https://crimea.ria.ru/20240322/opasnye-produkty-goreniya-rasprostranyatsya-v-krasnogorske-posle-terakta-1135949688.html

Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"

Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"

В связи с пожаром в "Крокус Сити Холле" жителям Красногорска рекомендуют покинуть улицы города и плотно закрыть окна, чтобы исключить риски отравлений... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T23:51

2024-03-22T23:51

2024-03-22T23:54

"крокус сити холл"

происшествия

новости

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теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В связи с пожаром в "Крокус Сити Холле" жителям Красногорска рекомендуют покинуть улицы города и плотно закрыть окна, чтобы исключить риски отравлений продуктами горения. Рекомендации дает управление Роспотребнадзора по Московской области.Также людям рекомендуют увлажнять воздух в помещениях с помощью мокрых полотенец, при сильном задымлении использовать во время пребывания на открытом воздухе увлажненные пятислойные марлевые маски или защитные маски, обеспечить обильное питье."Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу; не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.Стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, к этому часу сообщается о 40 погибших и более ста раненых, медики, спасатели и спецслужбы продолжают работать на месте происшествия. К ликвидации пожара привлечены более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание. Следком России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный моментВ регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко

https://crimea.ria.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholl---chto-izvestno-na-dannyy-moment-1135941660.html

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"крокус сити холл", происшествия, новости, роспотребнадзор, пожар, безопасность, подмосковье, теракт