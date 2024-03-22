https://crimea.ria.ru/20240322/mediki-evakuirovali-dvoikh-postradavshikh-pri-terakte-v-krokus-siti-kholle-1135942536.html

Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Медики эвакуировали двоих пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

В медицинские учреждения Москвы начали поступать первые пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T21:59

2024-03-22T21:59

2024-03-22T22:15

"крокус сити холл"

москва

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теракт

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В медицинские учреждения Москвы начали поступать первые пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит ситуацию на личном контроле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholl---chto-izvestno-na-dannyy-moment-1135941660.html

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"крокус сити холл", москва, происшествия, пожар, теракт, минздрав рф, михаил мурашко, новости