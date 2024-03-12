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Главное за день: 12 марта

Главное за день: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Главное за день: 12 марта

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщили в Минобороны. Пожар на месте Ил-76 в Ивановской области ликвидировали. ВСУ... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T22:52

2024-03-12T22:52

2024-03-12T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщили в Минобороны. Пожар на месте Ил-76 в Ивановской области ликвидировали. ВСУ потеряли за сутки потеряли еще 965 боевиков. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе. За сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗ. Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода, пострадали люди. Боевики ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область с трех направлений, сообщили в Минобороны. Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России. Массированный удар ВСУ по Белгородчине – повреждены дома и ЛЭП. Нефтяная установка загорелась после удара БПЛА в Нижегородской области. Беспилотники ВСУ сбиты над Московской областью. Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымИл-76 потерпел крушение в Ивановской областиТяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщили в Минобороны России во вторник."Около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", – сказано в сообщении.На месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 спасатели потушили пожар, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского, который прибыл на место."Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали", – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Позже стало известно, что в составе экипажа, который погиб при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Иваново, были летчики из Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Денис Паслер."Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", – написал Паслер.Армия России продвигается впередВСУ за сутки потеряли до 965 человек, на Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, на Южно-Донецком и Донецком – заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", – говорится в тексте пресс-службы Минобороны России.Кроме того, за сутки в зоне СВО уничтожены пусковая установка HIMARS, 146 украинских беспилотников, сбито 11 снарядов РСЗО, сказано в сводке российского оборонного ведомства.ВСУ атаковали российские регионыВо вторник украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали две женщины, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал он в Telegram-канале.Кроме того, российские военные и силовики отбили попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области украинских вооруженных формирований, поддерживаемых танками и бронемашинами, нарушения государственной границы РФ не допущено. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", – говорится в сообщении.Более 100 украинских боевиков и около 30 единиц бронетехники ликвидированы при попытке вооруженных формирований противника пересечь границу в Белгородской и Курской областях."С 10 марта ФСБ России совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт", – в сообщении ЦОС ФСБ России, передает РИА Новости.Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.В результате массированной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые многоквартирные дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти, рапортовал губернатор региона Глеб Никитин."Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти", – написал он в своем Telegram-канале.В ночь на вторник атаке украинских беспилотников подверглось Подмосковье. Так, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к столице, обошлось без разрушений и пострадавших.

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https://crimea.ria.ru/20240312/odkb-provodit-trenirovku-po-stabilizatsii-obstanovki-v-tsentralnoy-azii-1135593276.html

https://crimea.ria.ru/20240312/popytka-proryva-granitsy-rf-otbity-4-ataki-drg-ubity-234-boevika-1135596019.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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