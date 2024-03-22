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Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
В медицинские учреждения Москвы начали поступать первые пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:59
2024-03-22T22:15
"крокус сити холл"
москва
происшествия
пожар
теракт
минздрав рф
михаил мурашко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения Москвы начали поступать первые пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит ситуацию на личном контроле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
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"крокус сити холл", москва, происшествия, пожар, теракт, минздрав рф, михаил мурашко, новости
Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" – Минздрав

21:59 22.03.2024 (обновлено: 22:15 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения Москвы начали поступать первые пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит ситуацию на личном контроле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

"Первые пострадавшие при теракте в здании "Крокус Сити Холл" в Москве начали поступать в медицинские учреждения... Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко", - сказал Кузнецов.

В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
21:52
Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
 
"Крокус Сити Холл"МоскваПроисшествияПожарТерактМинздрав РФМихаил МурашкоНовости
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
22:09В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
21:59Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
21:20100 человек выведены из подвала "Крокус Сити Холла"
21:12ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших 0:50
21:10"Крокус Сити Холл" - справка
20:31Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
20:10"Иностранные новинки": что ждет гостей парада тюльпанов в Крыму
19:46Новый справочник для расчета выплат по ДТП: чего ждать автовладельцам
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