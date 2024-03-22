Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" – Минздрав
21:59 22.03.2024 (обновлено: 22:15 22.03.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения Москвы начали поступать первые пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит ситуацию на личном контроле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.
"Первые пострадавшие при теракте в здании "Крокус Сити Холл" в Москве начали поступать в медицинские учреждения... Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко", - сказал Кузнецов.
В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.