покинуть улицы города и плотно закрыть окна, чтобы исключить риски отравлений... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T23:51
2024-03-22T23:54
"крокус сити холл"
происшествия
новости
роспотребнадзор
пожар
безопасность
подмосковье
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В связи с пожаром в "Крокус Сити Холле" жителям Красногорска рекомендуют покинуть улицы города и плотно закрыть окна, чтобы исключить риски отравлений продуктами горения. Рекомендации дает управление Роспотребнадзора по Московской области.Также людям рекомендуют увлажнять воздух в помещениях с помощью мокрых полотенец, при сильном задымлении использовать во время пребывания на открытом воздухе увлажненные пятислойные марлевые маски или защитные маски, обеспечить обильное питье."Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу; не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.Стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, к этому часу сообщается о 40 погибших и более ста раненых, медики, спасатели и спецслужбы продолжают работать на месте происшествия. К ликвидации пожара привлечены более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание. Следком России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный моментВ регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
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"крокус сити холл", происшествия, новости, роспотребнадзор, пожар, безопасность, подмосковье, теракт
Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"

Жителей Красногорска просят уйти с улиц и закрыть окна из-за пожара в "Крокус Сити Холле"

23:51 22.03.2024 (обновлено: 23:54 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В связи с пожаром в "Крокус Сити Холле" жителям Красногорска рекомендуют покинуть улицы города и плотно закрыть окна, чтобы исключить риски отравлений продуктами горения. Рекомендации дает управление Роспотребнадзора по Московской области.
"По возможности минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани", - перечислили в профильном ведомстве.
Также людям рекомендуют увлажнять воздух в помещениях с помощью мокрых полотенец, при сильном задымлении использовать во время пребывания на открытом воздухе увлажненные пятислойные марлевые маски или защитные маски, обеспечить обильное питье.
"Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу; не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, к этому часу сообщается о 40 погибших и более ста раненых, медики, спасатели и спецслужбы продолжают работать на месте происшествия. К ликвидации пожара привлечены более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание. Следком России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Вчера, 21:52
Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
 
"Крокус Сити Холл"ПроисшествияНовостиРоспотребнадзорПожарБезопасностьПодмосковьеТеракт
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
00:01От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
23:51Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"
23:42На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"
23:28Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор
23:26Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
23:15Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление Киева
23:13Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"
23:04МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"
22:51Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты
22:47Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту
22:31В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
22:09В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
21:59Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
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